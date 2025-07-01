Курорти ''все включено'' на Багамах для вашої райської подорожі

Курорти "все включено" на Багамах пропонують найкращу відпустку без турбот. Архіпелаг, розташований у західній частині Атлантичного океану, налічує понад 700 островів, що розкинулися на площі 250 тисяч квадратних кілометрів. Хоча багато з них незаселені, інші, як-от столиця Нассау, не лише густо заселені, а й наповнені найкращими курортами Багам із першокласними зручностями та різноманітними активностями для будь-якого віку та смаку. Скористайтеся нашою добіркою, щоб швидко обрати найкращий варіант для вашої подорожі.

Sandals Royal Bahamian

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: West Bay Street, Нассау, Багами

Вебсайт: https://www.sandals.com/royal-bahamian/

Телефон: +1 888-726-3257

Sandals Royal Bahamian — один із найкращих курортів "все включено" на Багамах. Цей п’ятизірковий комплекс розташований у столиці Нассау та призначений лише для дорослих. Це ідеальний вибір для романтичної відпустки без зайвих турбот і дитячих криків.

Ідеальні приватні пляжі. Джерело: https://www.sandalsresorts.eu/

Варіанти проживання включають стандартні номери та люкси з фантастичними краєвидами на океан. Апартаменти оформлені в сучасному карибському стилі, доступна послуга особистого батлера. Також ви можете скористатися цілодобовим обслуговуванням у номерах, якщо не хочете вечеряти в одному з десяти ресторанів на території.

Зручності Sandals Royal Bahamian включають:

приватний пляж;

доступ до Sandals Cay із власним рестораном, басейном і Zen Spa (за додаткову плату);

фітнес-центр;

безкоштовний трансфер до аеропорту.

Цей курорт "все включено" на Багамах пропонує численні прісноводні басейни загальною площею понад 10 тисяч квадратних футів. У центрі Нассау, на вулиці Bay Street, за коротку поїздку від готелю, розташовано безліч магазинів безмитної торгівлі для любителів шопінгу.

Viva Wyndham Fortuna Beach

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Churchill Drive, Freeport, Grand Bahama, Багами

Вебсайт: https://www.wyndhamhotels.com/viva-wyndham/freeport-bahamas/viva-wyndham-fortuna-beach/

Телефон: +1 242-373-4000

Viva Wyndham Fortuna Beach найкраще підходить для сімей із дітьми. Комплекс розташований на острові Гранд-Багама, що особливо зручно для подорожей із Маямі та Форт-Лодердейла.

Курорт пропонує багато активностей для всіх вікових груп і висококласні зручності, зокрема:

ігрова кімната;

дитячий клуб;

басейн;

майданчики для пляжного волейболу;

снорклінг;

каякінг;

джакузі;

тренажерний зал.

За запитом персонал готелю допоможе організувати інші цікаві екскурсії, які не входять у вартість. У кожному з трьох ресторанів є окреме дитяче меню. Особливо приємний бонус для батьків — гості до 17 років можуть проживати та харчуватися безкоштовно. Будівля готелю розташована на 26 акрах доглянутої території. Гості Viva Wyndham Fortuna Beach мають доступ до дивовижного пляжу з прозорою бірюзовою водою та білим піском.

Grand Isle Resort & Residences

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Emerald Bay, Great Exuma, Багами

Вебсайт: https://www.grandisleresort.com/

Телефон: +1 242-358-5000

Відпустка "все включено" на Багамах може бути ще кращою, якщо у вас є надзвичайні краєвиди, як-от смарагдово-зелені води на тлі рожево-білих пляжів. Grand Isle Resort & Residences — це чотиризірковий комплекс, розташований на мальовничому узбережжі Emerald Bay. Ви можете забронювати проживання в стильних і просторих віллах різного розміру. Апартаменти включають повністю обладнану кухню, їдальню та окрему вітальню, а в деяких випадках є джакузі.

Курорт чудово підходить як для романтичної подорожі, так і для веселого відпочинку з дітьми. Ця відпустка "все включено" на Багамах не буде типовою, адже тут є лише один ресторан, але всі страви виняткові та подаються на відкритій терасі з чудовими краєвидами. Інші зручності включають цілодобовий тренажерний зал і використання немотових водних суден. Спа-процедури та гольф на полі чемпіонського рівня, спроєктованому Грегом Норманом, доступні за додаткову плату.

