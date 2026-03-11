Путіну потрібна нескінченна війна

Путін зараз, ймовірно, робить все, щоб війна між США та Іраном тривала якнайдовше. Саме стан війни дає йому величезні переваги.

По-перше, звичайно, нафта пішла нагору, як і інші статті російського експорту — вугілля, газ. Це просто порятунок для бюджету, що загинається.

По-друге, Америка починає залежати від Росії. Трамп клянчить у Путіна, щоб той допоміг якось умовити аятол хоча б зімітувати якісь поступки, щоб він міг вискочити з війни.

Однак Путіну невигідно давати Трампу таку можливість. Йому, навпаки, вигідна війна.

Тому він обіцятиме Трампу допомогу, продаватиме її за відміну санкцій, але насправді — навпаки, допомагатиме аятолам і переконувати їх не йти на жодні поступки і продовжувати війну.

Він, звичайно, не зацікавлений і в тому, щоб під час цієї війни загинув ісламський режим в Ірані. Він не хоче втрачати союзника і боїться, що в цьому випадку іранська нафта рине на світовий ринок. Це різко зіб'є ціни, що вкрай невигідно Росії.

Тому Путін робитиме все, щоб одночасно затягувати війну та всіляко підтримувати Іран. Я думаю, що повідомлення про передачу Росією ісламському режиму розвідувальних даних, дронів, ракет тощо — лише верхівка айсберга. Швидше за все, Росія допомагає Ірану в усіх напрямках, зокрема технологіями придушення та ізоляції самого іранського суспільства.

Трамп, схоже, просто не розуміє, що відбувається. Він не вміє вирішувати складні завдання — може тільки ляснути кулаком по столу і сказати: "Хочу скинути режим аятол і взяти їхню нафту". Далі він чекає, що після знищення старшого Хаменеї нова влада приповзуть до нього на колінах з нафтовими свердловинами на блюдечку. Але це не відбувається. Навпаки, війна затягується, ціни на бензин зростають, американці незадоволені. Далі Трамп починає, як завжди, робити дурниці — біжить до самого зацікавленого у продовженні війни правителя (тобто Путіна) і просить сприяти її зупинці.

Чи вдасться Росії максимально затягнути війну та зберегти при цьому режим мулл? Навряд. Справа в тому, що її інтереси не повністю збігаються з інтересами Китаю. Китай, звісно, також зацікавлений у тому, щоб режим аятол вистояв — це його найближчий союзник на Середньому Сході. Але Китаю не потрібно, щоб війна тривала довго, бо високі ціни на нафту та ресурси б'ють по китайській економіці. Тут інтереси Китаю та Росії протилежні.

Китай може натиснути на ісламський режим і змусити його піти на якісь символічні поступки Трампу, якому тільки це потрібно, щоб втекти від труднощів з поля бою.