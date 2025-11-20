США знайшли слабке місце України

Так, в цей раз все дійсно серйозно і по-дорослому.

Адміністрація Трампа приступила до плану прямого впливу на Україну для спроби досягнення брудного миру.

Слабке місце України, на думку американців, - страх влади перед більшим обсягом компромату, який може викликати тайфун у внутрішній політиці.

Трамп планує використати наслідки корупційної кризи в українській владі, створеної діями НАБУ-САП через втрату Зеленським політичної міцності, керованості Ради, електоральної спроможності.

Мирну програму Уіткоффа-Дмітрієва (сформованою в жовтні) завтра представить Зеленському міністр армії США Деніел Дрісколл та начальник штабу сухопитних сил Ренді Джордж. Тобто, ця програма виглядає як погоджений завчасно план і тепер із абсолютно зрозумілих причин чекали до другої половини листопада.

Дрісколл - цивільний міністр армії, республіканець, юрист, ветеран та екс-розвідник, однокласник та друг віце-президента Венса.

Ренді Джордж - генерал армії США, начальник штабу Армії США, учасник війн у Перській затоці, в Афганістані та Іраку.

За даними Axios, план складається з 28 пунктів, які поділені на чотири великі блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та майбутні відносини США з Україною і Росією.

Що це фактично означає? Розширення перемовного меню на думку США дозволить впевненіше підійти до гарантованого успіху мирної ініціативи. Але жирний натяк тут в іншому - це дозволяє представити угоду як вирішення питань європейської безпеки без Європи. Те, про що мріяв Путін, починаючи повномасштабну війну у 2022 році, несправедливо оцінюючи розширення НАТО та загрозу безпеки РФ. Візуально це дозволить Путіну представити цей мирний трек як "нова Ялта", де Трамп і Путін в Будапешті здійснюють черговий поділ світу.

Елементи плану по Україні відомі лише з чуток, здогадок та конспіративних домислів. Тому робити категорично висновки рано і безперспективно. Але окреслити деякі пункти можна спробувати.

Території. Україну будуть схиляти відвести війська з Донецької області. Можливо, РФ поверне деякі окуповані території (Енергодар, окуповані частини Харківської та Дніпропетровської областей). США визнають Крим російським. Армія. Ймовірно, план передбачає скорочення української армії. На мою думку, саме цьому пункту треба найсильніше українській владі протидіяти. Без ЗСУ - України немає і не буде. Це прямий шлях до підкорення України РФ в недалекому майбутньому. Крапка. Безпека. Гарантії безпеки Європі, Україні та РФ спробують ув'язати в якусь цілісну спільну конструкцію взаємних стримувань та противаг. Але формулювання цих гарантій і їх механізми поки неясні. РФ точно не погодиться на присутність європейських армій на території України. Гуманітарні питання. РФ і США будуть продавлювати вимогу змінити українське церковне та мовне законодавство. РФ спробує подати це як успіх її проєкту з "денацифікації" України. Хоча, думаю, по цьому пункту, може бути або дуже нікчемний компроміс, який обернеться косметичними змінами або фанатичним несприйняттям з боку України. Пропозиція визнати російську мову або змінити нинішній статус УПЦ-МП може викликати серйозне внутрішнє невдоволення. Економіка. Репарації, санкції та відновлення України. По цим пунктам взагалі немає ніякої конкретики.

Зараз треба врахувати, що США завдяки українсько-російському кейсу хоче мати більший контроль за європейським континентом та вплив на Україну. Американці воліли б "забетонувати" українське питання, щоб воно не заважало у найближче десятиліття реалізовувати антикитайську програму дій.