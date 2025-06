Унікальна відпустка в Куала-Лумпурі: топ-10 бутік-готелів для вибагливих мандрівників

Куала-Лумпур – місто, де футуристичні хмарочоси сусідять із чарівною колоніальною архітектурою, а жваві вулиці переплітаються з тихими оазисами спокою. Бутік-готелі Куала-Лумпура наповнять вашу подорож незабутніми моментами блаженства. Ці маленькі скарби пропонують не лише комфорт і затишок, а й унікальні враження, що відображають культурне та історичне багатство столиці Малайзії.

Ми розповімо про 10 найкращих бутік-готелів Куала-Лумпура, які здивують вас своїм стилем, сервісом і душевною атмосферою. Готові вирушити у віртуальну подорож цими дивовижними місцями? Тоді почнімо!

The RuMa Hotel and Residences

Розташований у самому серці міста, цей розкішний готель зачаровує вишуканими інтер’єрами та малайзійською спадщиною. Він пропонує панорамні краєвиди на місто, бездоганний сервіс і вишукану кухню. Готель розташований у золотому трикутнику Куала-Лумпура, що робить його ідеальною базою для дослідження міста.

Адреса: 7, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2778 0888

Вебсайт: https://theruma.com/en/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The RuMa – це не просто готель, це затишне гніздечко в серці Куала-Лумпура. Назва "RuMa" буквально означає "дім", і це слово ідеально описує атмосферу цього місця. Тут ви знайдете розкішні номери та люкси з захоплюючими краєвидами на місто. Готель також пропонує резиденції з сучасним дизайном і передовими технологіями для комфортного перебування.

На 6-му поверсі The RuMa розташовано оздоровчу зону з 25-метровим відкритим басейном, сонячною терасою та баром біля басейну SANTAI. Спа-центр пропонує розумні процедури, а тренажерний зал і перукарня Truefitt & Hill доповнюють враження.

The RuMa рекомендує ресторани та кафе. ATAS – місце, де можна насолодитися унікальними місцевими смаками в сучасній обстановці. SEVEN Lobby Bar пропонує ретельно підібрані коктейлі та дистильовані напої. А The LIBRARI – ідеальне місце для легких закусок і чаю.

The RuMa – це справжнє занурення в душу Куала-Лумпура, де культури, смаки та традиції зливаються воєдино.

Villa Samadhi Kuala Lumpur

Малайзійська гостинність у бутік-готелях Куала-Лумпура. Джерело: Image by Quang Le from the Pixabay website

Вишуканий готель у Куала-Лумпурі, захований у тропічному саду, пропонує усамітнений відпочинок у серці мегаполісу. З розкішними віллами, лагунним басейном і вишуканою кухнею, тут є все для спокійного відпочинку.

Адреса: 8, Jalan Madge, Taman U Thant, 55000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2771 2743

Вебсайт: https://samadhiretreats.com/villa-samadhi-kuala-lumpur?catagoryId=16

Рейтинг: 4.7 ⭐

Villa Samadhi Kuala Lumpur розташована лише за 10 хвилин ходьби від центру міста та пропонує 21 віллу. Вони натхненні традиційною малайською архітектурою та екологічністю. Тут ви знайдете колекцію східноазійських тканин і антикваріату. Вілли оснащені прямим доступом до басейну неправильної форми, приватним джакузі або балконом. Простір тут огорнутий спокоєм і умиротворенням.

Villa Samadhi Kuala Lumpur надає низку приємних бонусів для гостей, зокрема:

Безкоштовний вітальний напій після прибуття;

Повноцінний сніданок для двох;

Унікальну послугу підготовки до сну ( Turndown service );

); Післяобідній чай у барі;

Безкоштовне прання для перебування від 2 ночей (4 одиниці одягу на день, крім хімчистки та експрес-послуг);

Ранній заїзд і пізній виїзд (за можливості);

Годину Sundowners для двох;

для двох; 10% знижку на спа;

15% знижку в ресторанах Tamarind (Tamarind Springs, Tamarind Hill, Fook).

Villa Samadhi Kuala Lumpur – це унікальний досвід і невимовні емоції в одному з найкращих романтичних бутік-готелів Куала-Лумпура.

The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur

Легендарний готель у Куала-Лумпурі, відомий бездоганним сервісом, розкішними інтер’єрами та вишуканою кухнею. Розташування в модному районі Золотого трикутника робить цей готель ідеальним вибором для поціновувачів шопінгу та розваг.

