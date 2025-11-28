Коштів в РФ катастрофічно не вистачає

Дефолтний похід на ринок облігацій

Хвиля звернення російських державних банків та компаній по капітал до уряду вже вщухла. Всі, хто хотів, або отримали кошти, або отримали відмову і готуються закрити рік.

Втім, коштів катастрофічно не вистачає, тому очікуваною стала друга хвиля масових звернень за коштами на ринок облігацій.

На минулому тижні до інвесторів побігли: Газпромбанк (+250 млрд рублів), Газпром (+40 млрд рублів), Россеті (+60 млрд рублів). Перші 2 позичальники належать до газової галузі рф, і через санкції зараз опинились в розряді проблемних. До них приєдналась Россеті, яка через низькі тарифи на електрику опинилась перед проблемою реалізації операційних ризиків.

З подивом виявив, що в тій самій Іркутській області і без українських БПЛА періодично вимикають електрику. При чому ця проблема була задовго до початку масштабної війни в Україні.

Цікаво і те, що в рф і досі немає єдиної енергетичної мережі: частина суб’єктів федерації не приєднані до мережі європейської частини рф і працюють на самозабезпеченні.

Позика в 60 млрд не допоможе Россети вирішити нагальні проблеми, хіба що дозволить дещо підтримати працездатність.