Приземліться як професіонал: як уникнути набряків щиколоток після перельоту

Довгий переліт, омріяна відпустка — і ось ви вже крокуєте аеропортом. Крокуєте якось невпевнено, бо ноги здаються вдвічі важчими. Знайоме відчуття?Набрякання щиколоток після польоту — поширена проблема, з якою стикаються багато мандрівників. На щастя, існують прості та ефективні способи уникнути дискомфорту та зберегти легкість ходи навіть після найдовшого перельоту. У цій статті ми розглянемо, чому взагалі виникають набряки під час польоту, і як з цим впоратися, щоб ніщо не зіпсувало вам радість подорожей.

Чому набрякають щиколотки під час польоту

То чому ж, попри очевидну легкість подорожі літаком, наші щиколотки іноді перетворюються на "подушечки" до кінця перельоту? За цей дискомфорт відповідає кілька факторів:

• По-перше, низький тиск повітря в салоні літака сприяє затримці рідини в організмі, зокрема в ногах.

• По-друге, довге сидіння на одному місці уповільнює кровообіг, що також сприяє набрякам.

• Не варто забувати і про зневоднення, яке часто супроводжує нас у польоті через сухе повітря в салоні.

• І, звісно, своїм гастрономічним звичкам: солоні снеки та алкоголь лише погіршують затримку рідини.

Набряки ніг після польоту: коли варто насторожитися

У більшості випадків набряки ніг після перельоту — тимчасове явище, яке минає самостійно. Проте в деяких ситуаціях це може бути ознакою серйозніших проблем зі здоров’ям. Обов’язково зверніться до лікаря, якщо:

• набряк дуже сильний і не минає через кілька годин після польоту;

• разом із набряком з’являється біль, почервоніння або відчуття тепла в ногах;

• у вас підвищена температура тіла;

• набряк з’являється тільки на одній нозі.

Ці симптоми можуть свідчити про тромбоз глибоких вен (ТГВ) — серйозне захворювання, яке потребує негайної медичної допомоги. Не займайтеся самолікуванням — своєчасне звернення до лікаря допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я.

Профілактика набряків: ваші ноги скажуть "дякую"

Та не поспішайте впадати у відчай і купувати взуття на розмір більше! Є чимало простих рекомендацій, які допоможуть запобігти набрякам або зменшити їхній прояв. Дотримуючись цих порад, ви зробите переліт комфортнішим і уникнете неприємних відчуттів у ногах після посадки.

Що робити перед польотом

Підготовка до перельоту починається задовго до посадки в літак. Ось кілька простих порад, які допоможуть уникнути набряків:

• Компресійні панчохи. Надягніть компресійні панчохи або шкарпетки — вони покращують кровообіг і запобігають застою рідини в ногах.

• Водний баланс. Пийте достатньо води до польоту, щоб уникнути зневоднення.

• Харчування. Обмежте споживання солоної їжі та алкоголю напередодні перельоту — вони сприяють затримці рідини.

• Розминка. Коротка зарядка перед посадкою в літак допоможе "розігріти" кров і підготувати тіло до польоту.

• Зручний одяг і взуття. Обирайте вільний одяг, який не сковує рухів, і зручне взуття без підборів.

• Якісний сон. Намагайтеся добре виспатися перед польотом, щоб організм був у тонусі.

• Медичний огляд. Якщо у вас є хронічні захворювання — проконсультуйтеся з лікарем перед польотом.Ці прості заходи допоможуть зберегти легкість у ногах і добре почуватись у польоті.

Як уникнути набряків ніг після тривалого авіаперельоту. Джерело: Image by Milius007 from the Pixabay website

Рекомендації: як поводитися в літаку

Навіть якщо ви добре підготувалися до подорожі, не варто забувати про профілактику набряків і під час польоту:

• Рух — це життя. Регулярно рухайте ногами та стопами, виконуйте кругові рухи, згинайте та розгинайте ноги в колінах.

• Прогулянки по салону. Коли дозволено — вставайте та трохи пройдіться по салону, це покращує кровообіг.

• Питний режим. Пийте воду або сік під час польоту, щоб підтримувати водний баланс.

• Правильна поза. Не кладіть ногу на ногу — це заважає нормальному кровообігу.

• Подушка під ноги. Використовуйте спеціальну подушку або згорнуту ковдру, щоб трохи підняти ноги під час польоту.

Ці прості дії зменшать ризик набряків і зроблять переліт комфортнішим.

Після польоту: не забудьте про ноги

Після приземлення важливо дати ногам відпочити і відновитися:

• Розтяжка. Легка зарядка або розтяжка допоможуть відновити кровообіг і зняти напруження в ногах.

• Підняте положення ніг. Якщо є можливість — ляжте й підніміть ноги вище рівня серця на 15–20 хвилин.

• Вода. Продовжуйте пити воду, щоб відновити водний баланс організму.

Звісно, кожен випадок індивідуальний. Якщо у вас є хронічні захворювання, пов’язані з кровообігом, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Він може призначити додаткові заходи профілактики, наприклад, прийом препаратів, що розріджують кров.Пам’ятайте: турбота про своє здоров’я — запорука комфортної та приємної подорожі!

Що покласти в сумку: продукти для профілактики набряків

Правильне харчування — ваш справжній союзник у боротьбі з набряками під час перельоту. Ось кілька порад щодо вибору їжі:

• Обирайте продукти, багаті на калій: банани, абрикоси, чорнослив, родзинки, шпинат. Вони допомагають виводити зайву рідину з організму.

• Їжа з високим вмістом води — огірки, кавуни, дині, зелень — підтримують водний баланс.

• Уникайте солоної їжі — снеки, фастфуд, бо сіль затримує рідину.

• Алкоголь і солодкі газовані напої сприяють зневодненню. • Візьміть із собою легкий перекус, щоб не спокушатися на нездорові "смаколики" в аеропорту чи на борту літака.

Набряки щиколоток після перельоту — не вирок, а лише незначна неприємність, яку легко попередити. Дотримуйтесь простих порад, піклуйтеся про себе — і насолоджуйтеся кожною миттю подорожі: від зльоту до посадки.

Легкого вам польоту і яскравих вражень!