Адреса: 168, Jln Imbi, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2142 8000

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/kulrz-the-ritz-carlton-kuala-lumpur/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Просторі люкси в The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur оснащені вишуканими меблями, мармуровими ванними кімнатами та преміальними аксесуарами. Тут ви знайдете справжнє втілення розкоші.

Гості The Ritz-Carlton можуть насолоджуватися заспокійливими спа-процедурами. Особливо рекомендуємо відвідати Spa Village, розташований на 4-му поверсі готелю. Також тут є два басейни та понад 20 000 квадратних футів простору для заходів.

The Ritz-Carlton пропонує п’ять унікальних ресторанів, зокрема Li Yen, де подають автентичні китайські страви.

The Ritz-Carlton – чудове місце для незабутнього перебування в Куала-Лумпурі.

KLoé Hotel

Найкращі бутік-готелі Куала-Лумпура з відкритими басейнами. Джерело: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Стильний бутік-готель у Куала-Лумпурі приваблює яскравим дизайном, унікальною атмосферою та доступними цінами. KLoé Hotel розташований у модному районі Бангсар, відомому своїми барами, ресторанами та магазинами.

Адреса: 227, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2772 1313

Вебсайт: https://kloehotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

KLoé Hotel – це поєднання сучасного та індустріального стилю. Його інтер’єр унікальний і приємний для ока. Гості можуть насолоджуватися комфортними номерами із затишними ліжками. У ванних кімнатах надаються продукти Aesop, що додають нотку розкоші.

KLoé Hotel пропонує ресторан із різноманітним меню та бар, де можна провести приємні вечори. А також відкритий басейн, де можна розслабитися та насолодитися сонцем.

KLoé Hotel пропонує комфорт, стиль і відмінний сервіс.

The Kuala Lumpur Journal

Бутік-готель, який, здається, створений для сучасного мандрівника, що шукає стиль і комфорт. Розташований у серці міста, цей готель пропонує зручний доступ до всіх ключових визначних пам’яток, а також до найкращих ресторанів і торговельних центрів.

Адреса: 30 Jalan Beremi, Off, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2110 2211

Вебсайт: https://www.kljournalhotel.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Kuala Lumpur Journal вирізняється модним дизайном, що поєднує вінтажні елементи із сучасним шиком. Від затишних номерів із шикарними ліжками та стильними ванними кімнатами до світлого та просторого лобі, де можна насолодитися чашкою кави, кожна деталь продумана.

Готель також може похвалитися приголомшливим басейном на даху з видом на міський пейзаж і тренажерним залом, де можна підтримувати форму навіть у подорожі. А якщо ви шукаєте місце для вечірнього відпочинку, бар готелю – чудовий вибір для коктейлів і невимушеного спілкування.

The Kuala Lumpur Journal – ідеальне поєднання стилю, комфорту та зручності, щоб зробити ваше перебування в Куала-Лумпурі по-справжньому незабутнім.

The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection

Розкішні ванні кімнати в бутік-готелях Куала-Лумпура. Джерело: Image by Mike Gattorna from the Pixabay website

Розкішний готель у Куала-Лумпурі, розташований у будівлі колоніальної епохи. Він відтворює атмосферу старого світу та пропонує просторі номери, чудовий спа-центр і живу джазову музику в барі.

Адреса: 5, Jalan Sultan Hishamuddin, Tasik Perdana, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2785 8000

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/kulak-the-majestic-hotel-kuala-lumpur-autograph-collection

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Majestic Hotel має персоналізовану атмосферу. Тут ви знайдете не лише затишок, а й комфортні ліжка, які забезпечать чудовий сон.

The Majestic Hotel пропонує відкритий басейн, де можна розслабитися та насолодитися сонцем. Також є ресторан і бар, де можна смачно поїсти та освіжитися напоями.

Увесь готель покритий безкоштовним Wi-Fi, що дозволяє залишатися на зв’язку та ділитися враженнями з друзями та родиною.

The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection – місце, де розкіш і комфорт поєднуються в ідеальному балансі.

Anggun Boutique Hotel

Комфортний готель у Куала-Лумпурі, розташований у жвавому районі Букіт-Бінтанг, пропонує затишні номери, привітний персонал і доступні ціни. Поруч із готелем багато магазинів, ресторанів і розважальних закладів.

Адреса: 9, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2145 8003

Вебсайт: https://anggunkl.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Anggun Boutique Hotel – унікальне місце, де сучасний колоніальний стиль поєднується з неокласичними деталями. Бутік-готель пропонує 18 номерів із атмосферою Куала-Лумпура 60-х років. Усі люкси оснащені ліжками ручної роботи з тикового дерева та меблями з місцевих матеріалів на теплих дерев’яних підлогах. Тут ви точно відчуєте себе як удома.

