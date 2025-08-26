Що дасть Україні вступ до ЄС: 26% до ВВП і нові перспективи для регіону

Польський економічний інститут опублікував нове дослідження про економічні наслідки вступу України до ЄС - як для самої України, так і для її найближчих сусідів у Центральній Європі. У фокусі сім країн: Польща, Литва, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія. Саме вони вже мають найбільш інтенсивну торгівлю з Україною і першими відчують ефекти інтеграції. Ключова теза: найбільші вигоди отримає Україна, але позитивний ефект буде і для її сусідів, навіть якщо він не виглядає вражаючим на перший погляд.

+26% до українського ВВП - потенційний приріст у разі повноправної інтеграції до ЄС. Основні рушії: глибша участь у ланцюгах доданої вартості, реформи, притік єврофондів.

Усього розглянуто три сценарії інтеграції:

Обережний - з повільними реформами й частковим залученням у європейські ланцюги вартості. Базовий - помірні темпи інтеграції з використанням поточних можливостей. Амбітний - повноцінне членство, ефективні інституції, максимальний доступ до ринку ЄС і єврофондів.

Саме в цьому останньому сценарії можливе зростання ВВП України на +26%, імпорту - на 18%, експорту - на 3,2%.

Для порівняння, дослідження також моделює негативний сценарій - військова поразка України та відсутність вступу до ЄС. У такому випадку ВВП України падає більш ніж на 22%, а країна втрачає доступ до ринків, інвестицій і Чорного моря як головного експортного каналу. Центральноєвропейські країни також зазнають втрат - до 0,1% ВВП, а фактичні наслідки можуть бути ще більшими через втрату довіри інвесторів та погіршення безпекової ситуації в регіоні.

А як щодо вигод від вступу України для інших країн?

Польща: +0,17% до ВВП

Угорщина: +0,15%

Литва: +0,13%

Чехія, Словаччина: +0,03%

Румунія: +0,01%

Ці цифри не є "відчутними" у побутовому сенсі. Але у структурному вимірі - це нові можливості для бізнесу, зміцнення логістичних і виробничих зв’язків, і плюс до зовнішньоторговельного балансу.

Торгівля вже працює на випередження: з 2021 по 2024 рік експорт з 7 країн ЦСЄ до України зріс на 75%, з 13,7 млрд євро до 24 млрд євро. Польща вже є №1 серед імпортерів українських товарів. Очікується подальше зростання, особливо в категоріях, які раніше були обмежені квотами або мали високий рівень захисту - передусім аграрна продукція: зерно, м’ясо, цукор. Водночас усунення регуляторних бар’єрів відкриє більше можливостей і для промислових товарів та послуг.

Україна - джерело сировини й напівфабрикатів, які можуть стати частиною виробничих циклів у Польщі, Угорщині, Чехії. Для бізнесу це можливість зменшити витрати і диверсифікувати постачання.

Західноукраїнські регіони стануть логістичним коридором. Це стимулює інвестиції у прикордонну інфраструктуру в самих країнах ЄС: склади, дороги, сервіси, митницю.

Українські інфраструктурні й соціальні проєкти, які реалізовуватимуться за кошти ЄС, часто залучатимуть компанії з сусідніх країн - це вже показали попередні етапи розширення ЄС.

Що важливо для України?

не просто вступ, а якісне вбудовування у спільний ринок

розвиток логістики, агропереробки, легкої промисловості

прозора політика субсидій і регулювання, що не створює асиметрій для партнерів

Україна отримає найбільший виграш, але не єдиний. Вступ відкриває нові економічні можливості для регіону: зміцнення торгівлі, інтеграція у виробничі ланцюги, розвиток прикордонних регіонів. Для країн Центральної Європи це не стрибок ВВП, а розширення їхньої ролі у новій конфігурації ЄС.