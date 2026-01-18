**бачили ж за добу після цього відповідь Притули? Не додаватиму тут. Але вже ніхто нічого йому з бюджету не перераховує.

*істерична реакція на 20% "на каву". Натомість не помічається головне - гроші з держбюджету йдуть на приватний фонд і це сприймається як норма…

Математика пограбунку держави в дії під маскою благодійності триває

Математика пограбунку держави в дії під маскою благодійності триває

Математика пограбунку держави в дії під маскою благодійності триває

Тут прекрасне все: фоточка з президентом і оппа - тобі з держбюджету падають 50 лямів на твій фонд. З цих 50 лямів ти забереш собі 20% на "офісну каву". А Запоріжжя самостійно то зробити не може. До них не літає напряму? Математика пограбунку держави в дії під маскою благодійності триває і далі…