В Москве опасаются сговора Пекина и Вашингтона

Лавров резко метнулся в Пекин на два дня с 14 по 15 апреля, как только Трамп объявил 12 апреля о блокаде иранской части Ормуза, начавшейся с вечера 13 апреля. Но пока он шатался по госучреждениям в Пекине, то Трамп уже 16 апреля написал в "Социальной правде", что снимает блокаду и это подарок его другу Си Цзиньпину и всем. Из Тегерана ответили, что они тоже не против, но если что, то заблокируют вновь не только свою, но и оманскую часть пролива.

Те, кто на воде в Заливе так и не поняли к 17 апреля – Ормуз разблокирован или нет, поэтому решили подождать бумаг с "мокрыми печатями", как это называли в Украине на выборах в 2004-2005 г. Переписка Трампа с иранцами в Интернете – это хорошо, но печать на бумаге лучше. Те, кто на воде, не ошиблись – МИД Ирана заявил днём 17 апреля, что Ормуз полностью им разблокирован, но только при соблюдении неких условий, на что Трамп ответил, пролив останется заблокированным до тех пор, пока иранцы не подпишут базовое соглашение.

Для их поощрения Трамп объявил 16 апреля десять дней перемирия в Ливане с нуля часов пятницы 17 апреля и пригласил в Белый дом для его окончательного оформления Нетаньяху и ливанского президента Жозефа Анума. Он скромно назвал это десятой войной, которую остановил, что чистая правда, так как эту войну Нетаньяху начал без его одобрения. В результате война РФ против Украины может получить № 11 в списке Трампа, если Кремль и Нетаньяху с международной иудейской мафией что-нибудь не придумают.

Но пока мешковатый Лавров лишь впустую слетал в Пекин, а Нетаньяху и мафия начали надувать тему всемирного еврейского погрома в надежде уйти от ответственности и будут осенью опять напропалую играть против Республиканской партии. Трампа от их нападок не спасёт не только то, что у него есть друг еврей, но даже то, что у него зять еврей.

Кремлёвцы начали им подыгрывать и внесли Израиль в список государств, где делают дроны для передачи Украине. Список был опубликован российским министерством войны 16 апреля, на следующий день по возвращению Лаврова из Пекина, с утверждением, что такие заводы отныне "законные цели" для РФ. Москва шантажирует Израиль надеясь, что Нетаньяху сохранит верность колорадской ленте и будет активно поддерживать нарратив об украинцах как закоренелых нацистах. Лавров на брифинге 15 апреля в Пекине дважды и очень призывно назвал Зеленского нацистом. Такого МИД РФ не позволял себе с 2022 г. Стандартной их формулой все годы было: Зеленский – это заблудший агнец, попавший в зависимость от украинцев-нацистов и его надо вернуть на истинный путь.

Кремлёвцы внесли Израиль в список и пригрозили ударить ракетой по Хайфе, притом, что без этого можно было обойтись. Явно никто в Израиле не откажется от возможности за деньги ЕС делать дроны для Украины, немножечко для себя, и ещё на продажу в третьи страны, только потому что это не нравится Москве.

При этом в списке отсутствуют США, вопреки тому, что Дэн Дрисколл, министр армии, посещавший Киев осенью 2025 г., заявил 13 марта о направлении в Залив 10 тыс. дронов-перехватчиков, изготовленных в США по лицензии Украины. Дрисколл обещал тем, кто сделает крупный заказ, снизить цену с 15-14 тыс. до 5-3 тыс. долларов. Европа год самый крупный заказчик оружия у США, и больше для Украины, чем для себя, и не скрывает это. Великобритания прямо заявила ещё 15 апреля, что изготовит и передаст Украине 120 тыс. дронов до конца года.

Но в кремле или постеснялись внести США в список, зная, что не достанут ракетами до них, или испугались, так как опасаются сговора Вашингтона с Пекином. Не допустить его и был призван вояж Лаврова.

