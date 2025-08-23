Нафтопровід ''Дружба'' треба перейменувати на ''Ворожнечу''

Бачив я цей трубопровід, свого часу перебирався по ньому на той берег карпатської річки. Зараз ситуація з цією радянською спадщиною вкрай неоднозначна.

Емоційно я повністю на боці командувача Безпілотних сил Р. Бровді (Мадяра), який вельми прозоро натякнув у себе у ФБ, що Україна била і буде бити по цьому трубопроводу. Бо він — важливий об’єкт, завдяки якому ворог заробляє гроші на ведення війни проти України.

До того ж, Угорщина демонстративно займає проросійську позицію по всіх важливих питаннях. Я навіть уявити не міг, що угорці здатні так швидко забути жах російської окупації 1956 року. Відповідно, з якого дива об’єкти на території ворога, які важливі для антиукраїнської орбановскої Угорщини, повинні мати якійсь імунітет від руйнування? Та навпаки!

Але як прагматик, я констатую, що Мадяр обрав фантастично невдалий час для своїх дій.

Росіяни в обличчі лаврова знов почали нудити, що мирні переговори можливі лише навколо "Стамбульських угод", тобто, м’якої капітуляції України. Д. Трамп вагається між двома принципово важливими рішеннями: або вмити руки відвернутися від цієї незрозумілої йому "європейської війни", або розлютитися і почати тиснути на тих, хто заважає йому зустрітися з Нобелівкою.

Конче неприпустимо, щоб це стала Україна. Бо тоді ризикує припинитися американські розвідувальна інфа та зброя, в першу чергу, ракети для ППО-ПРО. Бо жалюгідний орбан вже почав скаржитися Трампові, що Україна його ображає. І Трамп відразу відреагував у себе в соцмережі, що він дуже незадоволений нами. І як в цих умовах Україна може проводити якісь конструктивні переговори стосовно справедливого припинення агресії?

Тобто, цей клятий трубопровід з його глузливою назвою треба було знищити до зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі. Або зробити це трохи пізніше, коли всім стане зрозумілим, що путін просто знущається з миротворчих зусиль Трампа.

Але тільки не зараз!