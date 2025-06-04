Уникальный отпуск в Куала-Лумпуре: топ-10 бутик-отелей для привередливых путешественников
Куала-Лумпур – город, где футуристические небоскребы соседствуют с очаровательной колониальной архитектурой, а оживленные улицы переплетаются с тихими оазисами покоя. Бутик-отели Куала-Лумпура наполнят ваше путешествие по незабываемым моментам блаженства. Эти маленькие клады предлагают не только комфорт и уют, но и уникальные впечатления, отражающие культурное и историческое богатство столицы Малайзии.
Мы расскажем о 10 лучших бутиках-отелях Куала-Лумпура, которые удивят вас своим стилем, сервисом и душевной атмосферой. Готовы отправиться в виртуальное путешествие по этим удивительным местам? Тогда начнем!
The RuMa Hotel and Residences
Расположенный в самом сердце города, этот роскошный отель очаровывает изысканными интерьерами и малайзийским наследием. Он предлагает панорамные виды на город, безупречный сервис и изысканную кухню. Отель расположен в золотом треугольнике Куала-Лумпура, что делает его идеальной базой для исследования города.
Адрес: 7, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2778 0888
Вебсайт: https://theruma.com/en/
Рейтинг: 4.6 ⭐
The RuMa – это не просто отель, это уютное гнездышко в сердце Куала-Лумпура. Название RuMa буквально означает дом, и это слово идеально описывает атмосферу этого места. Здесь вы найдете роскошные номера и люксы с увлекательными видами на город. Отель предлагает резиденции с современным дизайном и передовыми технологиями для комфортного пребывания.
На 6-м этаже The RuMa расположена оздоровительная зона с 25-метровым открытым бассейном, солнечной террасой и баром у бассейна SANTAI. Спа-центр предлагает разумные процедуры, а тренажерный зал и парикмахерская Truefitt&Hill дополняют впечатление.
The RuMa рекомендует рестораны и кафе. ATAS – это место, где можно насладиться уникальными местными вкусами в современной обстановке. SEVEN Lobby Bar предлагает тщательно подобранные коктейли и дистиллированные напитки. The LIBRARI – идеальное место для легких закусок и чая.
The RuMa – это подлинное погружение в душу Куала-Лумпура, где культуры, вкусы и традиции сливаются воедино.
Villa Samadhi Kuala Lumpur
Изысканная гостиница в Куала-Лумпуре, спрятанная в тропическом саду, предлагает уединенный отдых в сердце мегаполиса. С роскошными виллами, лагунным бассейном и изысканной кухней здесь есть все для спокойного отдыха.
Адрес: 8, Jalan Madge, Taman U Thant, 55000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2771 2743
Вебсайт: https://samadhiretreats.com/villa-samadhi-kuala-lumpur?catagoryId=16
Рейтинг: 4.7 ⭐
Villa Samadhi Kuala Lumpur находится всего в 10 минутах ходьбы от центра города и предлагает 21 виллу. Они вдохновлены традиционной малайской архитектурой и экологичностью. Здесь вы найдете коллекцию восточноазиатских тканей и антиквариата. Виллы оснащены прямым доступом к бассейну неправильной формы, частным джакузи или балконом. Пространство здесь объято спокойствием и умиротворением.
Villa Samadhi Kuala Lumpur предоставляет ряд приятных бонусов для гостей.
- Бесплатный поздравительный напиток по прибытии;
- Полноценный завтрак для двоих;
- Уникальную услугу подготовки ко сну (Turndown service);
- Послеобеденный чай в баре;
- Бесплатная стирка для пребывания от 2 ночей (4 единицы одежды в день, кроме химчистки и экспресс-услуг);
- Ранний заезд и поздний выезд (по возможности);
- Час Sundowners для двоих;
- 10% скидку на спа;
- 15% скидку в ресторанах Tamarind ( Tamarind Springs, Tamarind Hill, Fook ).
Villa Samadhi Kuala Lumpur – это уникальный опыт и неописуемые эмоции в одном из лучших романтических бутик-отелей Куала-Лумпура.
The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur
Легендарный отель в Куала-Лумпуре, известный безупречным сервисом, роскошными интерьерами и изысканной кухней. Расположение в модном районе Золотого треугольника делает этот отель идеальным выбором для любителей шопинга и развлечений.