Anggun Boutique Hotel забезпечує персоналізований сервіс в атмосфері історії, культури, розкоші та стильної витонченості. Це місце, де можна насолодитися унікальним досвідом проживання в Куала-Лумпурі.

Anggun Boutique Hotel – це про індивідуальність і комфорт для найкращих моментів.

Alila Bangsar Kuala Lumpur

Комфорт і затишок у бутік-готелях Куала-Лумпура. Джерело: Image by Anna Moskowitz from the Pixabay website

Затишний готель у Куала-Лумпурі з панорамними краєвидами на місто пропонує сучасні номери, відкритий басейн і ресторан на даху із захоплюючими видами. Близькість до станції легкорейкового транспорту забезпечує зручний доступ до головних визначних пам’яток міста.

Адреса: 58, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2268 3888

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/malaysia/alila-bangsar-kuala-lumpur/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Alila Bangsar поєднує сучасний мінімалізм із дивовижними краєвидами, створюючи спокійний міський притулок. Гості можуть надихатися панорамними видами Куала-Лумпура зі своїх люксів. Кожен номер оснащений сучасними зручностями та стильним дизайном, включаючи безкоштовний Wi-Fi.

Alila Bangsar має відкритий басейн, де гості можуть розслабитися та насолодитися теплим сонцем. Тут також є ресторан, де можна скуштувати різноманітні вишукані страви.

Alila Bangsar Kuala Lumpur – чудове місце для тих, хто шукає розкішне проживання в мальовничому районі міста.

The Chow Kit – an Ormond Hotel

Розкішний бутік-готель у Куала-Лумпурі, розташований у районі Чоу-Кіт, відомий своїм автентичним колоритом. The Chow Kit пропонує стильні номери за доступними цінами та кілька ресторанів із місцевою кухнею.

Адреса: 1012, Jln Sultan Ismail, Chow Kit, 50100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-2778 6666

Вебсайт: https://www.thechowkit.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Chow Kit пропонує спрощений підхід до розкоші для сучасного мандрівника. Його 86 номерів і 27 люксів відображають історію району. Сучасні простори з деталями, що нагадують нічне життя 70-х і 80-х років, створюють комфортну та затишну атмосферу.

Кожен номер у готелі має все необхідне, включаючи безкоштовний Wi-Fi, розкішну постільну білизну, органічну косметику від Jeanie Botanicals і смарт-телевізори.

The Chow Kit рекомендує затишний ресторан і бар. Це серце готелю, де незнайомці стають друзями, а друзі – сім’єю. Тут можна насолодитися малайською кухнею, приготованою за рецептами, що передаються з покоління в покоління.

Крім того, The Chow Kit підтримує місцевих талантів, натхненних культурою та традиціями Куала-Лумпура.

The Chow Kit – це не просто готель для відпочинку в Куала-Лумпурі, це місце для дослідження та натхнення.

CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang

Сучасні бутік-готелі Куала-Лумпура. Джерело: Image by Pexels from the Pixabay website

Сучасний готель у Куала-Лумпурі вирізняється вражаючим дизайном, інноваційними технологіями та громадськими просторами, де можна розслабитися та поспілкуватися. CitizenM розташований у самому серці розважального району Букіт-Бінтанг. Ви матимете легкий доступ до різноманітних ресторанів, магазинів і визначних пам’яток.

Адреса: 128, Jln Pudu, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Телефон: +60 3-9212 6340

Вебсайт: https://www.citizenm.com/hotels/asia/kuala-lumpur/kuala-lumpur-bukit-bintang-hotel

Рейтинг: 4.6 ⭐

CitizenM – справжня знахідка для сучасних мандрівників, які цінують комфорт, стиль і інновації. Це поєднання сучасного мінімалізму та розумних технологій. Усі люкси керуються за допомогою iPad: ви зможете регулювати освітлення, температуру, штори та навіть вибирати колір світла в номері.

CitizenM також пропонує номер King Room із комфортним ліжком і видом на місто. Усі номери оснащені сучасними меблями, великими вікнами та зручними матрацами. А гостинний персонал завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями та запитами.

CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang – дивовижне місце, де сучасний дизайн поєднується з технологічними інноваціями для унікального досвіду.

Це лише мала частина прекрасних бутік-готелів, які може запропонувати Куала-Лумпур. Вибір залежить від ваших уподобань і бюджету. Насолоджуйтесь подорожжю!