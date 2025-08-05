Лінивий турецький кебаб: нереально швидкий та смачний рецепт

Рецепт – нереально швидкий та смачний.

Інгредієнти:

• Фарш (яловичина чи свинина) — 500 г;

• Цибуля — 1 шт;

• Петрушка або кінза — жменя;

• Сіль, сухий часник, копчена паприка — за смаком;

• Лаваш — 1–2 шт;

• Помідор — 1 шт;

• Солодкий перець — 1–2 шт;

• Рослинна олія — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Насипати до фаршу сіль, сухий часник, копчену паприку та кінзу/петрушку.

2. Викласти фарш на деко, застелене пергаментом, розподілити у вигляді смужок із проміжками.

3. Додати на край дека помідори та перець, посолити й збризнути олією.

4. Запікати у духовці при 220 °C 20 хвилин.

5. Викласти все на лаваш та сформувати кебаб.

Подавати з лавашем і овочами.