Путін намагатиметься використати нестабільність у Білому Домі на свою користь

Європейські дипломати вважають, що зараз з’явилася можливість знову залучити Дональда Трампа до українського питання. Як пише The Economist, участь європейців у забезпеченні безпечного судноплавства в Ормузькій протоці може передбачати негласну угоду: в обмін США посилять тиск на Росію. Французьке дипломатичне джерело стверджує, що Трамп тепер розуміє: "Сьогодні переможцями є українці, а тим, хто програв, – Володимир Путін".

Цікаво й те, що, за даними видання, неофіційні контакти з Росією відновилися, а команда Трампа щодня підтримує зв’язок з українською стороною. Один із варіантів, що обговорюються, передбачає двоетапне перемир’я: спочатку обмеження бойових дій смугою шириною 50–70 км по обидва боки лінії фронту, а потім – ширшу угоду.

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Однак неназваний високопосадовець України вважає, що Росія навряд чи піде на серйозні кроки до жовтня, коли може спробувати принести Трампу зовнішньополітичний успіх напередодні виборів – і отримати щось натомість. Більш імовірно, що Кремль тягнутиме час до наступної весни.

До цих повідомлень можна було б ставитися з обережним оптимізмом, якби не дві обставини. По-перше, нинішня адміністрація США є вкрай нестабільною, і захоплення розкішною вечерею у Версалі під час саміту G7, де між змінами страв було підписано меморандум з Іраном, будь-якої миті може змінитися гнівом і потоком образ.

По-друге, Путін – брехун і маніпулятор, який намагатиметься повною мірою скористатися саме цією нестабільністю Вашингтона, викликаючи темний "дух Анкориджа".