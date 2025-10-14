Крах імперії. Українці законом визнають права корінних народів Росії

Найближчим часом Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт № 11402 про державну політику України щодо корінних народів РФ.

За цим законом, Україна розглядає корінні колонізовані народи як своїх потенційних союзників у справі розвалу російської імперії та надаватиме допомогу національно-визвольним рухам.

Адже лише припинення існування російської імперії є гарантією сталого миру для України, інакше імперія буде знову й знову приносити війну на нашу землю.

Багато хто вважає, що корінні народи Росії вже давно зникли, що вони нечисленні й русифіковані, що вони забули прагнення свободи та ні на що не здатні. Це все тези імперської пропаганди, що дуже нагадують її тези про українців 1980-х. Насправді чисельність та згуртованість корінних народів зростає, майже всюди діють активні національно-визвольні рухи, але Москва це все заперечує.

Російська імперія розпадалася двічі у XX сторіччі: у 1917 вільними стали поляки та фіни, у 1991 – українці та ще 13 народів, а нині прийшов час остаточного розпаду й свободи для всіх. Успіхи Сил оборони України послаблюють імперський центр та руйнують дві основні імперські скрєпи – економіку та страх.

Імперія повільно наближається до свого кінця, бо всі імперії не вічні, і цей процес треба максимально прискорити заради нашої перемоги й сталого миру.

Підтримую законопроєкт 11402 – свободу народам, смерть імперії!