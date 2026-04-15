Ознаки банківської кризи в РФ стають все яскравішими

На минулому тижні ЦБР вивів з ринку банк РМП. За давньою традицією, малюка звинуватили у відмиванні грошей, порушенні нормативів і т.д.

Втім, невеликі банки в рф поступово починають відчувати проблеми саме через зниження споживання. Тренд до зниження економічної активності поступово відтісняє банківських "малюків" на ринок послуг з ухилення від сплати податків, а там їх вже очікують ЦБР та російські спецслужби.

Втім, новину по РПМ просто затьмарила ситуація навколо ВТБ. На минулому тижні ЦБР заходився терміново міняти банківське регулювання. Такі зміни мають примусити банки розпродати свої непрофільні активи.

Першим, кого збентежило таке регулювання, став російський ВТБ, який мав багато проблемних кредитів і, напевно, найбільший портфель непрофільних активів, які раніше були заставами. ВТБ вже давно розпродає готелі і ресторани, але схоже цього разу йому потрібно буде прискоритись, інакше він не зможе виконати нормативи ЦБР.

Поява нових регуляцій ЦБР зовсім не випадкова. Свої амбіції на місце Набіулліної впродовж останніх 2 місяців неодноразово демонстрував заступник Ельвіри – пан Заботкін, який є ставлеником голови ВТБ – Андрія Костіна. Позиції ж Костіна в Кремлі кардинально підсилює його дружба з головою Роснєфті Сечіним: хлопці не тільки грають в більярд і багато часу проводять разом, Сечін ще і працевлаштував свого родича в ВТБ.

Тож дуже схоже, що Набіулліна вирішила використати функціонал ЦБР, щоб в особистих справах охолодити вологі мрії втбешників змістити її Заботкіним.

Всім сторонам хочеться побажати перемоги в цій "метушні павуків в банку".