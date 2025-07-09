Кредитні картки без комісії за міжнародні транзакції: Поради для українців у Європі

Якщо ви — українець, який подорожує Європою або тимчасово проживає в одній із європейських країн, кредитна картка без комісії за міжнародні транзакції може значно полегшити ваші фінансові операції та заощадити кошти. Такі картки ідеально підходять для покупок, оплати послуг чи зняття готівки за кордоном без додаткових витрат. Для українців, які звикли до українських банківських систем, але перебувають у Європі, важливо обрати картку, яка працює з місцевими валютами (зокрема євро) та відповідає вашим потребам у подорожах чи щоденному житті.

Комісії за міжнародні транзакції або зняття готівки можуть сягати 3% або більше, що особливо відчутно при частих покупках чи подорожах. У цій статті ми розповімо про найкращі кредитні картки без комісії за міжнародні транзакції, доступні в Європі, а також поділимося порадами, як уникнути непотрібних витрат і обрати оптимальний фінансовий інструмент.

Чому кредитні картки без комісії важливі для українців у Європі?

Живучи або подорожуючи Європою, українці часто стикаються з необхідністю оплачувати товари та послуги в євро чи інших місцевих валютах (наприклад, польських злотих, чеських кронах чи фунтах стерлінгів). Використання української картки може призводити до додаткових комісій за конвертацію валют або міжнародні транзакції. Крім того, зняття готівки в банкоматах за кордоном може супроводжуватися високими відсотками. Кредитна картка без комісії за міжнародні транзакції дозволяє:

Економити на покупках. Уникайте додаткових 1–3% за кожну транзакцію в магазинах, ресторанах чи онлайн.

Уникайте додаткових 1–3% за кожну транзакцію в магазинах, ресторанах чи онлайн. Знімати готівку без втрат. Деякі картки дозволяють знімати кошти без комісії в банкоматах Європи.

Деякі картки дозволяють знімати кошти без комісії в банкоматах Європи. Планувати подорожі. Зручний інструмент для бронювання готелів, квитків чи оренди авто без переплат.

Зручний інструмент для бронювання готелів, квитків чи оренди авто без переплат. Керувати витратами. Для українців, які отримують дохід в Україні або Європі, такі картки допомагають ефективно управляти фінансами.

Найкращі кредитні картки без комісії за міжнародні транзакції

Зняття готівки без комісії. Джерело: Pixabay

Нижче наведено список банків і фінансових установ, які пропонують кредитні картки без комісії за міжнародні транзакції, доступні в Європі. Ми також врахували можливість їх використання українцями, які проживають за кордоном, і додали інформацію про європейські банки, які можуть бути доступними для українців із тимчасовим захистом або резидентством.

1. Halifax Clarity (Велика Британія)

Опис : Картка Halifax Clarity ідеально підходить для українців, які проживають у Великобританії або часто подорожують до неї. Вона не стягує комісію за транзакції в іноземних валютах, включаючи євро.

: Картка Halifax Clarity ідеально підходить для українців, які проживають у Великобританії або часто подорожують до неї. Вона не стягує комісію за транзакції в іноземних валютах, включаючи євро. Річна відсоткова ставка (APR) : У середньому 22.9%.

: У середньому 22.9%. Особливості : Без комісії за зняття готівки за кордоном. Без додаткових зборів за покупки в іноземних валютах (наприклад, у євро чи злотих). Доступна для тих, хто має банківський рахунок у Великобританії.

: Для українців: Якщо ви проживаєте у Великобританії за програмою тимчасового захисту, ви можете відкрити рахунок у Halifax, щоб отримати цю картку. Зверніть увагу, що для оформлення потрібна місцева адреса та кредитна історія у Великобританії.

2. Barclaycard Reward (Велика Британія)

Опис : Картка Barclaycard Reward популярна серед мандрівників завдяки відсутності комісій за транзакції за кордоном.

: Картка Barclaycard Reward популярна серед мандрівників завдяки відсутності комісій за транзакції за кордоном. Річна відсоткова ставка (APR) : 25.9%.

: 25.9%. Особливості : Безкоштовне зняття готівки в банкоматах за кордоном. Немає комісії за покупки в іноземних валютах. Додаткові бонуси, такі як кешбек на певні покупки.

