Знаєте, що, насправді, відбувається в Ірані – і які наслідки для США, світу та України? Не те, що показують у теленовинах і про що публічно говорять політики.

Схоже, відбувається подія, яка змінить архітектуру світу (!) назавжди. І це створює для України нові загрози. Але разом з ними і нові можливості, якщо не будемо дурні.

Якщо коротко:

Причина початку війни – не реальна загроза з боку Ірану (він був готовий до угоди), а тиск та фінансові стимули Ізраїлю та Саудитів на Трампа.

США не готові до війни нового покоління (на зразок тієї, що йде в Україні і до якої готовий Іран).

США не оцінили реальні наслідки початку війни та ризики того, що вона затягнеться, а вона затягнеться.

Світ зіткнувся з дефіцитом газу, нафти. І дефіцит та інфляція зростатимуть, порушуючи ланцюжки поставок та створюючи ризики для глобальної економіки.

Ракет та підтримки для України буде менше. Сильно менше.

Хаосу у світі буде більше.

28 лютого США та Ізраїль завдали масованих ударів по Ірану. Ліквідували верховного лідера Хаменеї. Знищили десятки генералів. Назвали це Operation Epic Fury. Красива назва. Але те, що відбувається далі – не дуже схоже на "fury". Схоже на пастку.

У травні 2024 року – коли Байден ще був президентом, а Трамп ще не пережив два замахи – китайсько-канадський історик Цзян Сюецінь, випускник Йєлю, записав лекцію "The Iran Trap" на своєму YouTube-каналі Predictive History.

Дав тоді три прогнози:

Трамп переможе. США розпочнуть війну з Іраном. США програють цю війну (!).

Два з трьох збулися. Третій – під питанням. 2 березня 2026 року Цзян з'явився на Breaking Points – одному з найпопулярніших незалежних політичних шоу в Америці – і деталізував свій аналіз.

Його тези:

Іран готувався 20 років.

12-денна війна червня 2025-го була генеральною репетицією.

А зараз іранці ведуть не війну з армією США – а війну з усією світовою економікою (!!!).

Канал набрав 100 тис. підписників за три дні. Newsweek написав окрему статтю. І це – не якийсь конспіролог. Це людина, яка професійно використовує теорію ігор до геополітики (як і я, але я тільки вчусь). І чиї прогнози збуваються. Сьогодні Хормуз закритий. Ми в Україні поки що не надаємо цьому надто великого значення, але це катастрофа, що наближається.

Через Ормузьку протоку проходить:

20% світового споживання нафти (13 млн барелів на добу).

20% глобального зрідженого газу.

Станом на 6 березня протока де-факто закрита:

Транзит танкерів впав з 24 суден на добу до нуля (!).

Командир КВІР заявив: "Протока закрита. Будь-яке судно буде підпалене".

Maersk і Hapag-Lloyd зупинили проходження.

Страхові премії – на шестирічних максимумах.

Brent – $85.41 за барель. WTI – $81.01 (зростання 8.5% лише за 5 березня).

Goldman Sachs та Barclays: при продовженні блокади – нафта вище $100-110.

Газ у Європі підскочив із €30 до €60 за МВт·год за 48 годин.

Що ще трапилось:

QatarEnergy зупинила виробництво ЗПГ на двох основних потужностях – Рас-Лаффані та Месаїді – після іранських ударів дронами. Це серце катарської економіки (!). Це 20% світових поставок ЗПГ. І це вже удар по енергобезпеці Європи та Азії (!). Нафтопереробний завод Bapco у Бахрейні – уражений ракетою. Saudi Aramco Рас-Танура – евакуйований після влучання уламків дронів. Ірак зупинив видобуток на родовищі Рамайла (друге за обсягами в ОПЕК) – танкери банально не можуть вийти із Затоки. Іран атакував аеропорти Дубая (найбільший у світі за міжнародним трафіком) і Кувейту. Посольство США в Ер-Ріяді уражене дронами. ОАЕ відкликали посла з Ізраїлю. За шість днів Іран випустив понад 500 (!) балістичних і крилатих ракет та майже 2000 дронів по шести країнах Затоки одночасно.

***

Що важливо: Цзян на Breaking Points: "Збройні сили США не призначені для війни XXI століття. Військово-промисловий комплекс створений для холодної війни – для демонстрації сили, а не для протистояння рою дешевих дронів". І ось підтвердження: одна іранська балістична ракета – 11 перехоплювачів. Всі промахуються (!).

Асиметрія ціни:

Іранська ракета – що коштує максимум $1 млн = 11 ракет перехоплювачів – десятки мільйонів.

Іранський дрон – $50 тисяч.