Sandals Emerald Bay

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Queen’s Highway, Great Exuma, Багами

Вебсайт: https://www.sandals.com/emerald-bay/

Телефон: +1 888-726-3257

Sandals Emerald Bay Golf, Tennis, and Spa Resort пропонує відпустки "все включено" на Багамах. Курорт, розташований на острові Велика Ексума, призначений лише для дорослих і пар. Гостям доступна велика кількість зручностей, зокрема басейн із вогнищем у центрі, найбільший у Карибському басейні, один із трьох на території. Крім того, курорт має доступ до надзвичайного пляжу Emerald Bay із білим піском і прозорою бірюзовою водою. Інші зручності включають:

тенісні корти;

поле для гольфу на шість лунок, спроєктоване Грегом Норманом;

спа-центр Red Lane (за додаткову плату).

За запитом персонал готелю допоможе організувати екскурсії, уроки дайвінгу та снорклінгу тощо. Люкси та номери оформлені в карибському стилі. Деякі люкси мають приватний балкон із панорамними краєвидами на океан. На території комплексу є сім ресторанів із кухнею з усього світу, що дає змогу щодня пробувати щось нове та оригінальне протягом усієї відпустки.

Kamalame Cay

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Kamalame Cay, Andros, Багами

Вебсайт: https://www.kamalame.com/

Телефон: +1 242-368-6281

Відпустка "все включено" — це завжди про висококласні зручності, приватність, вишукані ресторани та особливу атмосферу. Це стосується й Kamalame Cay, розташованого біля Великого Бар’єрного рифу Андроса. Комплекс займає приватний острів площею 96 акрів, тому гості мають доступ до прекрасних пляжів без натовпів відпочивальників, а також до улюблених водних видів спорту, таких як дайвінг, риболовля, каякінг тощо. Для приготування страв використовуються сезонні продукти місцевого походження.

Ви можете зупинитися в одному з 22 люксів або номерів із видом на океан, або забронювати бунгало чи пляжний будинок, оформлені в традиційному балійському стилі, якщо прагнете більшої приватності. Хоча Kamalame Cay не пропонує класичний тур "все включено" на Багамах, можна обрати пакет, який включає всі страви, напої та закуски на додаток до безкоштовного сніданку за додаткову плату.

Breezes Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Cable Beach, Nassau, New Providence Island, Багами

Вебсайт: https://www.breezes.com/

Телефон: +1 242-327-5356

Комфортні та елегантні номери. Джерело: https://www.breezes.com/

Розташований прямо на чудовому пляжі Cable Beach на острові Нью-Провіденс, Breezes Resort & Spa Bahamas — ідеальний варіант для відпустки "все включено" на Багамах. Комплекс має три басейни, включно з одним із баром, а краєвиди з номерів варіюються від океану до пишних тропічних садів. Ресторани пропонують місцеву кухню, а також італійські та азійські страви. Гостям доступні різноманітні водні види спорту, а на узбережжі розташований першокласний спа-центр.

Lighthouse Pointe

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Grand Lucayan, Freeport, Grand Bahama, Багами

Вебсайт: https://www.grandlucayan.com/lighthouse-pointe

Телефон: +1 242-373-1333

Lighthouse Pointe at Grand Lucayan пропонує найкращу відпустку "все включено" на Багамах. Розкішний курорт має чотири ресторани, просторі номери, преміум-напої та різноманітні активності на будь-який смак. Варіанти харчування включають страви тихоокеанської, середземноморської та класичної багамської кухні.

Популярні активності для гостей:

риболовля;

спостереження за птахами;

велопрогулянки;

водні види спорту тощо.

Вартість бронювання включає можливість гри в гольф на полі Reef Course, спроєктованому Робертом Трентом Джонсом-молодшим.

Fowl Cay Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Fowl Cay, Exumas, Багами

Вебсайт: https://www.fowlcayresort.com/

Телефон: +1 800-327-0787

Найкращі відпустки "все включено" на Багамах відкриваються для гостей Fowl Cay Resort. Ви можете відпочити на віддаленому райському острові та одночасно насолоджуватися висококласними зручностями. Варіанти проживання включають вілли з однією, двома або трьома спальнями. Апартаменти мають повністю обладнану кухню, а також доступ до приватного моторного човна та гольф-кара для зручного пересування островом і його узбережжям.

У Fowl Cay Resort є чудовий паб-ресторан Hill House, який пропонує не лише вишукано приготовані страви, а й приголомшливі краєвиди, особливо на заході сонця.