: Для українців: Підходить для тих, хто має банківський рахунок у Великобританії. Якщо ви проживаєте в іншій європейській країні, перевірте можливість використання через міжнародні платіжні системи Visa або Mastercard.

3. Zopa Credit Card (Велика Британія)

Опис: Zopa пропонує сучасну кредитну картку без комісій за міжнародні транзакції, яка підходить для цифрових банківських сервісів.

Річна відсоткова ставка (APR) : 34.9% у середньому.

: 34.9% у середньому. Особливості : Без комісії за зняття готівки та транзакції в іноземних валютах. Зручне керування через мобільний додаток.

: Для українців: Zopa доступна для резидентів Великобританії, але її цифровий формат може бути зручним для українців, які інтегруються в європейську банківську систему.

4. Metro Bank Credit Card (Велика Британія)

Опис : Metro Bank пропонує одну з найвигідніших карток для транзакцій у межах Європейського Союзу.

: Metro Bank пропонує одну з найвигідніших карток для транзакцій у межах Європейського Союзу. Річна відсоткова ставка (APR) : 14.9%.

: 14.9%. Особливості : Без комісії за витрати в євро в країнах ЄС. Без комісії за зняття готівки. За транзакції поза ЄС (наприклад, у Швейцарії чи Великобританії) стягується комісія 2.99%.

: Для українців: Ця картка ідеальна для українців, які проживають у країнах ЄС і часто подорожують у межах Шенгенської зони. Для оформлення потрібен рахунок у Metro Bank.

5. N26 (Європейський цифровий банк)

Опис : N26 — популярний цифровий банк у Європі, який пропонує дебетові та кредитні картки без комісій за міжнародні транзакції для преміум-клієнтів (N26 You або N26 Metal).

: N26 — популярний цифровий банк у Європі, який пропонує дебетові та кредитні картки без комісій за міжнародні транзакції для преміум-клієнтів (N26 You або N26 Metal). Річна відсоткова ставка (APR) : Залежить від країни та типу рахунку, зазвичай 0% для дебетових карток.

: Залежить від країни та типу рахунку, зазвичай 0% для дебетових карток. Особливості : Без комісії за транзакції в іноземних валютах. Безкоштовне зняття готівки в євро в банкоматах (до 5 разів на місяць для преміум-акаунтів). Зручний додаток для керування фінансами.

: Для українців: N26 доступний у багатьох країнах ЄС (наприклад, Німеччина, Франція, Іспанія). Українці з тимчасовим захистом можуть відкрити рахунок, надавши європейську адресу та документи, що підтверджують статус.

6. Revolut (Європейський цифровий банк)

Опис : Revolut — один із найпопулярніших цифрових банків для українців у Європі, який пропонує картки без комісій за міжнародні транзакції.

: Revolut — один із найпопулярніших цифрових банків для українців у Європі, який пропонує картки без комісій за міжнародні транзакції. Річна відсоткова ставка (APR) : 0% для дебетових карток, кредитні продукти залежать від країни.

: 0% для дебетових карток, кредитні продукти залежать від країни. Особливості : Без комісії за транзакції в іноземних валютах (до певного ліміту в стандартному плані). Безкоштовне зняття готівки до 200 євро на місяць (стандартний план). Обмін валют за міжбанківським курсом.

: Для українців: Revolut широко використовується українцями в Європі завдяки простоті оформлення та підтримці української мови в додатку. Ідеально підходить для тих, хто часто подорожує між країнами ЄС.

7. Wise (Міжнародний фінансовий сервіс)

Опис : Wise пропонує дебетову картку, яка дозволяє здійснювати транзакції в різних валютах без прихованих комісій.

: Wise пропонує дебетову картку, яка дозволяє здійснювати транзакції в різних валютах без прихованих комісій. Річна відсоткова ставка (APR) : 0% (дебетова картка).

: 0% (дебетова картка). Особливості : Обмін валют за реальним курсом без націнки. Безкоштовне зняття готівки до 200 євро на місяць. Прозорі комісії за транзакції поза лімітом.

: Для українців: Wise доступний у більшості країн Європи та є популярним серед українців завдяки низьким комісіям і зручності для міжнародних переказів.

