Жемчужины Берлина: 10 отелей, которые превзойдут ожидания

Что приходит в голову, когда вы думаете о Берлине? Бранденбургские ворота, яркая ночная жизнь или, возможно, исторические музеи? Но есть еще одна вещь, которая делает этот город по-настоящему особенным – его атмосферные отели. От бутик-отелей, спрятанных на уютных улочках, до роскошных небоскребов с видами на городской пейзаж, лучшие отели Берлина способны удивить даже самых требовательных путешественников. Отправимся в путешествие по самым изысканным и уникальным местам, которые предлагает столица Германии, и узнаем, что делает их такими незабываемыми. Готовьтесь, впереди много интересного!

MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof

Отель находится в районе Митте, рядом с Центральным вокзалом и Рейхстагом.

Адрес: Ella-Trebe-Straße 9, 10557 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/berlin/hotel-berlin-central-station/

Рейтинг: 4.0 ⭐

MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof – это не просто отель, это ваш второй дом в сердце Берлина. Расположенный рядом с главным железнодорожным вокзалом, он предлагает удобное транспортное сообщение для исследования города и всей Германии.

Номера отеля оснащены всем необходимым, включая шумоизоляцию и собственную ванную комнату, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. А также бесплатный Wi-Fi и даже кухня для гостей. И все это по доступной цене!

MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Берлина.

Ибис Budget Berlin Potsdamer Platz

Стильный отель в центре Берлина, рядом с Чекпойнт Чарли.

Адрес: Anhalter Str. 6, 10963 Берлин, Германия

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/5058/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Ibis budget Berlin Potsdamer Platz – это ваша стильная база для путешествий по Берлину. Всего в нескольких шагах от знаменитого Чекпойнт Чарли и в километре от величественных Бранденбургских ворот, этот отель предлагает не только отличное расположение, но и комфортное размещение.

Светлые номера с современной мебелью, кондиционером, телевизорами с плоским экраном и собственными ванными комнатами ждут вас, предоставляя все необходимое для отдыха после дня, полного открытий.

Каждый день утром вы можете наслаждаться сытным завтраком в формате шведского стола в ресторане отеля.

Ibis budget Berlin Potsdamer Platz – один из лучших отелей Берлина, идеальный выбор для тех, кто хочет исследовать город по доступной цене.

Hotel Berlin, a member of Radisson Individuals

Уютные номера в лучших отелях Берлина. Источник: Изображение Cityhostel Berlin, Glinkastr. 5-7 from Pixabay

Современные номера с бесплатным Wi-Fi и стильным лаунж-баром.

Адрес: Lützowpl. 17, 10785 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-individuals-berlin

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Berlin, член семьи Radisson Individuals, — это больше, чем просто место для проживания, это целый мир, полный стиля и духа города. Расположен в сердце Западного Берлина, в районе Митте.

Отель предлагает гостям не только удобное расположение вблизи парка Тиргартен, но и уникальную атмосферу. Здесь каждый уголок наполнен динамикой и свободой, от произведений искусства, посвященных местным легендам, до ярких и стильных интерьеров. В отеле есть фитнес-центр, сауна и ресторан Lütze, где можно насладиться вкусными блюдами. Для деловых путешественников Hotel Berlin предлагает более 4000 квадратных метров универсального пространства для встреч и мероприятий, оснащенного всем необходимым для успешной работы.

Hotel Berlin – это уютное место, где найдется что-то для каждого, будь то деловая поездка или желание погрузиться в атмосферу города.

Schulz Hotel Berlin Wall на Западной Side Gallery

Расположен рядом с East Side Gallery в районе Фридрихсхайна.

Адрес: Stralauer Pl. 36, 10243 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.schulzhotels.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery – это больше, чем просто отель, это живая история на берегах реки Шпрее. Расположенный в непосредственной близости от знаменитой East Side Gallery, он предлагает гостям уникальный опыт обитания в атмосфере художественного и культурного наследия Берлина. Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery предлагает современные и чистые номера. Они обеспечивают комфорт и приватность, а приветливый персонал готов помочь в любое время. Наслаждайтесь завтраком в биргартене с видом на Берлинскую стену или готовьте ужин на гостевой кухне – выбор за вами.

