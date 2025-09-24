БлогОбщество
Как магазин "Фора" покрывает убийц: они считают нас всех идиотами?
Похоже, что "Фора", сотрудники которой задушили кота за то, что он попросил у них есть, ничего не поняли.
Цитирую:
"Руководство супермаркета "Фора" в Ирпене, работников которого обвиняют в убийстве бездомного кота, заявило, что в архиве не сохранилась запись с камеры видеонаблюдения за сутки, когда произошел инцидент.
Поэтому в магазине не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что животное погибло"
То есть они считают нас всех идиотами.
Фора!
- Вы покрываете убийц (нанесенное – это уголовный кодекс).
- Вы неадекватны с нравственной точки зрения.