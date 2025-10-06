Местные выборы в Грузии: чего ждать дальше

Грузия. Прокремлевская партия олигарха Иванишвили "Грузинская мечта" празднует победу на местных выборах и мэрских выборах на фоне массовых протестов.

Ясно, что "Грузинская мечта" выиграла повсюду – восемь крупных оппозиционных партий бойкотировали выборы как "фарс" и "российскую спецоперацию по легитимизации власти". На протесты собрались студенты, вернувшиеся в Грузию эмигранты, байкеры, колонны автомобилей из регионов.

Организатором акции выступает оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели". Протестующие несут национальные флаги, символику США и ЕС, плакаты с антиправительственными лозунгами, фото заключённых оппозиционных активистов, политиков и журналистов, время от времени скандирующих "Революция".

Во дворе парламента с рассвета дежурят спецназовцы, в правительственном квартале замечали трудности с мобильной связью. МВД Грузии сообщило о мобилизации полицейских сил на разных локациях в Тбилиси в связи с акцией оппозиции.

***

Как я и говорил в октябре 2024, во время их парламентских выборов: если грузины не остановят это все сами, так же решительно, как это сделали украинцы, все будет только хуже.

Потому что мы и так наблюдаем все признаки регресса: запрещаются партии, взаимодействие с обществом очень быстро двигается в сторону жесткого авторитаризма, активистов уже сажают в тюрьмы, а скоро и будут убивать...

Ну и, как судить по реакции на протесты, прокремлевская команда уже понимает, что им никто не даст уйти из власти просто так. Поэтому команда Иванишвили сразится за власть до конца, а Россия ее в этом поддержит.