Потяг мирного процесу сунеться до прірви

Черговий раунд примусу України та росії до миру, гучно анонсований Білим Домом як суперуспішний, завершився черговим пшиком. Настільки очевидним, що була навіть скасована зустріч Д. Кушнера та С. Віткоффа з президентом В. Зеленським для обговорення результатів візиту американської делегації до Москви. Скасована, бо обговорювати нема чого.

Наскільки відомо, путін продовжує наполягати на своєму: вихід ЗСУ з Донбасу, визнання США Криму і Донбасу російськими, скорочення ЗСУ до 300-600 тисяч, зміна Конституції Україні щодо вступу у НАТО. Далі — довгий та важкий торг щодо заморожування лінії фронту, яку зараз вкрай важко встановити.

Трамп поспішає, навіть зятя до процесу долучив, бо йому дуже кортить отримати ту Нобелівку, яка давно перетворилася на фетиш. Путін переконаний, що йому нема куди поспішати: в Україні політична криза, він сподівається, що вона негативно позначиться на спроможності ЗСУ протистояти агресору. І росія зможе захопити більше території (в Україні вважають, що навпаки, хоча для цього нічого не робиться).

Президент Зеленський не іде на компроміси, бо на фінал політичної кар’єри йому тільки м’якої капітуляції не вистачало, на додаток до корупційних скандалів. І взагалі, складається враження, що після провалу контрнаступу 2023 року Зеленський більше покладається на свій легендарний фарт, ніж на раціональні підходи.

Що далі? Логіка Трампа, який переконаний, що йому просто підло заважають отримати давно належне, передбачає посилення тиску. Звісно, на Україну, бо з недоімперію він планує заробляти. Тому слід очікувати, що будуть нові шокуючи викриття щодо корупції в Україні. Але вони стосуватимуться вже не умовно українських грошей в енергетиці, а західних грошей на виробництво зброї та фінансового забезпечення ЗСУ і так далі. І зачіпатимуть вже В. Зеленського, хоча вірити у те, що його можна зачепити, мені не хочеться.

P.S. Подейкують, що А. Єрмак настільки не хотів звільнятися з ОП, що влаштував президенту скандал. Та йому треба щодуху бігти до церкви — свічку ставити, що встиг завчасно зіскочити з локомотива, який суне до прірви. І тягне за собою весь потяг, тобто, країну.