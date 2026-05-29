Чому Румунія не збила російський дрон

Російський дрон врізався в житловий багатоповерховий будинок у румунському прикордонному з Україною місті Галац. В одній із квартир виникла пожежа, постраждали дві людини. Міноборони Румунії повідомило, що це був російський дрон типу "Герань-2" — він же іранський Шахед.

У Бухаресті заявили, що удар російського дрона є підставою для застосування статті 4 договору НАТО про консультації з союзниками. У Брюсселі те, що сталося, назвали "безрозсудною та безвідповідальною ескалацією".

Але найцікавіше в цій історії — коментар представника Міноборони Румунії, бригадного генерала Георге Максима, який пояснив, чому армія не збила дрон: "Перше обмеження, яке у нас є, — юридичне. Ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни".

Він також додав, що Румунія має системи ППО, "які були спроектовані та виготовлені до 2023 року, коли почалася ця війна дронів". На запитання, чому не спрацювали системи Gepard, генерал відповів, що в армії існують обмеження на розміщення таких систем у мирний час, а для їх встановлення необхідна згода власників і господарюючих суб’єктів.

Те, що РФ займатиметься подібними провокаціями проти країн НАТО, було очевидно. Альянс, ймовірно, виявиться нездатним навіть нормально провести консультації — що Путіну і потрібно.

Але те, як сьогодні звучать генерали європейських країн, тим більше тих, що знаходяться на самому краю Євросоюзу і НАТО, — це вже справжня трагедія. Системи не готові. Мирний час. Юридичні обмеження. Приголомшливо.