Официальная цель вояжа – подготовить визит "путина" в Китай на фоне блокировки Ормуза и "плавающей" в сроках встречи Трампа с Си Цзиньпином. Отчёт Лаврова: визит состоится в первом полугодии, выглядит комично, так как до конца полугодия полтора месяца и раньше середины май "путина" в Пекин явно не попадёт, даже если захочет. То есть, после приезда Трампа, который вместе с Европой, Турцией, Пакистаном и рядом других партнёров к тому времени переформатирует ситуацию в Иране и в Восточном Средиземноморье и вплотную возьмётся за РФ.

"Как нам по-быстрому угомонить расею" – будет главной темой встречи Трампа с Си Цзиньпином, причём основательно подготовленной. Уже очевидно, что Пакистан примет на хранение иранский обогащённый уран. В предвкушении этого Трамп и рассказывает о его раскопках. После того, как десять стран Европы согласились 17 апреля направить свои корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузе стало совсем очевидно, что лопается фейк о "США, увязших в Иране". Трамп не будет против, если Китай в этом тоже поучаствует. Визит в Пекин с 7 по 12 апреля мадам Чжэн Ливэнь, главы партии Гоминдан, один из элементов этой подготовки.

Лопается и фейк об огромных деньгах, которые РФ могла поднять и ещё поднимет на росте цен на нефть даже после открытия Ормуза. В перспективе у РФ лишь один крупный покупатель нефти – Китай, со всеми неудобствами от этого для Москвы. Де-факто Трамп подгонит Си Цзиньпину дешёвую нефть из РФ, если её порты на Балтике и Чёрном море встанут на капитальный ремонт.

Задушевный разговор в мае Трампа с Си Цзиньпином в Пекине, – как нам обустроить расею и кого пригласить в партнёры, – это тот ночной кошмар кремлёвцев, из-за которого Лавров летал в Китай. Лаврова уже можно писать с большой буквы, так как он в чёрном мешке.

Его миссия провалилась – в Пекине отказались принять "путина" раньше Трампа, а так как дата приезда его неизвестна, то и дату визита для "царя всея Руси" не согласовали. В Пекине хотя сначала выслушать предложения Трампа, осмыслить, и лишь затем примут решение, которое и доведут до кремлёвцев. Когда примут, тогда и пригласят "путина" в Пекин. Раньше просто не имеет смысла, так как предложения Москвы китайцам известны и Лавров явно два дня обсуждал не то, вписать "путину" в дневник ехать в Пекин 12 или 15 мая.

В итоге он провёл брифинг в Пекине в одиночку и на практике лишь для журналистов из РФ. Китайцы сочли излишним не только устроить ему брифинг вместе с Ван И, но и направить большой пул своих журналистов. Китайцам всё было понятно и без вопросов. В результате Лавров вспомнил, что он пока ещё глава МИД и брифинг превратился в лекцию по внешней политике РФ для её журналистов вдали от родины.

Лавров начал лекцию с объявления – Европа скоро совсем откажется от углеводородов из РФ, поэтому надо срочно строить трубопровод "Сила Сибири-2" – иначе всё пропало. Но самым интересным было не это, и даже не обвинение Киту Келлогу, что он замышляет создать вместо НАТО новый военный союз вокруг Украины.

Самое интересное обвинение Лавров выдвинул Элбриджу Колби, начальнику отдела политики Пентагона, ездившему на недавний Рамштайн вместо его главы Пита Хегсета. По его словам, Колби утверждает: "США добиваются справедливого мира для Украины с гарантиями безопасности и размещением стабилизационного военного контингента". При этом Лавров утратил контроль за собой и заявил, мы и так пошли на невероятные уступки американцам, какой ещё справедливый мир?! Надо полагать, Колби имеет ввиду границы 2013 г., а не 1918 г. или историко-этнографические границы Украины.