Чи прийдуть в рф до влади комуністи?

На минулому тижні російські комуністи знову себе проявили в політичному житті. Одна з депутаток від комуністичної фракції почала соромити російський уряд за те, що він не показує реальну картину, яка зараз відбувається на ринку пального.

Тижнем раніше лідер комуністів Геннадій Зюганов заявив про те, що він хотів би, щоб депозити росіян більше працювали на економіку рф, і натякнув на те, що депозити населення будуть заморожені.

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Два тижні тому спостерігалась аномальна інформаційна активність в форматі виступів лідерів КПРФ по регіонам рф, насамперед, в найбідніших суб'єктах рф. Як би це дивно не звучало, але в рф вже розпочався виборчий процес.

КПРФ – складна для розуміння партія. З одного боку, вони можуть агресивно вступити в політичну боротьбу тільки для того, щоб потім продати набрані в парламенті голоси "путінській еліті". З іншого ж боку, в 1917 році в історії росіян вже була дуже схожа ситуація: нетямущий цар з ще більш нетямущими боярами, програна війна, економічні негаразди, незадоволені сусіди рф і т.д. Тож, як кажуть на рф, "можуть повторити".

Не думаю, що ймовірність приходу до влади в рф саме комуністів дуже висока, але такий сценарій не можна виключати.

За що будуть голосувати росіяни у вересні 26 року? За пропутінську партію, за війну та вбивства, за економічні негаразди, за проблеми в регіонах, за високі кредитні ставки. Прямо скажемо, що наведений набір путінських чеснот для російського населення виглядає дуже погано.

Аналіз же виступів комуністичних лідерів показує, що вони роблять акцент саме на економічних проблемах та на війні. Тож населення цілком може і відреагувати на таку риторику КПРФ.

Якщо російська влада піде на підробку результатів виборів, то в історії сучасної росії вже були приклади, коли населення виходило на протести. З іншого боку, було обмаль прикладів, коли це робили за комуністичну ідею. Втім, такий сценарій цілком можливий саме на фоні економічних та логістичних проблем.

Я не думаю, що прихід російських комуністів до влади буде на руку Україні. Але от саме у процесі політичної боротьби, виборів та можливо болісного пост-виборчого синдрому для України може відкритись велике вікно можливостей, правда відкритись ненадовго.

А що ви думаєте з цього приводу?