Адрес: 168, Jln Imbi, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2142 8000
Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/kulrz-the-ritz-carlton-kuala-lumpur/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Просторные люксы в The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur оснащены изысканной мебелью, мраморными ванными комнатами и премиальными аксессуарами. Здесь вы найдете настоящее воплощение роскоши.
Гости The Ritz-Carlton могут насладиться успокаивающими спа-процедурами. Особо рекомендуем посетить Spa Village, расположенный на 4-м этаже отеля. Также здесь есть два бассейна и более 20 000 квадратных футов пространства для мероприятий.
The Ritz-Carlton предлагает пять уникальных ресторанов, в частности Li Yen, где подают аутентичные китайские блюда.
The Ritz-Carlton – отличное место для незабываемого пребывания в Куала-Лумпуре.
KLoé Hotel
Стильный бутик-отель в Куала-Лумпуре привлекает ярким дизайном, уникальной атмосферой и доступными ценами. KLoé Hotel расположен в модном районе Бангсар, известном своими барами, ресторанами и магазинами.
Адрес: 227, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2772 1313
Вебсайт: https://kloehotel.com/
Рейтинг: 4.6 ⭐
KLoé Hotel – это сочетание современного и индустриального стиля. Его интерьер уникален и приятен для глаза. Гости могут насладиться комфортными номерами с уютными кроватями. В ванных комнатах предоставляются продукты Aesop, содержащие нотку роскоши.
KLoé Hotel предлагает ресторан с разнообразным меню и бар, где можно провести приятные вечера. А также открытый бассейн, где можно расслабиться и насладиться солнцем.
KLoé Hotel предлагает комфорт, стиль и отличный сервис.
The Kuala Lumpur Journal
Бутик-гостиница, которая, кажется, создана для современного путешественника, ищущего стиль и комфорт. Расположенный в сердце города, этот отель предлагает удобный доступ ко всем ключевым достопримечательностям, а также к лучшим ресторанам и торговым центрам.
Адрес: 30 Jalan Beremi, Off, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2110 2211
Вебсайт: https://www.kljournalhotel.com/
Рейтинг: 4.4 ⭐
The Kuala Lumpur Journal отличается модным дизайном, сочетающим винтажные элементы с современным шиком. От уютных номеров с шикарными кроватями и стильными ванными комнатами до светлого и просторного лба, где можно насладиться чашкой кофе, каждая деталь продумана.
Отель также может похвастаться потрясающим крышным бассейном с видом на городской пейзаж и тренажерным залом, где можно поддерживать форму даже в путешествии. А если вы ищете место для вечернего отдыха, бар отеля – отличный выбор для коктейлей и непринужденного общения.
The Kuala Lumpur Journal – это идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства, чтобы сделать ваше пребывание в Куала-Лумпуре по-настоящему незабываемым.
The Majestic Hotel Куала-Лумпур, Autograph Collection
Роскошная гостиница в Куала-Лумпуре, расположенная в здании колониальной эпохи. Он воспроизводит атмосферу старого мира и предлагает просторные номера, отличный спа-центр и живую джазовую музыку в баре.
Адрес: 5, Jalan Sultan Hishamuddin, Tasik Perdana, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2785 8000
Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/kulak-the-majestic-hotel-kuala-lumpur-autograph-collection
Рейтинг: 4.5 ⭐
The Majestic Hotel располагает персонализированной атмосферой. Здесь вы найдете не только уют, но и комфортные кровати, которые обеспечат отличный сон.
The Majestic Hotel предлагает открытый бассейн, где можно расслабиться и насладиться солнцем. Также есть ресторан и бар, где можно поесть и освежиться напитками.
Вся гостиница покрыта бесплатным Wi-Fi, что позволяет оставаться на связи и делиться впечатлениями с друзьями и семьей.
The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection – место, где роскошь и комфорт совмещаются в идеальном балансе.
Anggun Boutique Hotel
Комфортный отель в Куала-Лумпуре, расположенный в оживленном районе Букит-Бинтанг, предлагает уютные номера, приветливый персонал и доступные цены. Рядом с гостиницей много магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.
Адрес: 9, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия
Телефон: +60 3-2145 8003
Вебсайт: https://anggunkl.com/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Anggun Boutique Hotel – уникальное место, где современный колониальный стиль сочетается с неоклассическими деталями. Бутик-гостиница предлагает 18 номеров с атмосферой Куала-Лумпура 60-х годов. Все люксы оснащены кроватями ручной работы из тикового дерева и мебелью из местных материалов на теплых деревянных полах. Здесь вы точно ощутите себя как дома.
