Найкращі пляжні курорти Коста-Рики: 7 місць із ідеальним піском, хвилями та розкішними зручностями

Коста-Рика славиться своїми приголомшливими пляжними курортами, які пропонують ідеальне поєднання природної краси, розкішних зручностей і різноманітних активностей. Оточені тропічними лісами, вулканами та незайманими пляжами, ці курорти дозволяють гостям насолоджуватися природою, не виходячи з номера. Від унікального дизайну до преміум-послуг, ось сім найкращих пляжних курортів Коста-Рики, які варто відвідати у 2025 році для незабутнього відпочинку.

1. Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo

Адреса: Peninsula Papagayo, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/costarica/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Гості можуть милуватися природою, не виходячи з номера. Джерело: Image Fourseasons.com

Розташований на півострові Папагайо в провінції Гуанакасте, цей курорт є втіленням розкоші. Гості можуть насолоджуватися двома приватними пляжами, чотирма басейнами, полем для гольфу світового класу та спа-центром із вулканічними грязьовими процедурами. Номери та вілли мають панорамні краєвиди на Тихий океан, а інтер’єри поєднують сучасний комфорт із коста-риканським колоритом.

Активності:

Водні види спорту: каякінг, падлбординг, снорклінг.

Екскурсії до тропічних лісів і спостереження за дикою природою.

Йога та медитація на пляжі.

Four Seasons ідеально підходить для пар і сімей, які шукають преміум-відпочинок із доступом до природних чудес, таких як затока Кулебра та Національний парк Санта-Роса.

2. Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo

Адреса: Peninsula Papagayo, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/costa-rica/andaz-costa-rica-resort-at-peninsula-papagayo

Рейтинг: 4.7 ⭐

Найкращі курорти пропонують преміум-зручності. Джерело: Image Hyatt.com

Цей курорт вирізняється унікальним дизайном, натхненним місцевою культурою та природою. Номери з відкритими терасами та інфініті-басейни створюють відчуття єдності з навколишнім середовищем. Гості можуть насолоджуватися трьома ресторанами, які пропонують страви від ферми до столу, та пляжами Playa Nacascolo і Playa Prieta.

Активності:

Екологічні тури до тропічного лісу.

Снорклінг і дайвінг у затоці Папагайо.

Кулинарні майстер-класи з коста-риканської кухні.

Andaz ідеально підходить для тих, хто цінує сучасний стиль і екологічний підхід до відпочинку.

3. Nayara Springs

Адреса: La Fortuna, Alajuela, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.nayarasprings.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Цей ексклюзивний курорт лише для дорослих розташований неподалік від вулкана Ареналь і оточений пишними тропічними джунглями. Кожна вілла має приватний басейн із термальною водою, джакузі та відкриту терасу з видом на джунглі. Курорт відомий своїм спа-центром і гастрономічними ресторанами, які використовують органічні продукти.

Активності:

Похід до водоспаду Ла-Фортуна.

Спостереження за птахами та дикою природою.

Термальні джерела та грязьові ванни.

Nayara Springs ідеально підходить для романтичного відпочинку та тих, хто хоче зануритися в природу.

4. Hotel Punta Islita

Адреса: Punta Islita, Nicoya, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.hotelpuntaisilita.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Розташований на відокремленому пляжі в затоці Нікоя, цей курорт поєднує автентичну коста-риканську культуру з розкішшю. Гості можуть зупинитися в бунгало чи віллах із приватними басейнами та насолоджуватися краєвидами на Тихий океан. Курорт підтримує місцеву громаду, пропонуючи тури до ремісничих майстерень.

Активності:

Зіплайн у тропічному лісі.

Катання на конях уздовж пляжу.

Спостереження за черепахами (сезонно).

Punta Islita ідеально підходить для тих, хто шукає усамітнення та культурного занурення.

5. W Costa Rica – Reserva Conchal

Адреса: Playa Conchal, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.marriott.com/hotels/travel/lirwh-w-costa-rica-reserva-conchal/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Багато курортів дивують незвичайним дизайном і різноманітністю зручностей. Джерело: Image Hyatt.com

Розташований на знаменитому пляжі Кончаль із білим піском і кришталево чистою водою, W Costa Rica вражає своїм сміливим дизайном і яскравою атмосферою. Курорт пропонує інфініті-басейн, спа-центр із процедурами на основі місцевих інгредієнтів і гольф-клуб Reserva Conchal.

