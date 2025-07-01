Азербайджан наразі продовжує виховувати Кремль. Лише можу уявити рівень істерики в Москві від чергової "другосортної" країни, яка б'є по "базовим налаштуванням" РФ .

Пострадянський простір до сих пір сприймається РФ як територія, де російська імперська машина повинна мочитися своєю політичною сечею. "Мітити" її цей вошивий скажений пес звик без зупинки і остраху відстрілу. Але вакцина проти путінської шлункової жовчі таки існує.

Для РФ найбільш дошкульні та болючі удари саме з боку колишніх радянських республік, особливо від України, Казахстану та Азербайджану - держав, які найбільш послідовно та ефективно здійснили реальну суверенізацію та збалансування (або повний демонтаж) російського впливу. Україна - з рухом в ЄС, Казахстан - поглядом на Китай, Азербайджан - коаліцією із Туреччиною.