Anggun Boutique Hotel обеспечивает персонализированный сервис в атмосфере истории, культуры, роскоши и стильного изящества. Это место, где можно насладиться уникальным опытом проживания в Куала-Лумпуре.
Anggun Boutique Hotel – это индивидуальность и комфорт для лучших моментов.
Alila Bangsar Kuala Lumpur
Уютная гостиница в Куала-Лумпуре с панорамными видами на город предлагает современные номера, открытый бассейн и ресторан на крыше с захватывающими видами. Близость к станции легкорельсового транспорта обеспечивает удобный доступ к главным достопримечательностям города.
Адрес: 58, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия
Телефон: +60 3-2268 3888
Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/malaysia/alila-bangsar-kuala-lumpur/
Рейтинг: 4.6 ⭐
Alila Bangsar сочетает современный минимализм с удивительными видами, создавая спокойное городское убежище. Гости могут вдохновляться панорамными видами Куала-Лумпура из своих люксов. Каждый номер оснащен современными удобствами и стильным дизайном, включая бесплатный Wi-Fi.
Alila Bangsar предлагает следующее: открытый бассейн, где гости могут расслабиться и насладиться теплым солнцем. Здесь также есть ресторан, где можно отведать разнообразные изысканные блюда.
Alila Bangsar Kuala Lumpur – отличное место для тех, кто ищет роскошное проживание в живописном районе города.
The Chow Kit – an Ormond Hotel
Роскошный бутик-отель в Куала-Лумпуре, расположенный в районе Чоу-Кит, известен своим аутентичным колоритом. The Chow Kit предлагает стильные номера и несколько ресторанов с местной кухней.
Адрес: 1012, Jln Sultan Ismail, Chow Kit, 50100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия
Телефон: +60 3-2778 6666
Вебсайт: https://www.thechowkit.com/
Рейтинг: 4.6 ⭐
The Chow Kit предлагает упрощенный подход к роскоши для современного путешественника. Его 86 номеров и 27 люкс отражают историю района. Современные просторы с деталями, напоминающими ночную жизнь 70-х и 80-х годов, создают комфортную и уютную атмосферу.
Каждый номер в отеле имеет все необходимое, включая бесплатный Wi-Fi, роскошное постельное белье, органическую косметику от Jeanie Botanicals и смарт-телевизоры.
The Chow Kit рекомендует уютный ресторан и бар. Это сердце гостиницы, где незнакомцы становятся друзьями, а друзья – семьей. Здесь можно насладиться малайской кухней, приготовленной по рецептам, передающимся из поколения в поколение.
Кроме того, The Chow Kit поддерживает местные таланты, вдохновленные культурой и традициями Куала-Лумпура.
The Chow Kit – это не просто отель для отдыха в Куала-Лумпуре, это место для исследования и вдохновения.
CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang
Современная гостиница в Куала-Лумпуре отличается потрясающим дизайном, инновационными технологиями и общественными просторами, где можно расслабиться и пообщаться. CitizenM расположен в самом сердце развлекательного района Букит-Бинтанг. Вы будете иметь легкий доступ к разнообразным ресторанам, магазинам и достопримечательностям.
Адрес: 128, Jln Pudu, Bukit Bintang, 55100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия
Телефон: +60 3-9212 6340
Вебсайт: https://www.citizenm.com/hotels/asia/kuala-lumpur/kuala-lumpur-bukit-bintang-hotel
Рейтинг: 4.6 ⭐
CitizenM – настоящая находка для современных путешественников, ценящих комфорт, стиль и инновации. Это сочетание современного минимализма и разумных технологий. Все люксы управляются с помощью iPad: вы можете регулировать освещение, температуру, шторы и даже выбирать цвет света в номере.
CitizenM также предлагает номер King Room с комфортной кроватью и видом на город. Все номера оснащены современной мебелью, большими окнами и удобными матрасами. А гостеприимный персонал всегда готов помочь с любыми вопросами и запросами.
CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang – удивительное место, где современный дизайн сочетается с технологическими инновациями для уникального опыта.
Это лишь малая часть прекрасных бутик-гостиниц, которые может предложить Куала-Лумпур. Выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Наслаждайтесь путешествием!