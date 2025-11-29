В РФ вперше в одному з регіонів скасували виплати сім'ям загиблих на війні в Україні: поскаржитися можна лише білим ведведям

Про "чесні фінанси" в армії рф

На минулому тижні у Хакасії, а слідом і у Забайкаллі вперше серед регіонів рф скасували регіональні виплати сім'ям загиблих на війні в Україні. В принципі, якщо б не класифікатор виплат, то дивного в цьому нічого б не було: з вересня 2025 року вже 16 регіонів рф (публічно) відмовились від виплат при мобілізації на так звану СВО.

Основна причина тут – зростання дефіциту регіональних бюджетів рф. Втім, мова йде саме про скорочення виплат за загиблих, що вперше проявилось в публічному просторі. Влада рф всіма силами намагається приховати призупинення таких виплат, оскільки це знизить ефективність мобілізації.

Нічого дивного в виявлених тенденціях немає, оскільки російські місцеві бюджети залежні від податку на прибуток та ПДФО, а вони сильно знижуються, в т.ч. через санкції. В рф і так з правами людини все дуже погано, а у віддалених регіонах так взагалі на закони ніхто не дивиться. Ображене населення хіба що зможе поскаржитись на порушення своїх прав білим ведмедикам. Втім жаліти їх не будемо, ці родини отримали те що заслужили – порожні обіцянки місцевих урядів, і це тільки початок.