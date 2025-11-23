Несколько важных, но очень противоречивых сообщений из США

С коммуникацией США о "мирном плане" что-то пошло не так. Вечером в субботу раздалось несколько важных, но очень противоречивых сообщений.

По словам двухпартийной группы американских сенаторов, Марко Рубио в телефонном разговоре сообщил им, что план по 28 пунктам - это документ России, а не США. "Это не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили. Она не отражает позицию администрации. ... По сути, это перечень пожеланий россиян, который они передали Стиву Виткоффу", - сказали сенаторы Майк Раундс и Ангус Кинг вместе с несколькими коллегами. Они подчеркнули это четко и несколько раз.

Это заявление быстро разошлось в новостях. И так же быстро поступило возражение от Госдепа - и от самого Рубио: "Это откровенная неправда. Мирное предложение разработали Соединенные Штаты. Мы предлагаем его как прочную рамку для дальнейших переговоров. Она основывается на предложениях российской стороны, но также на предыдущих и текущих предложениях Украины".

После этого сенатор Майк Раундс написал короткое сообщение: "Я благодарен госсекретарю Рубио за сегодняшний брифинг об их усилиях достичь мира, учитывая предложения как России, так и Украины, чтобы подготовить финальное соглашение".

Не знаю, каким именно был разговор между Рубио и законодателями по телефону – до и после – но политика одного голоса здесь дала сбой. Это особенно интересно, учитывая, какую роль Марк Рубио сейчас играет в переговорном процессе.

Из того, что слышу - план по 28 пунктам в последние дни продвигали прежде всего Вэнс и Виткофф. Дэн Дрисколл донес сообщение. Рубио был ознакомлен с ним на определенном этапе, но принимал минимальное участие (хотя официально в Госдепе это отрицают). При этом на переговоры в Швейцарию поехали именно Рубио, Виткофф и Дрисколл.

Что в этой ситуации понятно наверняка – документ из 28 пунктов не является окончательным. Это подтвердил и Дональд Трамп. На вопрос журналистов президент ответил, что этот план не является финальным предложением.