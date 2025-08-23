Нефтепровод ''Дружба'' надо переименовать во ''Вражду''

Видел я этот трубопровод, в свое время перебирался по нему на берег карпатской реки. Сейчас ситуация с этим советским наследием крайне неоднозначна.

Эмоционально я полностью на стороне командующего Беспилотными силами Р. Бровди (Мадяра), который весьма прозрачно намекнул у себя в ФБ, что Украина била и будет бить по этому трубопроводу. Потому что он важный объект, благодаря которому враг зарабатывает деньги на ведение войны против Украины.

К тому же Венгрия демонстративно занимает пророссийскую позицию по всем важным вопросам. Я даже представить не мог, что венгры способны так быстро забыть ужас русской оккупации в 1956 году. Соответственно, с какой стати объекты на территории врага, которые важны для антиукраинской орбановской Венгрии, должны иметь какой-то иммунитет от разрушения? И наоборот!

Но как прагматик, я констатирую, что Мадяр избрал фантастически неудачное время для своих действий.

Россияне в лице лаврова снова начали тошнить, что мирные переговоры возможны только вокруг "Стамбульских соглашений", то есть мягкой капитуляции Украины. Д. Трамп колеблется между двумя принципиально важными решениями: либо умыть руки отвлечься от этой непонятной ему "европейской войны", либо разозлиться и начать давить на тех, кто мешает ему встретиться с Нобелевкой.

Очень недопустимо, чтобы это стала Украина. Потому что тогда рискует прекратиться американская разведывательная инфа и оружие, в первую очередь, ракеты для ПВО-ПРО. Ибо жалкий орбан уже начал жаловаться Трампу, что Украина его оскорбляет. И Трамп сразу отреагировал у себя в соцсети, что он очень недоволен нами. И как в этих условиях Украина может проводить какие-то конструктивные переговоры о справедливом прекращении агрессии?

То есть, этот проклятый трубопровод с его насмешливым названием нужно было уничтожить до встречи Трампа с Путиным в Анкоридже. Или сделать это чуть позже, когда всем станет понятно, что пути просто издеваются над миротворческими усилиями Трампа.

Но только не сейчас!