Найкращі курорти Пуерто-Рико: усі секрети місць із карибським темпераментом

Курорти Пуерто-Рико — це шикарний вибір для відпустки в Карибському морі з блакитними хвилями та запальними ритмами самби. Курорти поблизу Пуерто-Рико ідеально підходять для любителів романтики та тропічної екзотики. Мальовничий острів із гарячим темпераментом запрошує відпочити за системою "все включено", враховуючи всі побажання гостей — від розкішної їжі до яскравих розваг. Курорти Пуерто-Рико пропонують щось для кожного: від тих, хто любить спокій, до тих, хто шукає пригод.

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Понсе

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 1150 Caribe Avenue, Понсе, 00716, Пуерто-Рико

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/pnchihh-hilton-ponce-golf-and-casino-resort/

Телефон: +1 787-259-7676

Поблизу готелю DoubleTree by Hilton розташований затишний пляж. Джерело: Freepik

Один із найкращих курортів Пуерто-Рико, Hilton Ponce Golf & Casino Resort, вітає гостей у затишних і світлих номерах у карибському стилі. Тропічні акценти створюють комфортну атмосферу для безтурботного відпочинку біля океану. Готель пропонує божественні краєвиди на навколишні пейзажі. Гості люблять відпочивати в басейні, оточеному тропічними пальмами.

На одному з популярних курортів Пуерто-Рико ви можете обрати пакети, що відповідають вашим потребам. Наприклад, пакет із щоденними безкоштовними сніданками. Велика кількість страв із морепродуктів — головна особливість готелю. Крім того, ви можете насолодитися смаком м’ясних і овочевих делікатесів, а також ароматною випічкою та пікантними десертами. Зверніть увагу на пакет Sweeten Your Stay, якщо хочете розкішного відпочинку. Він дозволяє отримувати $100 щодня, які можна витратити в будь-якій локації готелю — від спортивних майданчиків до ресторанів із вишуканою кухнею.

Серед розмаїття послуг цього топового курорту Пуерто-Рико особливе місце посідають фітнес-центр, басейн із бірюзовою водою та джакузі. Любителі спорту знайдуть заняття до душі. Для гостей доступне комфортне поле для гольфу на 27 лунок і тенісні корти. Ви завжди можете розслабитися на білосніжному пляжі, оточеному дивовижними тропічними пейзажами.

Для дітей тут також є розваги. Для них передбачена чудова ігрова зона та водна гірка в басейні у формі лагуни. Важлива перевага готелю — безкоштовне проживання для дітей.

DoubleTree by Hilton Hotel San Juan, Сан-Хуан

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: 105, 3529 Avenida José de Diego, Сан-Хуан, 00911, Пуерто-Рико

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/sjudtdt-doubletree-san-juan/

Телефон: +1 877-926-3030

Відпочинок у Villa Cofresi обіцяє бути незабутнім. Джерело: Freepik

DoubleTree by Hilton Hotel San Juan заслужено прикрашає список найкращих курортів Пуерто-Рико. Він розташований у мальовничому куточку Кондадо, неподалік від популярних місць Сан-Хуана. Відпочивальники почуваються тут як королі завдяки різноманітним стравам, фітнес-центру з тренажерами та відкритому басейну. За бажання можна орендувати велосипед, щоб насолодитися приголомшливими краєвидами місцевих пейзажів.

Як і в усіх хороших курортах Пуерто-Рико, тут доступні комфортні номери з мікрохвильовими печами та міні-холодильниками. Завдяки наявності кавоварки ви можете побалувати себе бадьорим напоєм уранці. Пляж курорту розташований у легкій досяжності від готелю, до нього швидко дістатися автобусом. Пляжний клуб із шезлонгами та парасольками додає переваг відпочинку.

Гості обирають відповідні пакети відпочинку, чи то пропозиція з апетитними сніданками, чи пакет із щоденними кредитами до $100.

