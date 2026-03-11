Монітор Xiaomi: що важливіше — герци, матриця чи діагональ? Розбираємо з Алло

165 Гц на коробці, гарний стенд у магазині — а через тиждень текст на екрані розпливається, очі горять до вечора, і відеокарта ледь тягне 80 кадрів. Проблема в тому, що вибір почався з герців замість сценарію. За спостереженнями експертів Алло, при виборі монітора Xiaomi люди сперечаються про частоту оновлення, але в реальному користуванні не менше вирішують діагональ, роздільна здатність і тип матриці. Розбираємо, що справді потребує уваги.

Починаємо зі сценарію: офіс, дизайн чи ігри

Монітор для бухгалтера розчарує відеографа — і навпаки. Тому перед покупкою важливо зафіксувати основну задачу. Фахівці Алло радять вибирати монітор Xiaomi, відповівши на три питання:

що займає 80% часу за екраном?

чи потрібна точність кольору для роботи?

чи видасть комп’ютер кадрову частоту, яку підтримує монітор?

Після цього ви зрозумієте, що для роботи з таблицями критична різкість шрифтів, Flicker-Free та матове покриття. Дизайнерам важливе колірне охоплення sRGB/DCI-P3 та кути огляду, щоб уникнути перекручених відтінків. Геймери ж відчують різницю лише у зв’язці високих герців, швидкого відгуку та адаптивної синхронізації.

Діагональ і робоча відстань: як не помилитися з розміром

27-дюймовий монітор на столі глибиною 50 см змушує постійно обертати головою — через кілька годин шия нагадує про себе. Тому оптимальні пари: 24 дюйми — 50–60 см від очей, 27 дюймів — 60–70 см, 34-дюймовий ультраширокий — від 70 см. Стандартний офісний стіл із глибиною 60 см найкраще пасує до 24–27 дюймів. В Алло зазначають, що великі панелі часто повертають не через якість картинки, а саме через незручну дистанцію.

Достатньо виміряти відстань від клавіатури до стіни — ця цифра підкаже діагональ точніше за будь-який рейтинг.

Роздільна здатність і щільність пікселів: різкість тексту та комфорт

Щільність пікселів (PPI) на 27-дюймовому Full HD становить лише 82 точки на дюйм, що може здаватися зернистим. Full HD на 24 дюймах дає 92 PPI, а QHD (2560×1440) на 27 дюймах підіймає показник до 109 PPI — шрифти стають різкими, а інтерфейс не потребує масштабування.

Xiaomi Gaming Monitor G27Qi використовує саме логіку 27 дюймів + QHD. Для дизайнерів існує Xiaomi A27Ui з 4K (3840×2160) і 163 PPI, проте тут знадобиться масштабування Windows до 150%, а для ігор — потужна відеокарта. Простий орієнтир: 24 дюйми — Full HD, 27 дюймів — QHD, а 4K на 27 дюймах — для роботи з графікою, не для кіберспорту.

Матриця: IPS, VA та інші варіанти — що дає кожна

Якщо діагональ задає розмір, то тип матриці — характер картинки: глибину чорного, точність кольорів та стабільність під кутом.

Більшість моніторів Xiaomi на ринку базуються на IPS-панелях. Вони тримають кольори стабільними під кутом до 178°, що важливо і в офісі, і в дизайні. Технологія Fast IPS скоротила час відгуку до 1 мс GTG, дозволяючи конкурувати з VA в іграх. Підвид IPS Black подвоїв контрастність до 2000:1, наблизивши глибину чорного до рівня VA.

Вигнутий Xiaomi G34WQi використовує VA-панель із контрастом від 3000:1. Для кіно у темряві цей екран створює об’ємнішу картинку, ніж IPS. Проте при відхиленні від центру кольори можуть бліднути через ефект gamma shift.

Герци (частота оновлення): кому реально потрібні 120/144+

Різниця між 60 і 100 Гц помітна навіть у роботі: курсор і скрол стають плавнішими. Xiaomi A27i зі 100 Гц — приклад офісного монітора з цією перевагою без переплати за ігрові фішки. Виграш від 144 Гц відчутний переважно в іграх: G24i та G27Qi підтримують 180 Гц, а G27Qi 2026 — до 200 Гц із FreeSync Premium.

Важливий нюанс: 200 Гц працюють лише за умови, що відеокарта видає 200 FPS. Якщо GPU тягне 80 кадрів, монітори на 200 і 144 Гц покажуть ідентичну картинку. В Алло радять спочатку оцінити залізо, а потім вибрати частоту.

Час відгуку, input lag та синхронізація: що важливо геймерам

"1 мс GTG" — показник, що вимірює перехід між відтінками сірого за ідеальних умов. Реальний цикл зміни кольору зазвичай повільніший. Розрізнити 1 мс і 4 мс на око складно, проте розриви кадрів (tearing) помітні миттєво.

