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Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали

Віталій ШапранВіталій Шапран

Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали

Казахстан віддаляється від РФ? На минулому тижні українців порадував Казахстан.

По-перше, в Казахстані засумнівалися у своїх можливостях збільшити в цьому році транзит нафти з РФ до Китаю до 12,5 млн тонн. Такі заяви казахських чиновників погано поєднувались з бажанням РФ наростити експорт своєї нафти до КНР.

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Дійсно, через українські удари експорт нафти з Казахстану до Європи дещо уповільнився. Через війну, яку затіяв Путін, росіяни вже не можуть запропонувати Казахстану якісну транзитну послугу.

Тож виникає питання: а навіщо Казахстану транспортувати нафту до Європи, якщо йому простіше, ближче і дешевше продавати свою нафту КНР.

По-друге, влада Казахстану пообіцяла (потім публічно відхрестилась, потім знову пообіцяла) РФ 50 тисяч тонн бензину для пом’якшення паливної кризи.

За даними Reuters, РФ намагалась вести неофіційні перемовини з урядом Казахстану про постачання палива. Влада Казахстану після публікації Reuters заявила, що ніяких офіційних запитів від РФ не отримувала.

Втім потім з’явилась інформація, що все ж таки бензин піде у РФ як гуманітарна допомога. Але 50 тис. тонн бензину – це приблизно обсяг внутрішнього споживання палива у РФ за одну добу.

Нагадаю, що 6 травня 2026 року Міністерство енергетики Казахстану продовжило заборону на вивезення з території республіки бензину, дизпалива та окремих видів нафтопродуктів до 21 листопада 2026 року.

У Казахстані просто немає фізично надлишків пального, щоб забезпечувати РФ, хіба що на півдня, раз на квартал.

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