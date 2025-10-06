Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі

Грузія. Прокремлівська партія олігарха Іванішвілі "Грузинська мрія" святкує перемогу на місцевих виборах і виборах мерів на тлі масових протестів.

Ясно, що "Грузинська мрія" виграла всюди – вісім великих опозиційних партій бойкотували вибори як "фарс" і "російську спецоперацію з легітимізації влади". На протести зібрались студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери, колони автомобілів з регіонів.

Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи "Проспект Руставелі". Протестувальники несуть національні прапори, символіку США та ЄС, плакати з антиурядовими гаслами, фото ув’язнених опозиційних активістів, політиків та журналістів, час від часу скандують "Революція".

У дворі парламенту зі світання чергують спецпризначенці, в урядовому кварталі помічали труднощі з мобільним зв’язком. МВС Грузії повідомило про мобілізацію поліцейських сил на різних локаціях у Тбілісі у зв’язку з акцією опозиції.

***

Як я й казав у жовтні 2024, під час їхніх парламентських виборів: якщо грузини не зупинять це все самі, так само рішуче, як це зробили українці, все ставатиме тільки гірше.

Бо ми й так спостерігаємо всі ознаки регресу: забороняються партії, взаємодія з суспільством дуже швидко рухається у бік жорсткого авторитаризму, активістів вже саджають до в’язниць, а скоро й вбиватимуть...

Ну і, як судити з реакції на протести, прокремлівська владна команда вже розуміє, що їм ніхто не дасть піти з влади просто так. Тому команда Іванішвілі битиметься за владу до кінця, а Росія її у цьому підтримає.