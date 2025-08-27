rus
Как наказывают израильских чиновников, нарушивших закон

Как наказывают израильских чиновников, нарушивших закон

Хочу рассказать вам об израильских чиновниках. Вернее, о тех, кто нарушает закон.

К примеру, Фаина Киршенбаум, бывшая заместитель министра внутренних дел, осужденная за взяточничество и отмывание денег, начала работать за пределами тюрьмы. Это часть процесса перевоспитания и реабилитации бывшего политика. Каждое утро она покидает тюрьму Неви Тирца и направляется на работу в дом престарелых в центре страны, возвращаясь во второй половине дня.

Киршенбаум – на хорошем счету у тюремного руководства. Она не имеет дисциплинарных нарушений. Ранее она тоже работала "шеф-поваром" в тюрьме и помогала другим заключенным.

Киршенбаум был приговорен около трех лет назад за взяточничество и первоначально приговорен к 10 годам лишения свободы, которые впоследствии были сокращены до 7,5 лет по решению БАГАЦ. Она обратилась с просьбой о досрочном увольнении. Если ее просьба будет одобрена комиссией по досрочному освобождению, она может выйти из тюрьмы менее чем через год. Но все разрешается на основании закона.

Это о том, что политик, нарушающий закон и занимающийся взяточничеством или коррупцией, получает наказание. Киршенбаум не первый и не последний, кого поймали в Израиле на нарушенные законом и наказали. Речь о неотвратимости наказания. В Украине пока с этим по-другому. У нас политики высокого ранга либо уходят от ответственности за преступление из-за затягивания дел, либо отмазываются. Но когда-то это должно измениться. Иначе ситуация с высоким уровнем коррупции никогда не изменится.

Из этого можно было бы сделать прикольный скетч для "95-го квартала", если бы Зеленский его не убил, а заодно и смех в Украине. Даже еврейские анекдоты не заходят.