Schulz Hotel – идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в историю города, не отказываясь от современных удобств.

Upper Room Hotel Kurfürstendamm

Историческое здание в центре Западного Берлина.

Адрес: Rankestraße 3, 10789 Берлин, Германия

Вебсайт: https://upper-room-hotel.de/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Upper Room Hotel Kurfürstendamm – это уютное убежище в сердце Западного Берлина. Это здание, являющееся памятником архитектуры, расположено всего в двух минутах ходьбы от торговой улицы Курфюрстендамм. Идеальное место для шопинга и обзора достопримечательностей.

Отель предлагает уютные номера с телевизорами с плоским экраном, рабочим столом и собственной ванной комнатой. Благодаря близости к автобусным остановкам, метро и городским железнодорожным станциям отель обеспечивает превосходное транспортное сообщение со всеми частями Берлина, включая выставочный центр ICC. Многие главные достопримечательности Берлина расположены в пешей доступности от Upper Room Hotel, так что вы легко можете посетить Берлинский зоопарк, Театр де Вестенс, всемирно известный универмаг KaDeWe или отправиться за покупками и обедом в Europa-Center.

Upper Room Hotel Kurfürstendamm это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Берлина.

Good Morning + Berlin City East

Лучшие отели, гостиницы Берлина с высоким уровнем сервиса. Источник: Image from Pixabay website

Удобно расположен в районе Лихтенберга.

Адрес: Ruschestraße 45, 10367 Берлин, Германия

Вебсайт: https://ligula.se/de/goodmorninghotels/berlin-city-east/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Good Morning + Berlin City East – это отель, который сочетает в себе удобство, комфорт и доступность. Расположенный в районе Лихтенберг, всего в нескольких километрах от знаменитой Восточной галереи и Александерплац, он предлагает гостям отличное место для проживания и исследования Берлина. Отель предлагает бесплатную парковку, террасу и бар, где можно расслабиться после дня полного приключений. Номера отеля оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания, включая рабочий стол, телевизор и собственную ванную комнату.

Каждый день утром гостей ждет обильный завтрак в формате шведского стола, который помогает начать день с правильным настроением. Благодаря близости к общественному транспорту вы легко добраетесь до главных достопримечательностей города, таких как Музейный остров, Бранденбургские ворота и Бундестаг.

Good Morning + Berlin City East – идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Берлина, не переплачивая за проживание.

Leonardo Hotel Berlin Mitte

Расположен в центре Берлина, рядом с вокзалом Berlin-Friedrichstrasse.

Адрес: Bertolt-Brecht-Platz 4, 10117 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.leonardo-hotels.ru/berlin/leonardo-hotel-berlin-mitte

Рейтинг: 4.3 ⭐

Leonardo Hotel Berlin Mitte – это шедевр современного дизайна в сердце исторического Берлина. Расположенный на берегах реки Шпрее рядом с известной Фридрихштрассе, отель предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства.

Leonardo Hotel Berlin Mitte, созданный известным французским архитектором и дизайнером Филиппом Старком, является частью проекта YOO Berlin и отличается футуристическим зданием из стекла и металла на десять этажей.

В отеле вас ждут 309 номеров и люксов, каждый оформленный в современном стиле с элементами роскоши и непревзойденным комфортом с прекрасными кроватями.

Отель также может похвастаться зоной отдыха с сауной и тренажерным залом, где можно расслабиться после насыщенного дня. А если вы в Берлине по делам, к вашим услугам роскошный бизнес-лаундж. Выйдите из отеля, и вы окажетесь в пешей доступности от многих любимых достопримечательностей Берлина, включая Бранденбургские ворота, Потсдамскую площадь и Фридрихштадт-Паласт, а также все магазины и бутики Фридрихштрассе. Благодаря близости к станции общественного транспорта Фридрихштрассе, вы также легко добраетесь до любой части города.

Leonardo Hotel Berlin Mitte – один из лучших отелей Берлина. Это не просто место жительства, это место, где каждый уголок наполнен динамикой и креативностью, отражая дух города.

Regent Berlin

Элегантный 5-звездочный отель, расположенный на углу площади Жандарменмаркт.

