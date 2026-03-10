Чому Путіна зраджує власне оточення

Путіна готуються злити?

Цієї ночі на офіційних російських пропагандистських телеграм-каналах несподівано виклали чорновий варіант запису путінського привітання жінок з 8 березня, де він виглядає невпевнено і жалюгідно: кашляє, затинається. Відео швидко замінили відредагованим, але воно встигло розійтися по мережі. Я думаю, що це, швидше за все, не випадковість, а свідома провокація проти російського диктатора. Таких збігів не буває. Кілька державних структур стежать за тим, щоб не було подібних провалів: адміністрація президента, спецслужби.

Про те, що Путіна зливає власне оточення, говорить і те, що напередодні цього конфузу було оприлюднено так зване спонтанне опитування ВЦВГД, яке показало рекордно низький з початку війни рейтинг Путіна - менше третини. Такі опитування, де респондент повинен сам назвати прізвище політика, якому довіряє, проводяться регулярно, але публікуються рідко, тому що зі зрозумілих причин дають Путіну набагато гірші результати, ніж опитування, де респонденту пропонують прямо висловити ставлення до президента.

У 2019 році вже був скандал, коли подібне опитування показало низький рейтинг Путіна. Після цього ВЦВГД на якийсь час взагалі перестав публікувати такі дані і перейшов до опитувань із заздалегідь сформульованими варіантами відповідей.

І ось зараз він раптом публікує дуже погані для Путіна результати спонтанного опитування. Я добре знаю, як працює ця організація. Без узгодження з керівництвом президентської адміністрації ніщо важливе в публічний простір вийти не може. Значить, хтось на самому верху дав керівництву ВЦВГД вказівку опублікувати інформацію про падіння рейтингу Путіна і про те, що росіянам набридла війна.

Ці два інформаційні приводи (ганебні відео та дані опитування) могли бути створені тільки адміністративно на самому верху - наприклад, кимось на кшталт Кирієнка - або за великі гроші якихось олігархів.

У будь-якому випадку схоже, що російська верхівка зливає Путіна. З одного боку, вона зганьбила його перед населенням, показавши слабким, старим і хворим. З іншого - продемонструвала, що його рейтинг вже далеко не такий високий і продовжує падати.

Одночасно з різних соціологічних джерел починають поширюватися сигнали про те, що суспільство втомилося від війни. Все це виглядає як інформаційна підготовка до зміни курсу режиму.

Більша частина еліти, ймовірно, хотіла б прийняти пропозиції Трампа щодо замороження війни, але Путін, схоже, не збирається зупинятися. До того ж на тлі викрадення Мадуро і вбивства Хаменеї його становище стає все більш слабким і вразливим, і це в Кремлі прекрасно розуміють.

Можливо, всі ці дивні конфузи Путіна - лише перші ознаки підготовки до усунення його від влади.