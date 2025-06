Уникальный отпуск в Куала-Лумпуре: топ-10 бутик-отелей для привередливых путешественников

Куала-Лумпур – город, где футуристические небоскребы соседствуют с очаровательной колониальной архитектурой, а оживленные улицы переплетаются с тихими оазисами покоя. Бутик-отели Куала-Лумпура наполнят ваше путешествие по незабываемым моментам блаженства. Эти маленькие клады предлагают не только комфорт и уют, но и уникальные впечатления, отражающие культурное и историческое богатство столицы Малайзии.

Мы расскажем о 10 лучших бутиках-отелях Куала-Лумпура, которые удивят вас своим стилем, сервисом и душевной атмосферой. Готовы отправиться в виртуальное путешествие по этим удивительным местам? Тогда начнем!

The RuMa Hotel and Residences

Расположенный в самом сердце города, этот роскошный отель очаровывает изысканными интерьерами и малайзийским наследием. Он предлагает панорамные виды на город, безупречный сервис и изысканную кухню. Отель расположен в золотом треугольнике Куала-Лумпура, что делает его идеальной базой для исследования города.

Адрес: 7, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2778 0888

Вебсайт: https://theruma.com/en/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The RuMa – это не просто отель, это уютное гнездышко в сердце Куала-Лумпура. Название RuMa буквально означает дом, и это слово идеально описывает атмосферу этого места. Здесь вы найдете роскошные номера и люксы с увлекательными видами на город. Отель предлагает резиденции с современным дизайном и передовыми технологиями для комфортного пребывания.

На 6-м этаже The RuMa расположена оздоровительная зона с 25-метровым открытым бассейном, солнечной террасой и баром у бассейна SANTAI. Спа-центр предлагает разумные процедуры, а тренажерный зал и парикмахерская Truefitt&Hill дополняют впечатление.

The RuMa рекомендует рестораны и кафе. ATAS – это место, где можно насладиться уникальными местными вкусами в современной обстановке. SEVEN Lobby Bar предлагает тщательно подобранные коктейли и дистиллированные напитки. The LIBRARI – идеальное место для легких закусок и чая.

The RuMa – это подлинное погружение в душу Куала-Лумпура, где культуры, вкусы и традиции сливаются воедино.

Villa Samadhi Kuala Lumpur

Малайзийское гостеприимство в бутик-гостиницах Куала-Лумпура. Источник: Image by Quang Le from the Pixabay website

Изысканная гостиница в Куала-Лумпуре, спрятанная в тропическом саду, предлагает уединенный отдых в сердце мегаполиса. С роскошными виллами, лагунным бассейном и изысканной кухней здесь есть все для спокойного отдыха.

Адрес: 8, Jalan Madge, Taman U Thant, 55000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2771 2743

Вебсайт: https://samadhiretreats.com/villa-samadhi-kuala-lumpur?catagoryId=16

Рейтинг: 4.7 ⭐

Villa Samadhi Kuala Lumpur находится всего в 10 минутах ходьбы от центра города и предлагает 21 виллу. Они вдохновлены традиционной малайской архитектурой и экологичностью. Здесь вы найдете коллекцию восточноазиатских тканей и антиквариата. Виллы оснащены прямым доступом к бассейну неправильной формы, частным джакузи или балконом. Пространство здесь объято спокойствием и умиротворением.

Villa Samadhi Kuala Lumpur предоставляет ряд приятных бонусов для гостей.

Бесплатный поздравительный напиток по прибытии;

Полноценный завтрак для двоих;

Уникальную услугу подготовки ко сну (Turndown service);

подготовки ко сну (Turndown service); Послеобеденный чай в баре;

Бесплатная стирка для пребывания от 2 ночей (4 единицы одежды в день, кроме химчистки и экспресс-услуг);

Ранний заезд и поздний выезд (по возможности);

Час Sundowners для двоих;

для двоих; 10% скидку на спа;

15% скидку в ресторанах Tamarind ( Tamarind Springs, Tamarind Hill, Fook ).

Villa Samadhi Kuala Lumpur – это уникальный опыт и неописуемые эмоции в одном из лучших романтических бутик-отелей Куала-Лумпура.

The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur

Легендарный отель в Куала-Лумпуре, известный безупречным сервисом, роскошными интерьерами и изысканной кухней. Расположение в модном районе Золотого треугольника делает этот отель идеальным выбором для любителей шопинга и развлечений.