Фарзін Надімі, Washington Institute: Іран може підтримувати нинішній темп обстрілу приблизно місяць. При зниженні до 50-70 дронів на день – багато місяців. А перехоплювачі – скінченні. CNN фіксує: три американські винищувачі збиті "дружнім вогнем" в умовах хаосу вже за перші 72 години.

***

Яка реальна причина початка Трампом війни? Washington Post пише 28 лютого: Рішення Трампа було результатом тижнів лобіювання (!) Ізраїлю та Саудівської Аравії. Кронпринц МБС неодноразово телефонував Трампу, наполягаючи на ударі – при тому що публічно підтримував дипломатію. Нетаньяху тиснув роками.

Розвідувальні оцінки США не вказували (!) на безпосередню загрозу. Неназване джерело в Пентагоні повідомило Конгресу: розвідки про підготовку Ірану до превентивного удару не було.

І ось що викликає найбільше питань – 27 лютого – за добу до ударів – оманський МЗС заявив: "прорив" досягнутий, Іран погодився (!) не накопичувати збагачений уран і на повну верифікацію МАГАТЕ.

Мир був "на відстані витягнутої руки". Удари все одно відбулися. Цзян писав про причини війни. Три причини.

Перша – гюбріс. Операція у Венесуелі пройшла швидко, Трамп відчув себе непереможним, вірив, що може повторити. Гроші. Саудіти вклали $2 млрд (!) у фонд Кушнера. Адельсон обіцяла $250 млн на третій термін. Теорія змови – "таємні товариства", щоб це не означало. Але перші дві підтверджуються Washington Post, Brookings та іншими якісними джерелами.

***

Хексет вже виключив наземну операцію. Трамп каже "never say never". Палата представників проголосувала 212-219 проти обмеження воєнних повноважень. Сенат – аналогічно (!). Конгрес де-факто санкціонував продовження без формального оголошення війни.

Brookings: "Навіть якщо знищувати новопризначених лідерів тижнями – КВІР, збройні сили та їхні економічні активи не просто розтануть". В історії не було прецедентів зміни режиму лише авіаударами.

Якщо порівняти з Іраком 2003:

Іран в 3-4 рази більший. 85 мільйонів населення.

Гориста місцевість.

Ідеологічно мотивована армія.

Ірак – класична помилка переоцінки сил та недооцінки наслідків окупації.

Іран – спроба уникнути помилок Іраку: без окупації, лише удари + зміна режиму "згори". Але ризик набагато вищий через ядерний фактор, Ормуз та глобальну поляризацію (!!!).

Трамп вже телефонує курдським лідерам Барзані та Талабані, обговорюючи "наступні етапи" війни. Але ті виявляють стриманість – бояться масованої іранської відповіді по Курдистану.

***

Ринки завжди показують хто програє, хто виграє:

Dow Jones – мінус 784 пункти за 5 березня. S&P 500 – мінус 0.56%.

Авіакомпанії – мінус 5-11% за тиждень. Delta, United – найгірші в S&P 500.

(!) Нафтогазові ETF (XOP) – плюс 30% з початку року.

(!)Оборонний сектор – плюс 14%. Lockheed Martin – плюс 14.9%.

(!) Золото тестує рекорди вище $5400 за унцію.

CEO Goldman Sachs Девід Соломон: реакція ринків "більш стримана, ніж можна було б очікувати". Але це поки що.

Morgan Stanley рекомендує збільшити експозицію в оборону та аерокосмічну промисловість.

Kpler: Росія виграє – Індія і Китай переорієнтуються на російську нафту.

***

Глобальні наслідки – каскад, який тільки починається:

Енергетика.

Пакистан і Бангладеш отримують 99% і 72% ЗПГ з Катару та ОАЕ. Їм загрожує енергетичний колапс. (!)

Індія – 53% ЗПГ з регіону і 60% нафтового імпорту з Близького Сходу. Подвійний шок.

Китай має запаси на кілька тижнів, але 40% його нафтового імпорту йде через Хормуз (!)

Європа – 12-14% ЗПГ із Катару. 30% авіапального транзитом через Хормуз.

Хусити оголосили про відновлення атак на Червоне море. Подвійна блокада: і Хормуз, і Суец. Це – нічний кошмар для європейської енергобезпеки (!), порівнянний з кризою 2022 року після відмови від російського газу.

Росія – парадоксальний бенефіціар.

Геополітично програє (Brookings: "ще одна демонстрація безсилля Кремля"), але економічно виграє. Індія та Китай вже переорієнтуються на російську нафту (!).

***

Що те що зараз відбувається на Близькому Сході принесе Україні? Якщо коротко – нічого хорошого. Наслідки – неоднозначні. І позитивні, і дуже погані.

Що працює на нашу користь:

1. Іранські дрони для Росії і компоненти для них – під питанням.

