Як карають ізраїльських чиновників, які порушили закон

Хочу розповісти вам про ізраїльських чиновників. Вірніше, про тих, хто порушує закон.

Наприклад, Фаїна Кіршенбаум, колишня заступниця міністра внутрішніх справ, засуджена за хабарництво та відмивання грошей, почала працювати за межами в'язниці. Це – частина процесу перевиховання та реабілітації колишнього політика. Щоранку вона залишає в'язницю Неві Тирца і прямує на роботу до будинку для літніх людей у ​​центрі країни, повертаючись у другій половині дня.

Кіршенбаум - на хорошому рахунку у тюремного керівництва. Вона не має дисциплінарних порушень. Раніше вона також працювала "шеф-кухарем" у в'язниці та допомагала іншим ув'язненим.

Кіршенбаум було засуджено близько трьох років тому за хабарництво та спочатку засуджено до 10 років позбавлення волі, які згодом було скорочено до 7,5 років за рішенням БАГАЦ. Вона звернулася із проханням про дострокове звільнення. Якщо її прохання буде схвалено комісією з дострокового звільнення, вона може вийти з в'язниці менш як через рік. Але все вирішується на підставі закону.

Це про те, що політик, який порушує закон та займається хабарництвом чи корупцією отримує покарання. Кіршенбаум не перша і не остання, кого спіймали в Ізраїлі на порушені закону та покарали. Мова про невідворотність покарання. В Україні поки з цим інакше. У нас політики високого рангу або уникають відповідальності за злочин через затягування справ, або відмазуються. Але колись це повинно змінитися. Інакше ситуація високим рівнем корупції ніколи не зміниться.

