Вирок Путіну став ближчим: чому через спецтрибунал казяться навіть ''хорошие русские''

Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Російської Федерації проти України. І це матиме конкретні практичні наслідки для російського керівництва.

Багато хто говорить про те, чому не можна було дозволити вести це розслідування Міжнародному кримінальному суду (МКС). Та головна проблема полягає в тому, що МКС не має відповідних механізмів, щоб розслідувати злочин агресії проти України. Адже відповідальність за злочин не може поширюватися на всіх учасників агресії – вона може покладатися тільки на політичне керівництво, яке ухвалювало рішення про початок агресії. Відповідно до статутних документів Міжнародного кримінального суду, МКС може розслідувати злочин агресії лише у випадку, якщо обидві країни, які є суб’єктами процесу, ратифікували відповідну конвенцію, або якщо є відповідне рішення Ради безпеки ООН. Втім, зрозуміло, що рішення Радбезу ООН щодо розслідування агресії Росії проти України не буде, тому що РФ є постійним членом Радбезу ООН із правом вето.

Це створює правовий вакуум, який необхідно подолати. І зробити це можна, наприклад, шляхом створення спеціального трибуналу.

Другий важливий момент полягає в тому, що спецтрибунал, створений угодою України та ПАРЄ, може виносити заочні вироки, на відміну від МКС. Так, найближчим часом до Гааги Путіна ніхто не доставить, як і інших російських високопосадовців, які ухвалювали рішення щодо агресії проти України, але тепер Путіну може бути винесений вирок. Наголошую, не просто підозра, а вирок.

Ба більше, цей вирок буде санкціонований усіма європейськими країнами, навіть Угорщиною. Адже цю угоду підписано ПАРЄ, за неї проголосували в ПАРЄ, тобто створений трибунал одержав повноваження від фактично всієї Європи. Таким чином, на всій території Європи у Путіна буде вирок.

З практичної точки зору, це не буде означати, що Путін відправиться до в’язниці, але наслідки для нього і Росії будуть. Недарма через створення спецтрибуналу обурюються не тільки російські пропагандисти, а й навіть "хорошие русские", половина яких насправді працює на Кремль. Створення такого трибуналу неприємно для Росії загалом.

Та передусім, безумовно, це стосується трійки найвищих посадових осіб в РФ, які захищені персональним імунітетом: президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ. Втім, цей судовий процес торкнеться не тільки Путіна та двох інших, а загалом близько 20 осіб, які входили до Радбезу РФ і ухвалювали рішення про початок збройної агресії проти України.

Отже, по-перше, трибунал загрожує не тільки Путіну, а, по-друге, персональний імунітет тут не захистить. Заочне переслідування цим трибуналом точно дозволяється.

Втім, допоки вироку немає, навряд чи створення спецтрибуналу щось кардинально змінить для Путіна і Росії, але вже зараз це суттєво знижує ймовірність того, що Путін відновить відносини з Європою і буде здійснювати візити до європейських країн. Для Путіна це означає, що ніякої нормалізації стосунків з європейцями у нього не буде, і це вже пожиттєво.

Хай там як, але для Путіна створення спецтрибуналу буде додатковим аргументом, щоб триматися за владу в Росії аж до самої смерті.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціально для Главреда