Два світи: Україна не завдає свідомих ударів по російській цивільній інфраструктурі на відміну від Росії

Потрібно ще раз повторити для всіх цих киньових, галямових та інших, хто намагається нав'язувати думку про те, що між Росією та Україною існує бодай якась моральна симетрія.

Україна не завдає свідомих ударів по російській цивільній інфраструктурі. Мені не відомий жодний випадок, коли Україна цілеспрямовано била б по цивільних об'єктах. Україна, якби схотіла, могла б завалити Москву трупами. Можливості для вбивства росіян у неї величезні, особливо з урахуванням того, що російські ППО зосереджені на захисті диктатора.

Росія ж, навпаки, свідомо вбиває громадянське населення. Між Росією та Україною не просто не може бути знаку рівності — тут взагалі немає простору для порівняння. Це країни, які живуть сьогодні у різних вимірах. Росія - фашистська диктатура, країна середньовічного варварства, яка не визнає ні закону, ні моралі. Україна — країна, яка у жахливій війні, під постійними ударами, все одно намагається дотримуватися правил.

І тому будь-який голос із Росії, який намагається розмивати цей очевидний кордон, об'єктивно працює на Путіна. Коли в умовах тотальної фашистської диктатури хтось звідти намагається поставити в один ряд агресора та його жертву, треба розуміти очевидну річ: якщо людина, перебуваючи в Росії, може робити якісь заяви і при цьому залишатися на волі, то це комусь потрібно. У диктатурі такого рівня опозиції не може бути визначено. Все, що сьогодні там знаходиться, потрібно лише для того, щоб підігравати Кремлю та виправдовувати його злочини.