У Москві побоюються змови Пекіна та Вашингтона

Лавров різко метнувся до Пекіна на два дні з 14 по 15 квітня, як тільки Трамп оголосив 12 квітня про блокаду іранської частини Ормузу, яка почалася з вечора 13 квітня. Але поки він хитався держустановами в Пекіні, то Трамп вже 16 квітня написав у "Соціальній правді", що знімає блокаду і це подарунок його другові Сі Цзіньпіну та всім. З Тегерана відповіли, що вони теж не проти, але якщо що, то знову заблокують не тільки свою, а й оманську частину протоки.

Ті, хто на воді в Затоці так і не зрозуміли до 17 квітня – Ормуз розблокований чи ні, тому вирішили зачекати на папери з "мокрими печатками", як це називали в Україні на виборах у 2004-2005 р. Листування Трампа з іранцями в Інтернеті – це добре, але друк на папері кращий. Ті, хто на воді, не помилилися – МЗС Ірану заявило вдень 17 квітня, що Ормуз повністю ним розблокований, але лише за дотримання деяких умов, на що Трамп відповів, протока залишиться заблокованою доти, доки іранці не підпишуть базову угоду.

Для їх заохочення Трамп оголосив 16 квітня десять днів перемир'я в Лівані з нуля годин п'ятниці 17 квітня і запросив до Білого дому для його остаточного оформлення Нетаньяху та ліванського президента Жозефа Анума. Він скромно назвав це десятою війною, яку зупинив, що чиста правда, оскільки цю війну Нетаньягу почав без його схвалення. В результаті війна РФ проти України може отримати № 11 у списку Трампа, якщо Кремль і Нетаньяху з міжнародною юдейською мафією нічого не вигадають.

Але поки мішкуватий Лавров лише марно злітав до Пекіна, а Нетаньяху і мафія почали надувати тему всесвітнього єврейського погрому в надії уникнути відповідальності і восени знову відчайдушно гратимуть проти Республіканської партії. Трампа від їхніх нападок не врятує не тільки те, що має друг єврей, але навіть те, що має зять єврей.

Кремлівці почали їм підігравати та внесли Ізраїль до списку держав, де роблять дрони для передачі Україні. Список було опубліковано російським міністерством війни 16 квітня, наступного дня після повернення Лаврова з Пекіна, із твердженням, що такі заводи відтепер "законні цілі" для РФ. Москва шантажує Ізраїль сподіваючись, що Нетаньяху збереже вірність колорадській стрічці і активно підтримуватиме наратив про українців як затятих нацистів. Лавров на брифінгу 15 квітня у Пекіні двічі та дуже призовно назвав Зеленського нацистом. Такого МЗС РФ не дозволяв собі з 2022 р. Стандартною їхньою формулою всі роки було: Зеленський – це заблудлий ягня, який потрапив у залежність від українців-нацистів і його треба повернути на правдивий шлях.

Кремлівці внесли Ізраїль у список і пригрозили вдарити ракетою по Хайфі, притому що без цього можна було обійтися. Очевидно, ніхто в Ізраїлі не відмовиться від можливості за гроші ЄС робити дрони для України, трошки для себе, і ще на продаж до третіх країн, тільки тому, що це не подобається Москві.

При цьому у списку відсутні США, попри те, що Ден Дрісколл, міністр армії, який відвідував Київ восени 2025 р., заявив 13 березня про направлення до Затоки 10 тис. дронів-перехоплювачів, виготовлених у США за ліцензією України. Дрісколл обіцяв тим, хто зробить велике замовлення, знизити ціну з 15-14 тис. до 5-3 тис. доларів. Європа рік – найбільший замовник зброї у США, і більше для України, ніж для себе, і не приховує це. Великобританія прямо заявила ще 15 квітня, що виготовить та передасть Україні 120 тис. дронів до кінця року.

Але в кремлі або посоромилися внести США до списку, знаючи, що не дістануть ракетами до них, або злякалися, оскільки побоюються змови Вашингтона з Пекіном. Не допустити його і був покликаний вояж Лаврова.