Адрес: Charlotte And Fritz, Charlottenstraße 49, 10117 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/berlin/berct/hoteldetai l

Рейтинг: 4.6 ⭐

Regent Berlin – это воплощение роскоши и элегантности в сердце Берлина. Расположенный на площади Жандарменмаркт, одной из самых живописных площадей Европы, отель предлагает гостям незабываемый опыт пребывания. Regent Berlin предлагает изысканные звукоизолированные номера и люксы с антикварными письменными столами, DVD-плеерами и мраморными ванными комнатами.

Ресторан Charlotte & Fritz предлагает аутентичную немецкую кухню с современным акцентом, а бар предлагает редкие виски и изысканные вина.

Для полного расслабления посетите спа-центр отеля с просторным тренажерным залом и массажными услугами. А если вы планируете свадьбу или другое особое событие, то элегантный бальный зал с хрустальными люстрами и классическим дизайном создаст идеальную атмосферу для вашего особого дня.

Regent Berlin – лучшая гостиница Берлина, где каждый момент становится особенным, где открывается благородный мир и мечты становятся реальностью.

Mandala Hotel

Выгодное расположение отелей в Берлине. Источник: Image by Bernd Petrikat from the Pixabay website

Известный своими просторными номерами и центральным расположением.

Адрес: Potsdamer Str. 3, 10785 Берлин

Вебсайт: https://www.themandala.de/de/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Mandala Hotel в Берлине – это не просто место для отдыха, это настоящее воплощение гармонии и изысканности. Расположенный напротив Sony Center на Потсдамской площади, 5-звездочный дизайнерский отель предлагает стильные студии и люксы с кухонными удобствами.

Здесь вы можете насладиться элегантным спа, бесплатным Wi-Fi и посетить ресторан FACIL, который не только внесен в список Gault Millau, но и награжден двумя звездами Мишлен.

Номера и люксы отеля расположены на тихих верхних этажах здания и предлагают виды на внутренний двор или современные здания Потсдамской площади. Люксы оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и роскошным постельным бельем.

В велнес-зоне ONO вы найдете фитнес-лаундж, а также заказать массажи и косметические процедуры. Начните свой день с вкусного завтрака в ресторане, а в теплые месяцы обед на летней террасе – это нечто особенное. Местоположение Mandala Hotel делает его идеальной отправной точкой для исследования Берлина, ведь Бранденбургские ворота расположены всего в 10 минутах ходьбы, а станция Потсдамская площадь – в 100 метрах.

Mandala Hotel – идеальное место, где каждый элемент создан для того, чтобы сделать ваше пребывание незабываемым.

Hyperion Hotel Berlin

Современное удобство и удобное расположение для исследования города.

Адрес: Prager Str. 12, 10779 Берлин, Германия

Вебсайт: https://www.h-hotels.com/de/hyperion/hotels/hyperion-hotel-berlin

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyperion Hotel Berlin – это ваш оазис спокойствия и комфорта в шумном сердце Берлина. Отель расположен в районе Вильмерсдорфа, всего в десяти минутах ходьбы от знаменитого Курфюрстендамма.

Отель предлагает 237 номеров, каждый из которых является подлинным примером современного комфорта и стиля. В апартаментах вы найдете все необходимое для приятного пребывания, включая индивидуально регулируемый кондиционер, рабочий стол, телевизор с плоским экраном с бесплатными спортивными каналами Sky, телефоном и минибаром. Современные и светлые ванные комнаты с прозрачными душами, зеркалами с подсветкой для макияжа и фенами придают комфорт. Для деловых гостей отель предлагает Executive Lounge, где можно работать в спокойной атмосфере и наслаждаться эксклюзивным сервисом. А если вы в Берлине на конференции или другом событии, на седьмом этаже отеля вас ждет конференц-центр площадью 570 квадратных метров с 9 разными светлыми залами, оснащенными новейшими технологиями.

И конечно, не забудьте насладиться видом Берлина с близлежащей террасы на крыше — это будет идеальным завершением вашего дня в этом городе возможностей.

Hyperion Hotel Berlin – одна из лучших гостиниц Берлина, дающая уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Все эти отели Берлина предоставляют своим гостям все, что необходимо для комфортного отдыха. Они идеальны для тех, кто ищет приключений в удивительной столице Германии.