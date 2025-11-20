Примусу до миру України не буде. У Трампа ще більш вразлива ситуація ніж у Зеленського

Давайте коротко:

1. Ніякого примусу до миру України не буде. У Трампа ще більш вразлива ситуація ніж у Зеленського, щоб знову отримати підозри у співпраці з Путіним.

2. Віткофф і Дмітрієв підуть зі своїм планом у ліс. Санкції проти Лукойлу і Роснєфті повноцінно запрацюють.

3. Зеленському доведеться пожертвувати частиною свого оточення (може навіть дуже особисто для нього важливою), перезібрати уряд (частково) і знайти пару груп союзників у Раді. Такий шлях.

4. Мирних перемовин (реальних) до кінця року (поки цього) не буде.

5. Путінській Росії кабзда. Треба дотерпіти.

6. Вспокойтесь і випустіть пару. Самі себе накручуєте, а потім дивуєтесь чому росіяни на це ставку і роблять.