Адрес: 168, Jln Imbi, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2142 8000

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/kulrz-the-ritz-carlton-kuala-lumpur/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Просторные люксы в The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur оснащены изысканной мебелью, мраморными ванными комнатами и премиальными аксессуарами. Здесь вы найдете настоящее воплощение роскоши.

Гости The Ritz-Carlton могут насладиться успокаивающими спа-процедурами. Особо рекомендуем посетить Spa Village, расположенный на 4-м этаже отеля. Также здесь есть два бассейна и более 20 000 квадратных футов пространства для мероприятий.

The Ritz-Carlton предлагает пять уникальных ресторанов, в частности Li Yen, где подают аутентичные китайские блюда.

The Ritz-Carlton – отличное место для незабываемого пребывания в Куала-Лумпуре.

KLoé Hotel

Лучшие бутик-отели Куала-Лумпура с открытыми бассейнами. Источник: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Стильный бутик-отель в Куала-Лумпуре привлекает ярким дизайном, уникальной атмосферой и доступными ценами. KLoé Hotel расположен в модном районе Бангсар, известном своими барами, ресторанами и магазинами.

Адрес: 227, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2772 1313

Вебсайт: https://kloehotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

KLoé Hotel – это сочетание современного и индустриального стиля. Его интерьер уникален и приятен для глаза. Гости могут насладиться комфортными номерами с уютными кроватями. В ванных комнатах предоставляются продукты Aesop, содержащие нотку роскоши.

KLoé Hotel предлагает ресторан с разнообразным меню и бар, где можно провести приятные вечера. А также открытый бассейн, где можно расслабиться и насладиться солнцем.

KLoé Hotel предлагает комфорт, стиль и отличный сервис.

The Kuala Lumpur Journal

Бутик-гостиница, которая, кажется, создана для современного путешественника, ищущего стиль и комфорт. Расположенный в сердце города, этот отель предлагает удобный доступ ко всем ключевым достопримечательностям, а также к лучшим ресторанам и торговым центрам.

Адрес: 30 Jalan Beremi, Off, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2110 2211

Вебсайт: https://www.kljournalhotel.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Kuala Lumpur Journal отличается модным дизайном, сочетающим винтажные элементы с современным шиком. От уютных номеров с шикарными кроватями и стильными ванными комнатами до светлого и просторного лба, где можно насладиться чашкой кофе, каждая деталь продумана.

Отель также может похвастаться потрясающим крышным бассейном с видом на городской пейзаж и тренажерным залом, где можно поддерживать форму даже в путешествии. А если вы ищете место для вечернего отдыха, бар отеля – отличный выбор для коктейлей и непринужденного общения.

The Kuala Lumpur Journal – это идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства, чтобы сделать ваше пребывание в Куала-Лумпуре по-настоящему незабываемым.

The Majestic Hotel Куала-Лумпур, Autograph Collection

Роскошные ванные комнаты в бутик-гостиницах Куала-Лумпура. Источник: Image by Mike Gattorna from the Pixabay website

Роскошная гостиница в Куала-Лумпуре, расположенная в здании колониальной эпохи. Он воспроизводит атмосферу старого мира и предлагает просторные номера, отличный спа-центр и живую джазовую музыку в баре.

Адрес: 5, Jalan Sultan Hishamuddin, Tasik Perdana, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2785 8000

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/kulak-the-majestic-hotel-kuala-lumpur-autograph-collection

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Majestic Hotel располагает персонализированной атмосферой. Здесь вы найдете не только уют, но и комфортные кровати, которые обеспечат отличный сон.

The Majestic Hotel предлагает открытый бассейн, где можно расслабиться и насладиться солнцем. Также есть ресторан и бар, где можно поесть и освежиться напитками.

Вся гостиница покрыта бесплатным Wi-Fi, что позволяет оставаться на связи и делиться впечатлениями с друзьями и семьей.

The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection – место, где роскошь и комфорт совмещаются в идеальном балансе.

Anggun Boutique Hotel

Комфортный отель в Куала-Лумпуре, расположенный в оживленном районе Букит-Бинтанг, предлагает уютные номера, приветливый персонал и доступные цены. Рядом с гостиницей много магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

Адрес: 9, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия

Телефон: +60 3-2145 8003

Вебсайт: https://anggunkl.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Anggun Boutique Hotel – уникальное место, где современный колониальный стиль сочетается с неоклассическими деталями. Бутик-гостиница предлагает 18 номеров с атмосферой Куала-Лумпура 60-х годов. Все люксы оснащены кроватями ручной работы из тикового дерева и мебелью из местных материалов на теплых деревянных полах. Здесь вы точно ощутите себя как дома.