Їх усуває адаптивна синхронізація. FreeSync Premium у Xiaomi G27Qi 2026 та G34WQi підлаштовує частоту екрана під фреймрейт відеокарти. Кадри виходять рівномірними, без ривків, навіть при стрибках FPS від 90 до 140. Ця функція реально змінює відчуття від гри, на відміну від мінімальної різниці в мілісекундах відгуку.

Кольори для роботи: sRGB/DCI-P3, калібрування і рівномірність

Для роботи з графікою критичні колірне охоплення та точність калібрування. Покриття 100% sRGB — базовий мінімум для вебу та офісу. Ширший простір DCI-P3 потрібен для відеомонтажу: Xiaomi G27Qi 2026 покриває 95% DCI-P3.

Важливим є заводське калібрування з ΔE < 2, що гарантує відповідність кольорів еталона. Xiaomi A24i 2026 пропонує таке калібрування навіть у бюджетному сегменті. Модель Xiaomi A27Ui додає 10-бітну глибину кольору для плавних градієнтів. Фахівці Алло підкреслюють: для офісу sRGB з калібруванням достатньо, і переплачувати за DCI-P3 заради таблиць не варто.

Яскравість, покриття та відблиски: комфорт у кімнаті

Навіть ідеально відкалібровані кольори втрачають сенс, якщо яскравості не вистачає для умов кімнати. Для штучного освітлення достатньо 250–300 ніт, Xiaomi A27Ui видає 360 Кд/м² — з запасом для офісу. Біля вікна сонце "з’їдає" контраст, тому потрібні 400 ніт: G27Qi 2026 із HDR 400 закриває цей сценарій. Флагманський G Pro 27i з Mini LED досягає 1000 Кд/м², де HDR розкривається по-справжньому.

Матове покриття більшості моніторів Xiaomi розсіює відблиски, знижуючи навантаження на очі. Глянець дає соковитіші кольори, проте перетворює екран на дзеркало при наявності джерел світла ззаду.

Порти і сумісність: щоб підключити все без перехідників

Обрати правильний екран — лиш початок справи. Ще потрібно фізично приєднати монітор, і тут бувають несподіванки:

HDMI 2.0 передає QHD до 144 Гц або 4K до 60 Гц — для більшості достатньо;

DisplayPort 1.4 потрібен тим, хто хоче QHD на 180+ Гц або 4K на 120 Гц.

В Алло радять заздалегідь скласти список пристроїв і перевірити, які порти використовує кожен.

Ергономіка: регулювання, VESA та робоче місце

Підставка без регулювання висоти — це стоси книжок під монітором або неправильний нахил голови, який за місяць перетвориться на хронічний дискомфорт. Регулювання висоти, нахилу та повороту дозволяє виставити верхній край екрана на рівні очей. Кріплення VESA (75×75 мм) відкриває шлях до кронштейна — звільнений стіл і повна свобода позиціювання. Xiaomi G34WQi 2026 пропонує і повне регулювання підставки, і VESA — рідкісне поєднання для ультраширокої панелі.

В Алло зазначають: різницю в герцах помітить не кожен, а біль у шиї від неправильної посадки відчуватиметься щодня.

Як вибрати та купити монітор Xiaomi в Алло

Маркетплейс Алло пропонує лінійку Xiaomi від бюджетного A24i до флагманського G Pro 27i. Фільтри за характеристиками дозволяють швидко знайти потрібний монітор Xiaomi, а функція порівняння наочно показує різницю.

Доставлення працює по всій Україні: додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах. Корпоративна програма лояльності "Алло Гроші" та коаліційна "Фішка" діють одночасно, роблячи покупку вигіднішою.

Типові помилки при виборі монітора

Найпоширеніші прорахунки, які фіксують в Алло:

27 дюймів із Full HD — низький PPI дає зернистий текст;

200 Гц до слабкої відеокарти — реальний фреймрейт не дозволить відчути перевагу;

фіксована підставка — провокує дискомфорт у шиї;

відсутність DisplayPort — обмежує підключення сучасних ПК;

DCI-P3 для офісу — sRGB 100% цілком достатньо для роботи з текстом.

Чек-лист від експертів Алло

Перед покупкою експерти рекомендують перевірити:

діагональ відповідно до глибини стільниці;

роздільну здатність: 24″ → FHD, 27″ → QHD або 4K;

продуктивність відеокарти під обрані герци;

яскравість від 400 ніт, якщо вікно поруч;

наявність потрібних портів для всіх пристроїв;

сумісність із VESA-кронштейном.

Герци, матриця та діагональ працюють у зв’язці. Алло допомагає знайти цей баланс завдяки асортименту та експертній підтримці. Правильно обраний монітор робить роботу легшою, а розваги — яскравішими. "Відкрий Алло — закрий питання" з ідеально плавною картинкою без переплати за зайві герци.