Активності:

Серфінг і падлбординг.

Екскурсії до вулкана Рінкон-де-ла-В’єха.

Нічні вечірки з діджеями та коктейлями.

Цей курорт ідеально підходить для молодих пар і тих, хто шукає енергійний відпочинок із ноткою розкоші.

6. El Mangroove

Адреса: Playa Panamá, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.elmangroove.net/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Цей бутик-курорт у затоці Папагайо вирізняється сучасним дизайном і невимушеною атмосферою. Розташований на пляжі Плайя Панама, він пропонує просторі номери з відкритими терасами та доступ до мангрових лісів. Гості можуть насолоджуватися спа-процедурами та ресторанами з морепродуктами.

Активності:

Каякінг у мангрових лісах.

Велосипедні тури.

Йога на пляжі.

El Mangroove ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати розкіш із активним відпочинком.

7. JW Marriott Guanacaste Resort & Spa

Адреса: Hacienda Pinilla, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Топові курорти Коста-Рики мають широкий вибір активностей. Джерело: Image Marriott.com

Опис: JW Marriott Guanacaste Resort & Spa — це розкішний пляжний курорт, розташований на мальовничому пляжі Мансіта в провінції Гуанакасте, Коста-Рика. Оточений тропічними лісами та Тихим океаном, цей курорт пропонує ідеальне поєднання природної краси, сучасного комфорту та вишуканих зручностей. Курорт є частиною ексклюзивного комплексу Hacienda Pinilla, який включає 1500 гектарів заповідної території, приватні пляжі та поля для гольфу.

Основні особливості:

Пляж : Доступ до незайманого пляжу Мансіта з м’яким піском і спокійними хвилями, ідеального для купання та релаксу.

: Доступ до незайманого пляжу Мансіта з м’яким піском і спокійними хвилями, ідеального для купання та релаксу. Проживання: Просторі номери та люкси з видом на океан або сад, обладнані сучасними зручностями, такими як мармурові ванні кімнати, приватні балкони та високошвидкісний Wi-Fi.

Зручності:

Найбільший інфініті-басейн у Центральній Америці з панорамними видами на океан.

Спа-центр із 22 процедурними кабінетами, які пропонують масажі, процедури з місцевими інгредієнтами та термальні зони.

П’ять ресторанів із різноманітною кухнею: від коста-риканських страв у Nau Lounge до морепродуктів у Azul Grill.

Поле для гольфу Hacienda Pinilla, розроблене Майком Янгом.

Дизайн:

Елегантний стиль із елементами коста-риканської культури, включаючи дерев’яні акценти та відкриті простори, що гармоніюють із природою.

Активності:

Водні види спорту: серфінг, каякінг, падлбординг, снорклінг.

Екскурсії до тропічних лісів, вулканів і національних парків, таких як Рінкон-де-ла-В’єха.

Спостереження за черепахами (сезонно) на сусідніх пляжах.

Кінні прогулянки та велосипедні маршрути через Hacienda Pinilla.

Йога, фітнес-центр і дитячий клуб для сімейного відпочинку.

Чому обрати JW Marriott Guanacaste? Цей курорт ідеально підходить для пар, сімей і тих, хто шукає розкішний відпочинок у гармонії з природою. Гості можуть насолоджуватися природними краєвидами, не виходячи з номера, завдяки панорамним вікнам і терасам. Курорт пропонує широкий вибір активностей, від водних пригод до культурних турів, а також винятковий сервіс, який робить відпочинок незабутнім.

Ці сім пляжних курортів Коста-Рики пропонують унікальний досвід, поєднуючи розкіш, природну красу та різноманітні активності. Від тропічних лісів і вулканів до кришталево чистих пляжів, кожен курорт дозволяє гостям насолоджуватися природою без втрати комфорту. Незалежно від того, чи шукаєте ви романтичний відпочинок, сімейну відпустку чи пригоди, ці курорти забезпечать незабутні враження у 2025 році.