Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали

Казахстан віддаляється від РФ? На минулому тижні українців порадував Казахстан.

По-перше, в Казахстані засумнівалися у своїх можливостях збільшити в цьому році транзит нафти з РФ до Китаю до 12,5 млн тонн. Такі заяви казахських чиновників погано поєднувались з бажанням РФ наростити експорт своєї нафти до КНР.

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Дійсно, через українські удари експорт нафти з Казахстану до Європи дещо уповільнився. Через війну, яку затіяв Путін, росіяни вже не можуть запропонувати Казахстану якісну транзитну послугу.

Тож виникає питання: а навіщо Казахстану транспортувати нафту до Європи, якщо йому простіше, ближче і дешевше продавати свою нафту КНР.

По-друге, влада Казахстану пообіцяла (потім публічно відхрестилась, потім знову пообіцяла) РФ 50 тисяч тонн бензину для пом’якшення паливної кризи.

За даними Reuters, РФ намагалась вести неофіційні перемовини з урядом Казахстану про постачання палива. Влада Казахстану після публікації Reuters заявила, що ніяких офіційних запитів від РФ не отримувала.

Втім потім з’явилась інформація, що все ж таки бензин піде у РФ як гуманітарна допомога. Але 50 тис. тонн бензину – це приблизно обсяг внутрішнього споживання палива у РФ за одну добу.

Нагадаю, що 6 травня 2026 року Міністерство енергетики Казахстану продовжило заборону на вивезення з території республіки бензину, дизпалива та окремих видів нафтопродуктів до 21 листопада 2026 року.

У Казахстані просто немає фізично надлишків пального, щоб забезпечувати РФ, хіба що на півдня, раз на квартал.