Anggun Boutique Hotel обеспечивает персонализированный сервис в атмосфере истории, культуры, роскоши и стильного изящества. Это место, где можно насладиться уникальным опытом проживания в Куала-Лумпуре.

Anggun Boutique Hotel – это индивидуальность и комфорт для лучших моментов.

Alila Bangsar Kuala Lumpur

Комфорт и уют в бутик-гостиницах Куала-Лумпура. Источник: Image by Anna Moskowitz from the Pixabay website

Уютная гостиница в Куала-Лумпуре с панорамными видами на город предлагает современные номера, открытый бассейн и ресторан на крыше с захватывающими видами. Близость к станции легкорельсового транспорта обеспечивает удобный доступ к главным достопримечательностям города.

Адрес: 58, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия

Телефон: +60 3-2268 3888

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/malaysia/alila-bangsar-kuala-lumpur/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Alila Bangsar сочетает современный минимализм с удивительными видами, создавая спокойное городское убежище. Гости могут вдохновляться панорамными видами Куала-Лумпура из своих люксов. Каждый номер оснащен современными удобствами и стильным дизайном, включая бесплатный Wi-Fi.

Alila Bangsar предлагает следующее: открытый бассейн, где гости могут расслабиться и насладиться теплым солнцем. Здесь также есть ресторан, где можно отведать разнообразные изысканные блюда.

Alila Bangsar Kuala Lumpur – отличное место для тех, кто ищет роскошное проживание в живописном районе города.

The Chow Kit – an Ormond Hotel

Роскошный бутик-отель в Куала-Лумпуре, расположенный в районе Чоу-Кит, известен своим аутентичным колоритом. The Chow Kit предлагает стильные номера и несколько ресторанов с местной кухней.

Адрес: 1012, Jln Sultan Ismail, Chow Kit, 50100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия

Телефон: +60 3-2778 6666

Вебсайт: https://www.thechowkit.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Chow Kit предлагает упрощенный подход к роскоши для современного путешественника. Его 86 номеров и 27 люкс отражают историю района. Современные просторы с деталями, напоминающими ночную жизнь 70-х и 80-х годов, создают комфортную и уютную атмосферу.

Каждый номер в отеле имеет все необходимое, включая бесплатный Wi-Fi, роскошное постельное белье, органическую косметику от Jeanie Botanicals и смарт-телевизоры.

The Chow Kit рекомендует уютный ресторан и бар. Это сердце гостиницы, где незнакомцы становятся друзьями, а друзья – семьей. Здесь можно насладиться малайской кухней, приготовленной по рецептам, передающимся из поколения в поколение.

Кроме того, The Chow Kit поддерживает местные таланты, вдохновленные культурой и традициями Куала-Лумпура.

The Chow Kit – это не просто отель для отдыха в Куала-Лумпуре, это место для исследования и вдохновения.

CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang

Современные бутик-отели Куала-Лумпура. Источник: Image by Pexels from the Pixabay website

Современная гостиница в Куала-Лумпуре отличается потрясающим дизайном, инновационными технологиями и общественными просторами, где можно расслабиться и пообщаться. CitizenM расположен в самом сердце развлекательного района Букит-Бинтанг. Вы будете иметь легкий доступ к разнообразным ресторанам, магазинам и достопримечательностям.

Адрес: 128, Jln Pudu, Bukit Bintang, 55100 Куала-Лумпур, Wilayah Persekutuan Куала-Лумпур, Малайзия

Телефон: +60 3-9212 6340

Вебсайт: https://www.citizenm.com/hotels/asia/kuala-lumpur/kuala-lumpur-bukit-bintang-hotel

Рейтинг: 4.6 ⭐

CitizenM – настоящая находка для современных путешественников, ценящих комфорт, стиль и инновации. Это сочетание современного минимализма и разумных технологий. Все люксы управляются с помощью iPad: вы можете регулировать освещение, температуру, шторы и даже выбирать цвет света в номере.

CitizenM также предлагает номер King Room с комфортной кроватью и видом на город. Все номера оснащены современной мебелью, большими окнами и удобными матрасами. А гостеприимный персонал всегда готов помочь с любыми вопросами и запросами.

CitizenM Kuala Lumpur Bukit Bintang – удивительное место, где современный дизайн сочетается с технологическими инновациями для уникального опыта.

Это лишь малая часть прекрасных бутик-гостиниц, которые может предложить Куала-Лумпур. Выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Наслаждайтесь путешествием!