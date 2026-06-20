Успішні удари України по Москві, дефіцит палива в РФ. Проблеми російських пропагандистів. І деякі успіхи на дипломатичному полі. Все це разом змусило низку українських журналістів ставити питання про реальність швидких переговорів щодо замороження війни.

На жаль, я не погоджуюся з таким оптимізмом. Станом на сьогодні Україна дійсно демонструє успішність своїх атак. Але ефект почне відчуватися на повну силу не відразу – росіяни відчують проблеми до серпня.

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Росія має свою логіку ударів по українській території. Мова не йде про Київ, звісно. І вона теж розраховує на ефект ближче до серпня 2026 року. До того ж Путін вкотре підписав указ про збільшення чисельності армії. І прихована мобілізація "під нову чисельність" йде повним ходом. Тобто до серпня додаткові 135–140 тисяч можуть опинитися на фронті.

При цьому зараз сам фронт стоїть на місці. Тобто говорити про провал будь-якої зі сторін не доводиться. Але обидві сторони очікують перелому.

Відповідно, для політиків важливо вступати в переговорний процес із сильних позицій. При цьому РФ більше обмежена у часі. Путін поспішає. Але поки воювати буде.