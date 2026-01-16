Венесуела під контролем США може стати інструментом зниження цін на нафту

Між енергетичними експертами в світі зараз розпочалась дискусія на тему: а чи зможуть США за допомогою контрольованої Венесуели знизити ціни на нафту до певного рівня. Західні ЗМІ називають позначку в 50 доларів за барель та вказують, що США отримають контроль над державною нафтовою компанією PdVSA.

І хоча Венесуела має нафтові запаси більші ніж в Іраку, проте рівень видобутку там невеликий і швидко наростити його не вийде.

Саме на незначний поточний видобуток роблять ставку проросійські експерти, пояснюючи, чому контроль США над Венесуелою не здатний змінити правила гри на світовому ринку нафти. Звісно, це все не зовсім так.

По-перше, адміністрація Трампа рухається дуже швидко, особливо в бізнесових-питаннях.

По-друге, ринок Венесуели не чужий компаніям з США, особливо Chevron, для якої гарячій старт на цьому ринку зі збільшенням видобутку буде важливим.

По-третє, нафта з Венесуели йшла на Кубу, а через Малайзію – навіть до Індії і можливо до КНР. Поява ж США в регіоні ці потоки зупиняє і створюватиме проблеми для колишніх "клієнтів Мадуро".

Американці знали куди йшли, коли брали під контроль Венесуелу. Наприклад, відправка нафти з Венесуелу на Кубу вже зупинена. Будуть наслідки і для інших покупців.

Тому в перспективі 6-12 місяців Венесуела може стати дуже потужним інструментом тиску на ринок нафти в Західній напівкулі і, звісно, впливатиме на ціни на світовому ринку.

Інше важливе спостереження: для ринку нафти строк в 6-12 місяців не є таким вже і тривалим, оскільки більшість цінової статистики, яку ви бачити в ЗМІ – це не спот-ціни на сорти нафти, а ціни, закладені в ф’ючерсні контракти, строк виконання яких може становити як 1 день, так і рік.

Тому як би росіянам не хотілось, щоб ситуація в Венесуелі не впливала на світовий ринок нафти, вона буде впливати на нього вже зараз через ринок ф’ючерсів.