Поради для українців, які обирають картку в Європі

Для українців, які проживають у Європі, вибір кредитної чи дебетової картки без комісії за міжнародні транзакції потребує уваги до кількох ключових аспектів:

Перевірте доступність у вашій країні проживання. Деякі банки (наприклад, Halifax або Metro Bank) вимагають наявність місцевого банківського рахунку та кредитної історії. Цифрові банки, такі як N26, Revolut і Wise, більш доступні для українців із тимчасовим захистом, оскільки мають спрощені процедури відкриття рахунків. Зверніть увагу на річну відсоткову ставку (APR). Для кредитних карток важливо вчасно погашати заборгованість, щоб уникнути високих відсотків (наприклад, 34.9% у Zopa чи Aqua). Якщо ви не впевнені у можливості щомісячних виплат, розгляньте дебетові картки від N26, Revolut або Wise. Додаткові туристичні бонуси. Деякі картки пропонують страховку на випадок скасування поїздки, доступ до лаунж-зон в аеропортах або знижки на бронювання готелів. Наприклад, преміум-план Revolut Metal включає туристичне страхування. Комісії за зняття готівки. Для українців, які часто знімають готівку в Європі, картки від Metro Bank, Revolut або Wise будуть вигідними через відсутність або низькі комісії за зняття в банкоматах. Обмін валют. Revolut і Wise пропонують обмін валют за міжбанківським курсом, що особливо вигідно для українців, які отримують дохід у гривнях і конвертують його в євро чи інші валюти. Мобільні додатки. Цифрові банки, такі як N26, Revolut і Wise, мають зручні додатки, які дозволяють відстежувати витрати в реальному часі, що особливо корисно для українців, які адаптуються до життя в Європі.

Як українцям оформити картку в Європі?

Найкращі картки для подорожей. Джерело: Pixabay

Для тих, хто має тимчасовий захист: У країнах ЄС, таких як Польща, Німеччина чи Іспанія, українці можуть відкрити рахунок у цифрових банках (N26, Revolut, Wise) за наявності документів, що підтверджують статус (наприклад, посвідка на тимчасовий захист) та європейської адреси. Для резидентів Великобританії: Якщо ви проживаєте у Великобританії, зверніться до Halifax, Barclaycard або Metro Bank. Для оформлення потрібна місцева адреса та, в деяких випадках, кредитна історія. Документи: Зазвичай потрібен паспорт, підтвердження адреси (наприклад, рахунок за комунальні послуги) і, для деяких банків, доказ доходу. Цифрові банки: Оформлення через Revolut, N26 або Wise займає кілька хвилин онлайн і не вимагає складних процедур.

Практичні поради для українців у Європі

Порівняйте пропозиції. Перед вибором картки порівняйте умови банків, звертаючи увагу на APR, ліміти на зняття готівки та додаткові бонуси.

Перед вибором картки порівняйте умови банків, звертаючи увагу на APR, ліміти на зняття готівки та додаткові бонуси. Уникайте прострочень. Для кредитних карток вчасне погашення боргу є критично важливим, щоб уникнути високих відсотків.

Використовуйте дебетові картки для щоденних витрат. Якщо ви не впевнені у кредитних лімітах, дебетові картки від Revolut або Wise можуть бути безпечнішим вибором.

Якщо ви не впевнені у кредитних лімітах, дебетові картки від Revolut або Wise можуть бути безпечнішим вибором. Перевірте банкомати. У Європі деякі банкомати стягують власну комісію (наприклад, у Німеччині чи Італії). Шукайте банкомати великих банків, таких як Deutsche Bank чи Santander, щоб уникнути додаткових зборів.

У Європі деякі банкомати стягують власну комісію (наприклад, у Німеччині чи Італії). Шукайте банкомати великих банків, таких як Deutsche Bank чи Santander, щоб уникнути додаткових зборів. Слідкуйте за лімітами. Наприклад, Revolut і Wise мають обмеження на безкоштовне зняття готівки (200 євро на місяць у стандартному плані), після чого стягується невелика комісія.

Для українців, які проживають або подорожують Європою, кредитні та дебетові картки без комісії за міжнародні транзакції — це зручний спосіб економити на покупках, знятті готівки та подорожах. Банки, такі як Halifax, Barclaycard, Metro Bank, N26, Revolut і Wise, пропонують вигідні умови, які підходять для різних потреб — від щоденних витрат до планування відпусток. Обираючи картку, звертайте увагу на відсоткові ставки, додаткові бонуси та доступність у вашій країні проживання. З правильною карткою ви зможете насолоджуватися Європою без зайвих фінансових турбот!