Іран постачав раніше Росії тисячі Shahed і компонентів для війни проти нас. Зараз ці дрони потрібні Ірану самому. Але і Росія вже сама їх виробляє і допрацьовує.

2. Росія оголена.

Brookings пише: Москва "стоїть осторонь, попри Договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном" (набув чинності жовтень 2025). Як раніше з Сирією, Венесуелою – слова без дій. (!) Це демонструє всьому світу реальну ціну "партнерства" з Кремлем і реальну спроможність Москви (!).

3. Ціна на нафту росте – бюджет Росії поповнюється.

Але одночасно зростає і ціна на газ для Європи, що змушує Брюссель шукати альтернативних постачальників. Це може прискорити інвестиції в енергетичну незалежність, від якої виграє і Україна. Якщо ми не будемо дурнями. Нагадаю, Україна має найбільші запаси газу у Європі.

Що працює проти нас:1. Увага Вашингтона – на Ірані. Повністю.

Конгрес голосує за War Powers Resolution, Пентагон готує запит на додаткове фінансування. Кожен долар, спрямований на Epic Fury – це потенційно долар, який не дійде до України. ACLU вже зазначає: "уряд швидко витрачає мільярди на війну, яку Конгрес ніколи не санкціонував". Плюс зростає дефіцит ракет для Patriot, які нам вкрай необхідні.

2. Європейські бюджети під тиском.

Газ із €30 до €60.

Нафта - $85 і росте.

Інфляція повертається.

Країни, що фінансують підтримку України, зіткнуться з внутрішнім тиском: "Спочатку свої проблеми". Це реальний ризик для пакетів допомоги (!).

3. Ескалаційна спіраль.

Якщо конфлікт затягнеться, якщо США введуть наземні війська – ми отримаємо другу масштабну війну за участі Америки.Два одночасні великі конфлікти для одного гегемона – це зовсім інша розстановка сил. І не на нашу користь (!)

***Що це все, означає для світу:1. Ера дешевої енергобезпеки закінчилася.

Концентрація 20% світової нафти та ЗПГ в одній протоці, контрольованій країною з десятками тисяч дронів за $50K кожен – це системна вразливість, яку неможливо ігнорувати. Диверсифікація маршрутів і джерел – нова критична необхідність.

2. Асиметричні війни – нова норма.

Військово-промисловий комплекс, побудований на технологіях холодної війни, не витримує тесту реальністю. Ракети за мільйони спалюють по дронах за тисячі. Це змінює глобальний оборонний ринок і доктрини.

3. Самовпевненість і гординя окремих персонажів, що керують Світом залишається головним фактором катастроф.

Ігнорування розвідки, зрив переговорів на порозі успіху, початок війни під тиском лобістів, які мають фінансовий інтерес. Історія повторюється з лякаючою точністю: Афіни проти Сицилії, Гітлер проти СРСР, Буш проти Іраку, Путін проти України. Тепер – Трамп проти Ірану.

4. Багатополярність – вже не теорія, а нова реальність. І для України також.

Ракети влучають у посольства. Аеропорти закриті. Танкери стоять. Дубай в диму. Ореол непереможності – той, що тримав Pax Americana після 1991 року – тріщить на очах. І весь світ це бачить. Світ вже не такий як був учора.

Для України:1. Вікно можливостей – коротке.

Поки увага США на Ірані – Україна має максимально активно працювати з європейськими партнерами. Не чекати Вашингтон. Будувати європейську архітектуру безпеки. Створювати європейський безпековий альянс. Час обмежений.

2. Енергетична стратегія потребує перегляду.

Нова цінова реальність ($85+ за барель, газ €50-60) змінює економіку відновлення України. Всі фінансові моделі реконструкції, побудовані на цінах 2024-2025 років, потребують перерахунку. Але Україна має найбільшу ГТС у Європі і найбільші поклади газу. Ми маємо це оперативно використовувати.

3. Іранський фактор на східному фронті.

Зменшення поставок з Ірану до Росії техніки і компонентів – це потенційне полегшення для нашої ППО.

4. Дипломатичний момент.

Росія демонструє безсилля як союзник. Це аргумент у переговорах з країнами глобального Півдня, які ще роздумують, на чий бік стати.

5. Готуватися до затяжної турбулентності.

Якщо конфлікт затягнеться на місяці – а все до того йде – ми матимемо принципово інший глобальний контекст для нашої війни, нашої економіки, наших переговорних позицій і нашої підтримки.

Сценарне планування на цей випадок має бути на столі вже зараз. Світ змінюється прямо зараз. Хаосу буде більше. Але хаос – звичний для адаптивних українців. Головне не втратити момент і вікна можливостей.