Великодержавники образилися на Трампа за "злив" у "Блумберг" 25 листопада коротких телефонних розмов Ушакова з Віткоффом та Дмитрієвим та влаштували 26 листопада напад на патруль Нацгвардії за півтора кілометра від Білого дому. Не можна з нами так, – росія велика держава.

Образилися серйозно, оскільки США продемонстрували – ми входять у ваші кабінети, зокрема й у кабінет Ушакова, котрий у кремлі всю зовнішню політику РФ. США зробили це без жодного попередження, на відміну від Буданова, найговірливішого начальника розвідки у світі, який у 2023 р. говорив, співробітники ГУР ходять кремлем як Щирлиц Берліном.

Сенс "сливу" - показати кремлівцям, Білий дім може влаштувати другий "Вікілікс" і представити публіці тонни розмов "чекістів". Насамперед, про їхню війну з Україною. Уявити в той момент, коли весь світ обговорює 28 пунктів імені Трампа, 24 пункти європейців та чекає 19 пунктів від України. Кислиця дуже доречно сказала 25 листопада, ці пункти існують, але оголошувати не будемо, поки Трамп із Зеленським не "перетруть" три пункти, що викликають розбіжності. Коли "перетруть", тоді й оголосимо.

Звісно, після цього великодержавникам доведеться їх прийняти без розмов, оскільки навіть велика держава і встає з колін, про що написано на червоній кепці Трампа. Трамп для усунення всіх сумнівів у квітні оголосив про день "визволення Америки", коли виписав усім підвищення торгових мит. РФ мит тоді не виписав, оскільки великої торгівлі в США із нею немає. Заодно дав зрозуміти, чи готовий визнати РФ теж великою державою, яка перемогла Гітлера, якщо вона припинить вбивати українців. Якщо не припинить, то в Конгресі лежить законопроект про мито у 500% усім тим, хто торгує з РФ, але не відраховує від цього відсоток Україні. РФ опинилася в одній компанії з Іраном та КНДР, з якими США категорично не торгують, а тому й мит не стягують.

Але оскільки час показав – кремлівці великодержавники, що настільки зарвалися, що не поважають навіть США, а лаврів і зовсім дебіл, зірвав зустріч у Будапешті, то довелося ткнути їх носом у факт, що телефон Ушакова прослуховується США. Великодержавники дипломатично спустили з неба на землю, де вони пиляють планету.

Кремлівці натяк правильно зрозуміли та відреагували за трьома напрямками. Пєсков заявив 26 листопада, хтось поганий намагається зірвати переговори РФ зі США, і "зливає" розмови. Закликав через це не називати західні ЗМІ респектабельними. Рябков оголосив, що РФ настільки велика держава, що вести переговори про Україну зі США публічно не буде. Спецслужби РФ просто виправили 29-річного біженця афганця Рахманулла Лаканвала постріляти з пістолета до Нацгвардії поблизу Білого дому.

Спецслужби явно дотримувалися рекомендацій Патрушева-старшого, який 11 листопада 2024 р. в інтерв'ю Коммерсант нагадав Трампу, що чотирьох президентів США було вбито на робочому місці, і що на нього під час виборів нещодавно теж був замах. Щоб уникнути цього, він вимагав від Трампа круто змінити політику США після того, як той з 20 січня розпочне виконання обов'язків президента. Наголошував, що передвиборчі обіцянки президентів США часто не збігаються з тим, що вони роблять. Це був явний натяк на обіцянку Трампа припинити за 24 години війну проти України.

Патрушев вимагав від Трампа прибрати з Чорного моря кораблі нечорноморських країн. Запевнив журналістку "Комерсанта", що нещодавно був на Чорному морі та особисто переконався – флот РФ там є, всупереч твердженням України, що той розгромлений та ховається у бухті Новоросійська. Вимагав не називати Балтійське море озером НАТО і пояснити фінам та іншим дрібним європейцям, що так не можна говорити, бо РФ – велика морська держава. За тиждень до інавгурації нагадав Трампу через "Комсомольську правду" – Україна до кінця року має зникнути. Наприкінці квітня заявив, що Одеса двісті років була портом "великої імперії", і що він хоче її, а ще Херсон і Миколаїв. Пропагандисти – ведмедів, лаврів та інші, одразу кинулися повторювати це за ним.

Патрушев впав у великий заплив морями-окіянами не лише за велінням душі, а й у згоді з посадою, придуманою у серпні 2024 р. тільки заради нього – Голова Морської колегії. До цього якось обходилися без "Морської колегії". Ніхто не заважає йому на паях з Дугіним мовити про велику державу та загрожувати США, Україні та Європі. Можна навіть загрожувати вбити Трампа, він броньований і не таке стерпить, але стріляти поблизу Білого дому – це очевидний перебір. Покарання за таке може бути більшим, ніж "злив" розмов Ушакова. При цьому Трамп продовжить усміхатися, і говорити, РФ - це велика держава, і що він не проти мати з нею чи в ній бізнес.

Буде цікавіше, ніж із Іраном, який Мін'юст США звинуватив 8 листопада 2024 р. в організації замаху на Трампа під час виборів. Назвав саме організатора – 51-річного Фархада Шакері, співробітника КВІР. Після цього Трамп не заважав Нетаньяху продовжувати смикати вальяжного перського кота за хвіст і вуса, і кричати, що у того під килимком захована атомна бомба. Трамп дозволив Нетаньяху довести ситуацію майже до кипіння та ізраїльсько-іранської війни, але потім швидко поставив у ній крапку. Нетаньягу зібрав свої пасочки з організації революції в Ірані і повернувся до пісочниці Гази, а в Тегерані зробили правильні висновки щодо Москви як великої держави.

Стрілянина біля Білого дому та ще й у День подяки, який Трамп призначив чи не Днем примирення Москви з думкою: українці існують, і Україна не зникне ні 2025 р., ні після нього, коштуватиме великодержавникам нових пунктів у мирному плані Трампа. Один із них підказала ввечері 26 листопада Кая Каллас: "Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми маємо обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет".

Американці не злі, просто вони мають європейська звичка вести історичні хроніки, і іноді заглядати у них. Король ботів Подоляк міг у цьому особисто переконатися, коли Ілон Маск підсвітив його як агента кремля. У Маска це особисте. У 2022 р. він брав абонплату за кожен Старлінг з українських військових по 100 доларів на місяць, але друзі Міндіча в міністерстві оборони надували її до 2500. Коли Маск це дізнався і обурився, то боти погнали - Маск агент кремля і відключив Старлінг для ЗСУ.

Подоляку від Маска прилетіло лише зараз. На помсту він почав говорити, що Віткофф - агент кремля, тому що підказував Ушакову, як правильно поводитися з Трампом, щоб досягти угоди як по Газі. Віткофф дипломат, на відміну лаврова, і тому намагався домогтися угоди, а чи не зірвати її. "Жарт" - Віткофф агент кремля, це на рівні "жарту" команди "95 квартал" про те, що Міндіч ніколи і ніяк не впливав на їхню творчість, навіть гривнею або рублем.