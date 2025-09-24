Як магазин ''Фора'' покриває вбивць: вони вважають нас всіх за ідіотів?

Схоже, що "Фора", співробітники якої задушили кота за те, що він попросив у них їсти, абсолютно нічого не зрозуміли.

Цитую:

"Керівництво супермаркету "Фора" в Ірпені, працівників якого звинувачують у вбивстві безпритульного кота, заявило, що в архіві не зберігся запис з камери відеоспостереження за добу, коли трапився інцидент.

Через це у магазині не можуть "ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що тварина загинула"

Тобто — вони вважають нас всіх за ідіотів.

Фора!