Офіційна мета вояжу – підготувати візит "путіна" до Китаю на тлі блокування Ормузу та "плаваючої" у термінах зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном. Звіт Лаврова: візит відбудеться у першому півріччі, виглядає комічно, оскільки до кінця півріччя півтора місяці і раніше за середину травень "путина" до Пекіна явно не потрапить, навіть якщо захоче. Тобто, після приїзду Трампа, який разом із Європою, Туреччиною, Пакистаном та низкою інших партнерів на той час переформатує ситуацію в Ірані та Східному Середземномор'ї і впритул візьметься за РФ.

"Як нам по-швидкому вгамувати расею" - буде головною темою зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, причому ґрунтовно підготовленою. Вже очевидно, що Пакистан прийме на зберігання іранський збагачений уран. У передчутті цього Трамп і розповідає про його розкопки. Після того, як десять країн Європи погодилися 17 квітня направити свої кораблі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузі, стало очевидно, що лопається фейк про "США, що загрузли в Ірані". Трамп не буде проти, якщо Китай у цьому також візьме участь. Візит до Пекіна з 7 по 12 квітня мадам Чжен Лівень, голови партії Гоміндан, один із елементів цієї підготовки.

Лопається і фейк про величезні гроші, які РФ могла підняти і ще підніме зростання цін на нафту навіть після відкриття Ормуза. У Росії лише один великий покупець нафти – Китай, з усіма незручностями від цього для Москви. Де-факто Трамп підганяє Сі Цзіньпіну дешеву нафту з РФ, якщо її порти на Балтиці та Чорному морі стануть на капітальний ремонт.

Задушевна розмова у травні Трампа із Сі Цзіньпіном у Пекіні, – як нам облаштувати расею і кого запросити у партнери, – це той нічний кошмар кремлівців, через який Лавров літав до Китаю. Лаврова вже можна писати з великої літери, тому що він у чорному мішку.

Його місія провалилася – у Пекіні відмовилися прийняти "путина" раніше за Трамп, а оскільки дата приїзду його невідома, то й дату візиту для "царя всієї Русі" не погодили. У Пекіні хоча спочатку вислухати пропозиції Трампа, осмислити, і лише потім ухвалять рішення, яке й доведуть до кремлівців. Коли приймуть, тоді й запросять "путина" до Пекіна. Раніше просто немає сенсу, тому що пропозиції Москви китайцям відомі і Лавров явно два дні обговорював не те, вписати "путину" в щоденник їхати до Пекіна 12 або 15 травня.

У результаті він провів брифінг у Пекіні поодинці та на практиці лише для журналістів із РФ. Китайці вважали зайвим не лише влаштувати йому брифінг разом із Ван І, а й спрямувати великий пул своїх журналістів. Китайцям все було зрозуміло без питань. В результаті Лавров згадав, що він поки ще глава МЗС і брифінг перетворився на лекцію із зовнішньої політики РФ для її журналістів далеко від батьківщини.

Лавров почав лекцію з оголошення - Європа незабаром зовсім відмовиться від вуглеводнів з РФ, тому треба терміново будувати трубопровід "Сила Сибіру-2" - інакше все зникло. Але найцікавішим було не це і навіть не звинувачення Кіту Келлогу, що він задумує створити замість НАТО новий військовий союз навколо України.

Найцікавіше звинувачення Лавров висунув Елбрідж Колбі, начальник відділу політики Пентагону, який їздив на недавній Рамштайн замість його голови Піта Хегсета. За його словами, Колбі стверджує: "США домагаються справедливого миру для України з гарантіями безпеки та розміщенням стабілізаційного військового контингенту". При цьому Лавров втратив контроль за собою і заявив, що ми й так пішли на неймовірні поступки американцям, який ще справедливий світ?! Мабуть, Колбі має на увазі кордони 2013 р., а не 1918 р. або історико-етнографічні кордони України.