Hotel Villa Cofresi, Рінкон

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Rd 115 Km 12.0, Рінкон, Пуерто-Рико 00677

Вебсайт: https://villacofresi.com/

Телефон: (787) 823-2450

Villa Cofresi, один із найкращих курортів Пуерто-Рико, пропонує світлі номери з романтичними краєвидами на місцеві пейзажі. Насолоджуйтесь вишуканими смаками страв і напоїв у ресторані готелю. Курорт розташований у пішій доступності від пляжу з м’яким білим піском. Купатися можна як у Карибському морі, так і у відкритому басейні з чистою блакитною водою.

Тренажерний зал курорту запрошує підтримувати м’язи в тонусі та гарне самопочуття. Забронюйте Deluxe Package на три дні та дві ночі, щоб насолодитися всіма домашніми зручностями та епічними краєвидами на океан. Пакет включає щоденні сніданки та вечері відповідно до вартості вашого номера.

Parador MaunaCaribe, Емахагуа, Маунабо

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: PR-901, Маунабо, 00707, Пуерто-Рико

Вебсайт: https://parador-maunacaribe.greaterantilleshotels.com/ru/

Телефон: +1 787-861-3330

Найкращі курорти Пуерто-Рико створені, щоб забезпечити гостям розкішний відпочинок у раю неймовірних пейзажів. П’ятдесят два номери з холодильниками та спліт-системами ретельно підготовлені для гостей. Ця локація ідеально підходить для відпочинку з дітьми, а за бажання можна забронювати номери з триразовим харчуванням за умови перебування щонайменше три дні та дві ночі.

Улюблені місця для приємного дозвілля гостей — приватний пляж і відкритий басейн. Для малечі є ігрова кімната з веселими заняттями, включно з відеоіграми. Готель має все, що пропонують найкращі курорти Пуерто-Рико, без космічних цін.

Parador Guánica 1929, Гуаніка

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Km 2.5 Los Veterano Avenue, PR-3116, Гуаніка, 00647, Пуерто-Рико

Вебсайт: https://parador.greaterantilleshotels.com/ru/

Телефон: +1 787-821-0099

Parador Guánica 1929 запрошує до райського куточка з першокласними зручностями. Джерело: Freepik

У мальовничій Гуаніці, на південному заході Пуерто-Рико, Parador Guánica 1929 є одним із найкращих курортів. Він пропонує гостям відпочинок в одному з 27 просторих номерів із краєвидами на екзотичні пейзажі. Якщо ви віддаєте перевагу тихому місцю для релаксу, ця локація для вас. Тут немає зайвої метушні, адже готель розрахований на невелику кількість людей.

Як один із найкращих курортів Пуерто-Рико, ресторан запрошує насолодитися смачними стравами з найкращого м’яса та морепродуктів. Ви завжди можете поплескатися в готельному басейні, балуючи себе корисними водними процедурами.

Parador Palmas De Lucia, Ябукоа

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Playa Lucía, 901 PR-9911, Ябукоа, 00767, Пуерто-Рико

Вебсайт: https://parador-palmas-de-lucia.hoteles-en-islas-del-caribe.com/ru/

Телефон: +1 787-893-4423

Parador Palmas De Lucia завжди входить до топ-10 курортів Пуерто-Рико за версією туристичних експертів. Він розташований у мальовничій Ябукоа та працює за системою "все включено". Гості можуть обрати номери з масивними ліжками та стильною плитковою підлогою. Наявність техніки додає переваг відпочинку в одному з топ-10 курортів Пуерто-Рико.

На території є великий басейн із блискучою водою, ресторан і затишний пляж для шикарного відпочинку біля океану. Пакет "все включено" розроблений для численних переваг спокійної відпустки на одному з найкращих курортів Пуерто-Рико.

Ми надали короткі описи найкращих готелів Карибського басейну з безліччю першокласних зручностей. Вам залишається обрати правильний курорт для відпустки в Пуерто-Рико, яка обіцяє бути чудовою. Довіряйте своїй інтуїції, і вона точно вас не підведе!