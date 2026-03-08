Росія біднішає та вимирає

На минулому тижні українців порадувала статистика з рф, згідно з якою за останні 5 років в рф зник 531населений пункт.

Цікаво, що зникнення населених пунктів відбувалось не за рахунок урбанізації населення, а переважно за рахунок його вимирання. Зокрема, сільське населення в рф скоротилось на 2,3 млн осіб, а переїхало в міста тільки 0,25 млн осіб. Бездумна мобілізація чоловіків з сільської місцевості та старіння населення гостро поставили проблему продовольчої безпеки в деяких регіонах рф.

Ще більш цікавим є той факт, що російські ЗМІ виявили, що медіанна з/п в рф на третину нижча за офіційну середню з/п. На цьому фоні збільшилась і різниця між пенсіями у різних частинах рф: наприклад, пенсія на Чукотці (41000 рублів) і в традиційно депресивному Дагестані (18000 рублів) відрізняється більше ніж вдвічі.

Такі тренди сигналізують про збільшення прірви між регіонами рф та про реальні проблеми в питаннях соціального забезпечення росіян, які не відображає офіційна статистика.

Важливо, що такі тенденції сильно дисонують з тезами путінської переговорної команди про те, що рф може воювати вічно.