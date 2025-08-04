Hyatt відкриває новий готель у районі Експо в Шанхаї

Hyatt Hotels Corporation разом із Shenzhen Yuen Kai Hotel Management Co., Ltd. відкрили готель Mumian Shanghai Expo в районі Експо в Пудуні 1 серпня 2025 року. Готель розташований біля річки Хуанпу, оточений пішохідними доріжками та міськими пам’ятками поблизу. Його розташування забезпечує мандрівникам швидке сполучення з іншими районами міста за допомогою метро та таксі, що робить його практичним як для коротких візитів, так і для тривалого перебування в Шанхаї.

Готель налічує 332 номери та апартаменти з обслуговуванням. Мандрівники можуть очікувати:

Сучасні інтер’єри з елементами традиційного шанхайського дизайну

Номери з широкими видами на місто

Світлі та просторі громадські зони для відпочинку

Центральне розташування поблизу культурних і розважальних місць, де легко дістатися до активностей на свіжому повітрі, ресторанів і жвавих громадських зон

За кілька кроків від готелю гості можуть дослідити набережну Хуанпу, довгу променаду, популярну для ранкових пробіжок, велопрогулянок і вечірніх прогулянок із панорамними видами на горизонт Лудзяцзуй через річку. Коротка прогулянка приведе до Експо Культурного парку, просторого зеленого оазису з озерами, затіненими доріжками, місцями для пікніків і частими подіями просто неба, що дарує відвідувачам спокійну перерву від гамірних міських вулиць, залишаючись поблизу району Експо.

Неподалік, за кілька хвилин ходьби, розташована Шибо Фуд Стріт, усипана маленькими закусочними та жвавими вуличними кіосками, які пропонують класичні шанхайські страви, парові пельмені та інші місцеві делікатеси. Площа Mercedes Benz Arena поблизу також приваблює відвідувачів, приймаючи концерти, спортивні заходи, сезонні ринки, тимчасові кафе просто неба та невеликі ярмарки ремісників, які відображають жваву атмосферу міста.

Вид на горизонт Лудзяцзуй поблизу району Експо. Джерело: unsplash

Поява Mumian Shanghai Expo додала нову опцію для мандрівників, які хочуть зупинитися в добре сполученій частині міста, не віддаляючись від повсякденного життя Шанхая. Цей новий варіант проживання дозволяє мандрівникам легко поєднувати міські прогулянки, гастрономічні пригоди та найближчі активності прямо в серці району Експо. З появою нових місць для проживання в цій місцевості відвідувачі можуть планувати свої поїздки з більшою гнучкістю та проводити більше часу, досліджуючи Шанхай пішки.