США викотили ''м'яч'' перемир'я і чекають, хто першим торкнеться його

Трамп вимагав із РФ перемир'я на три дні до 12 травня і сказав, що сподівається на його продовження. Він знову відправив "м'яч" перемир'я як предтечі переговорів у центр поля і чекає, хто першим ударить по ньому.

Трампа можна позначити як "доброго поліцейського", який всіх мирить, відправляючи місію Віткофф - Кушнер, а Рубіо як "суворого поліцейського", оскільки він пригрозив 8 травня з Рим, що США втрачають терпіння і підуть з переговорного треку РФ - Україна, якщо найближчим часом на ньому не буде.

Рубіо входить у роль розчарованого Трампом, оскільки сам Трамп вичерпав ліміт на розчарування. Він не може кожні два тижні говорити, що розчарувався в якомусь із двох Володимирів чи обох одразу. Це має межу. По-друге, розчарувався – і що далі? По-третє, він одразу не був у захваті від обох. Тому починається поділ на доброго та розчарованого Трампа та на суворого Рубіо, який ніколи не казав, що зачарований кимось із них. Поділ на Рубіо, як "глибинна держава" Держдепу, і на офіс Трампа, як борця з "глибинною державою".

Технологія переговорів, яку з сарказмом називають "Зятек і Вітек", мала не тільки охороняти їх від "кротів" та витоків від співробітників Держдепу, а й допомогти вирішити інші проблеми. У тому числі й у ситуації, схожій на поточну, коли зручно відокремити думку Трампа від думки Держдепу та Рубіо.

На даний момент її суто переговорний ресурс вичерпаний, або на межі вичерпання, оскільки Москва публічно завмерла в позі бандита, що зарвався. Кремлівці можуть наодинці говорити Віткоффу щось інше, але офіційно вперто твердять лише одне: припинення вогню та початок переговорів можливе лише після виходу ЗСУ з районів Краматорська та Слов'янська.

У кремлі знають, якщо Зеленський на це погодиться, то це поховає його рейтинг. Кремлівців це не засмучує, бо він для них відіграний ресурс, і вони готують йому заміну. Вони мають завдання юридично оформити на міжнародному рівні відторгнення від України територій, а не зберегти його за будь-яку ціну. Це не ситуація Сирії, де за Асада вони чіплялися до останнього, не наважуючись на ребрендинг режиму. До ребрендингу в Україні вони активно готуються, але є парочка "але" і вони не гарантують, що "м'яке" захоплення в Києві теж піде не за планом, як і десант у 2022 р.

Одним із таких "але" є Трамп, який ставить умову, якщо зрушень на треку переговорів не буде, то нехай Рубіо та Держдеп внесуть тему війни РФ проти України на обговорення до Конгресу. Нехай виборці подивляться, як сама Демократична партія поведеться, коли її поставлять перед необхідністю голосувати за масове відправлення військ США в Україну або до членів НАТО – до Польщі та країн Балтії для відображення агресії РФ та проти них.

Підстава для другого є – у Латвії 7 травня два дрони врізалися у нафтосховище у місті Резекені. Якби один, то це можна було б назвати випадковістю та списати на Україну. Але два – це система. У Польщі на кордоні з РФ знайдено 8 травня дрон із маркером кирилицею. Поляки поки що мовчать, чи є на ньому літери, яких немає в російській мові. Мовчать, бо не знають, Трамп відреагує як Байден восени 2022 р., коли у Польщі російська ракета вбила двох людей чи якось інакше.

Байден тоді не ризикнув перевіряти свою партію та весь Конгрес на вірність ідеям та цінностям. Трамп і республіканці за шість місяців до виборів і в ситуація розпалу пристрастей можуть піддати Демпартію і весь Конгрес такому випробуванню. Не випадково, що у ЗМІ зачастили соцопитування не лише щодо ставлення до США до політики Трампа, а й як різні групи виборців підтримують Україну в чиненні опору РФ. У лідерах підтримки гурт "МАГА" – понад 90%. Публікація результатів соцопитувань – це інструмент виборів, і якщо вони частішають, це комусь потрібно.

Зараз у Білому домі чекають, хто першим у понеділок 11 травня торкнеться "м'яча", який Трамп викотив на центр поля, коли написав увечері 8 травня у "Соціальній правді", що він домовився про припинення вогню на три дні. Працює правило - "Хто перший встав, того і капці". Трамп сам підкинув наступний крок - "обмін усіх на всіх", коли написав, що домовився про обмін військовополоненими "тисячу на тисячу".

При цьому до "м'яча" у п'ятницю енергійно потяглася Кая Каллас і відповіла на гордовиті нарікання Москви – в Європі так багато держав, що незрозуміло з ким розмовляти про Україну. Москві запропонували поки що поговорити з "трійкою" з Великобританії, Німеччини та Франції. Вранці у суботу Ердоган заявив – архітектура Європи не буде повноцінною без Туреччини. Анкара теж тягнеться до "м'яча", який викотив Трамп. Можлива ситуація, коли "м'яч" розіграють за мінімальної участі Москви або вона в цьому "матчі" буде лише "ворітами".