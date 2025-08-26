Польский экономический институт опубликовал новое исследование об экономических последствиях вступления Украины в ЕС - как для самой Украины, так и ее ближайших соседей в Центральной Европе. В фокусе семь стран: Польша, Литва, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария. Именно они имеют наиболее интенсивную торговлю с Украиной и первыми почувствуют эффекты интеграции. Ключевой тезис: самые большие выгоды получит Украина, но положительный эффект будет и для ее соседей, даже если он не выглядит впечатляющим на первый взгляд.

Что даст Украине вступление в ЕС: 26% ВВП и новые перспективы для региона

+26% к украинскому ВВП – потенциальный прирост в случае полноправной интеграции в ЕС. Основные двигатели: более глубокое участие в цепях добавленной стоимости, реформы, приток еврофондов.

Всего рассмотрены три сценария интеграции:

Осторожный – с медленными реформами и частичным вовлечением в европейские цепи стоимости. Базовый – умеренные темпы интеграции с использованием текущих возможностей. Амбициозный – полноценное членство, эффективные институты, максимальный доступ к рынку ЕС и еврофондам.

Именно в этом последнем сценарии возможен рост ВВП Украины на +26%, импорта – на 18%, экспорта – на 3,2%.

Для сравнения, исследование также моделирует негативный сценарий – военное поражение Украины и отсутствие вступления в ЕС. В таком случае ВВП Украины падает более чем на 22%, а страна теряет доступ к рынкам, инвестициям и Черному морю как главному экспортному каналу. Центральноевропейские страны также понесут потери - до 0,1% ВВП, а фактические последствия могут быть еще большими из-за потери доверия инвесторов и ухудшения ситуации безопасности в регионе.

А как насчет выгод от вступления Украины для других стран?

Польша: +0,17% к ВВП

Венгрия: +0,15%

Литва: +0,13%

Чехия, Словакия: +0,03%

Румыния: +0,01%

Эти цифры не "ощутимы" в бытовом смысле. Но в структурном измерении - это новые возможности для бизнеса, укрепление логистических и производственных связей и плюс к внешнеторговому балансу.

Торговля уже работает на опережение: с 2021 по 2024 год экспорт из 7 стран ЦВЕ в Украину вырос на 75%, с 13,7 млрд евро до 24 млрд евро. Польша уже №1 среди импортеров украинских товаров. Ожидается дальнейший рост, особенно в категориях, ранее ограниченных квотами или имеющих высокий уровень защиты - прежде всего аграрная продукция: зерно, мясо, сахар. В то же время, устранение регуляторных барьеров откроет больше возможностей и для промышленных товаров и услуг.

Украина – источник сырья и полуфабрикатов, которые могут стать частью производственных циклов в Польше, Венгрии, Чехии. Для бизнеса это возможность снизить затраты и диверсифицировать поставки.

Западноукраинские регионы станут логистическим коридором. Это стимулирует инвестиции в приграничную инфраструктуру в самих странах ЕС: склады, дороги, сервисы, таможню.

Украинские инфраструктурные и социальные проекты, которые будут реализовываться за средства ЕС, будут часто привлекать компании из соседних стран - это уже показали предварительные этапы расширения ЕС.

Что важно для Украины?

не просто вступление, а качественное встраивание в общий рынок

развитие логистики, агропереработки, легкой промышленности

прозрачная политика субсидий и регулирование, не создающая асимметрий для партнеров

Украина получит самый большой выигрыш, но не единственный. Введение открывает новые экономические возможности для региона: укрепление торговли, интеграцию в производственные цепи, развитие приграничных регионов. Для стран Центральной Европы это не скачок ВВП, а расширение их роли в новой конфигурации ЕС.