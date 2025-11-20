США знайшли слабке місце України
Так, в цей раз все дійсно серйозно і по-дорослому.
Адміністрація Трампа приступила до плану прямого впливу на Україну для спроби досягнення брудного миру.
Слабке місце України, на думку американців, - страх влади перед більшим обсягом компромату, який може викликати тайфун у внутрішній політиці.
Трамп планує використати наслідки корупційної кризи в українській владі, створеної діями НАБУ-САП через втрату Зеленським політичної міцності, керованості Ради, електоральної спроможності.
Мирну програму Уіткоффа-Дмітрієва (сформованою в жовтні) завтра представить Зеленському міністр армії США Деніел Дрісколл та начальник штабу сухопитних сил Ренді Джордж. Тобто, ця програма виглядає як погоджений завчасно план і тепер із абсолютно зрозумілих причин чекали до другої половини листопада.
Дрісколл - цивільний міністр армії, республіканець, юрист, ветеран та екс-розвідник, однокласник та друг віце-президента Венса.
Ренді Джордж - генерал армії США, начальник штабу Армії США, учасник війн у Перській затоці, в Афганістані та Іраку.
За даними Axios, план складається з 28 пунктів, які поділені на чотири великі блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та майбутні відносини США з Україною і Росією.
Що це фактично означає? Розширення перемовного меню на думку США дозволить впевненіше підійти до гарантованого успіху мирної ініціативи. Але жирний натяк тут в іншому - це дозволяє представити угоду як вирішення питань європейської безпеки без Європи. Те, про що мріяв Путін, починаючи повномасштабну війну у 2022 році, несправедливо оцінюючи розширення НАТО та загрозу безпеки РФ. Візуально це дозволить Путіну представити цей мирний трек як "нова Ялта", де Трамп і Путін в Будапешті здійснюють черговий поділ світу.
Елементи плану по Україні відомі лише з чуток, здогадок та конспіративних домислів. Тому робити категорично висновки рано і безперспективно. Але окреслити деякі пункти можна спробувати.
- Території. Україну будуть схиляти відвести війська з Донецької області. Можливо, РФ поверне деякі окуповані території (Енергодар, окуповані частини Харківської та Дніпропетровської областей). США визнають Крим російським.
- Армія. Ймовірно, план передбачає скорочення української армії. На мою думку, саме цьому пункту треба найсильніше українській владі протидіяти. Без ЗСУ - України немає і не буде. Це прямий шлях до підкорення України РФ в недалекому майбутньому. Крапка.
- Безпека. Гарантії безпеки Європі, Україні та РФ спробують ув'язати в якусь цілісну спільну конструкцію взаємних стримувань та противаг. Але формулювання цих гарантій і їх механізми поки неясні. РФ точно не погодиться на присутність європейських армій на території України.
- Гуманітарні питання. РФ і США будуть продавлювати вимогу змінити українське церковне та мовне законодавство. РФ спробує подати це як успіх її проєкту з "денацифікації" України. Хоча, думаю, по цьому пункту, може бути або дуже нікчемний компроміс, який обернеться косметичними змінами або фанатичним несприйняттям з боку України. Пропозиція визнати російську мову або змінити нинішній статус УПЦ-МП може викликати серйозне внутрішнє невдоволення.
- Економіка. Репарації, санкції та відновлення України. По цим пунктам взагалі немає ніякої конкретики.
Зараз треба врахувати, що США завдяки українсько-російському кейсу хоче мати більший контроль за європейським континентом та вплив на Україну. Американці воліли б "забетонувати" українське питання, щоб воно не заважало у найближче десятиліття реалізовувати антикитайську програму дій.