Україна повернулась у свій ТОП в світовому рейтингу виробників Зброї
Днями побачив інформацію, що у 2025 році Україна виробила зброї на $12 млрд (!!!)
Передивився актуальні дані по іншфм країнам - Україна займає вже десь 13 місце!
Не знайшов публічного акутального рейтингу країн по виробнитству, тому зробив свій на підставі публічних даних:
- США ~$370-400 млрд
Половина світового ринку. 39 компаній у SIPRI Top 100. Lockheed, RTX, Northrop, Boeing.
- Китай ~$130-200 млрд
SIPRI бачить лише $88 млрд (8 компаній, і ті -10% через чистки Сі).
Реальне держвиробництво - мінімум вдвічі більше. Суднобудівна потужність у 230 разів більша за США. Не помилка - у 230 разів (!)
- росія ~$80-120 млрд
Держвитрати на оборону - $143 млрд у 2025 р., ~60% витрачається всередині.
Естонська розвідка: вироблено 7 млн снарядів у 2025 р. - зростання у 17 разів за 4 роки.
Але авіація і точні системи - критично відстають через санкції.
- Велика Британія ~$52 млрд
BAE Systems вперше з 2017 у топ-5 світових виробників. Typhoon, субмарини Astute, і 15% від кожного F-35 у світі роблять британці.
- Франція ~$26 млрд
Rafale, Thales, Safran, Naval Group.
Рекордний збройовий експорт - €29 млрд у 2024 р. Стратегічна автономія - поточна мета Франції.
- Індія ~$17 млрд
Офіційна статистика МО Індії: $17,2 млрд у FY2024-25, рекорд +18%.
Більше, ніж Ізраїль чи Корея.
Але 77% - держпідприємства з радянською ефективністю. Потенціал є, реалізація - інша розмова.
И тут є база для потенційної кооперації для нас.
- Німеччина ~$20-24 млрд
Rheinmetall $8,2 млрд (+47%), портфель €63,8 млрд.
Плюс Thyssenkrupp Marine, Hensoldt.
Берлін прокидається повільно - але Rheinmetall прокинувся вже давно і його акціх стрімко зростають.
- Італія ~$17 млрд
Leonardo + Fincantieri.
Тихий євпропейській гравець якого недооцінюють. Гелікоптери AW по всьому світу, фрегати FREMM, M346 - і скрізь.
- Ізраїль ~$16 млрд
Крута технологічно-війскова економіка
9 млн населення.
$16 млрд виробництва.
Рекордний експорт - $14,8 млрд у 2024 р.(!!!)
Iron Dome, Spike, Harop, Arrow.
Країна під ракетним обстрілом нарощує виробництво і продає це по всьому світу.
- Південна Корея ~$14 млрд
+31% за рік (!)
K9 Thunder купує вся Європа, K2 - Польща і Норвегія, FA-50 - Малайзія і Філіппіни.
Корея за 20 років перетворилась з імпортера на головного постачальника НАТО.
Ось що таке промислова стратегія і реальний приклад для України (!)
- Японія ~$13 млрд
+40% за рік.
Країна, яка 70 років не могла мати армію, тепер нарощує виробництво швидше за всіх у регіоні.
Субмарини Taigei - найтихіші неядерні у світі.
- (!) Україна ~$12 млрд
Саме стрмке зростання виробнитства
$1 млрд у 2022. $3 млрд у 2023. $9 млрд у 2024. $12 млрд у 2025 (!)
Під ракетами і дронами.
Без тривалих контрактів до грудня 2025.
При тому що виробнича потужність - $35 млрд, а завантаження - лише третина.
FPV-дрони: з нуля до 200 000 на місяць за два роки.
Ракети Flamingo з дальністю 3 000 км - серійне виробництво з серпня 2025.
Богдана - 40 САУ на місяць.
500 виробників дронів замість 7 до вторгнення.
І при цьому Польща з бюджетом $45 млрд і без жодного ворога на кордоні виробляє вдвічі менше.
- Туреччина ~$10 млрд
З 20% самозабезпечення у 2002 р. до 80% у 2025 р (!)
Bayraktar - 95% виручки від експорту.
Країна вирішила не залежати від нікого - і зробила це за 20 років.
- ОАЕ ~$8 млрд
EDGE Group. Перший раз у SIPRI Top 100 - одразу 9 компаній з Близького Сходу.
- Швеція ~$6-7 млрд
Saab. Gripen E - по всьому світу.
Субмарина A26 - вибір Польщі, Данії, Нідерландів.
Carl-Gustaf - у кожного піхотинця НАТО.
Країна з населенням Харкова виробляє більше за більшість держав G20.
17-18. Норвегія та Іспанія ~$4-5 млрд кожна
Nammo + Kongsberg (Норвегія). Indra + Navantia (Іспанія). Тихі, стабільні, у своїх нішах.
- Австралія ~$4-5 млрд
AUKUS запустив будівництво нового суднобудівного кварталу.
Але поки - переважно обслуговування і ліцензійне складання.
- Чехія ~$3,6 млрд
+193% за рік - найшвидший ріст серед усіх 100 компаній SIPRI. Czechoslovak Group на снарядах для України. Маленька країна, яка знайшла нішу і видала максимум.
Тож, ми 13-ті! і це дуже круто! Вітаю!
Цього року можемо обійти навіть Ізраіль.
Нагадаю, що в країні сьогодні більш 1 тис компаній що виробляють продукцію для армії + 1500 стартапів.
Також нагадаю, що сектор Defence Tech, він (за ізраїльскім прикладом) є головною передумовою розвитку іноваційної економіки.
далі буде!
Читайте, робить висновки, поширюйте!