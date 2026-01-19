Росію запросили в раду миру Трампа. Чому це ще не привід для паніки

Поки дуже рано робити висновки, бо події розвиваються в космічній швидкості. Зараз можна виділити лише кілька проміжкових факторів, які, схоже, відіграватимуть вагому роль в подальшому перебігу подій.

Що зараз робить Трамп?.

1. Пробує просто зібрати бабло: дквелоперський ароект "Сектор Газа" потребує грошей. І за нього мають платити інші, не США.

2. Трамп пробує показати, що він може відривати від Китаю його сателітів (абсолютно утопічна історія, але Трампу хочеться в це вірити);

3. Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання. Тут він дружить, а там не дружить. Це, між іншим підтверджує утопічність попереднього пункту. Але також пояснює нинішню логіку Трампа в російсько-украінській війні (тут він арештовує судна тіньового флоту, а тут запрошує в Раду миру).

4. Трамп живе з ідеєю розвалу ЄС, який тільки він (Трамп) має доїти. І це ще один елемент розвалу ЄС, як єдиного в світі утворення, яке пропагує демократичні цінності. Ну а цінності, з точки зору Трампа є непотрібними атавізмами. Рада миру плюс Гренландія та плюс погрози Росії напасти на Балтійські країни та, можливо, захопити Шпіцберген - все це творить ідеальний шторм в ЄС.

5. Зараз багато хто говорить про те, що Рада миру може стати альтернативою ООН. Але тут варто зауважити інше: якщо ця рада запрацює, вона точно остаточно поховає СОТ, яка так потрібна Китаю і проти якої так активно виступає Трамп.

Ще раз повторюся - події розвиваються надто швидко, щоб зараз давати якісь попередні підсумки. Всі сподіваються на те, що в Давосі вдасться зупинити Трампа хоч на деякий час. Якщо не вдасться, що з цим робити не розуміє поки ніхто. І це головний виклик для нас, бо тоді ми почнемо втрачати наш головний козир - підтримку ЄС.