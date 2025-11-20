Давайте коротко:

1. Никакого принуждения к миру Украины не будет. У Трампа еще более уязвимая ситуация, чем у Зеленского, чтобы снова получить подозрения в сотрудничестве с Путиным.

2. Виткофф и Дмитриев пойдут со своим планом в лес. Санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти полноценно заработают.

3. Зеленскому придется пожертвовать частью своей обстановки (может даже очень лично для него важной), пересобрать правительство (частично) и найти пару групп союзников в Раде. Таков путь.

4. Мирных переговоров (реальных) до конца года (пока этого) не будет.

5. Путинской России кабзда. Надо дотерпеть.

6. Успокойтесь и выпустите пару. Сами себя накручиваете, а потом удивляетесь почему россияне на это ставку и делают.